Nastavlja se rat sa predsednikom La lige... Protest uz piruetu i raketu (VIDEO)

Napetost između Reala i Tebasa eskalirala je na tribini gde su obično smeštene najvatrenije pristalice Madriđana, gde je osvanuo transparent na kome je pisalo: „Ovo nije fudbal, ovo su Tebas i Negreira“.

Sve ovo usledilo je dva dana pošto je Real zatražio ostavku predsednika La lige, zato što je ovaj optužio zvanični kanal kluba, Real Madrid TV, za propagandu, kada je način komunikacije uporedio sa tehnikama kakve je u nacističkoj Nemačkoj koristio Jozef Gebels . Otišlo je predaleko i, s obzirom na to da se Real neprestano žali na suđenje (kakva ironija sporta), možemo samo da zamislimo kako će, posle višegodišnjeg „slučaja Negreira“, izgledati kada se na Nou Kampu sretnu najpoznatiji klubovi Španije.

Za neke situacije Real je sigurno bio u pravu, ali za ovo što se desilo pri rezultatu 0:0, kada je Arda Guler naočigled celog sveta udario po licu Peka Fernandesa i prošao bez isključenja, samo će dati povod Barsi – i ostalim rivalima Madriđana – da prokomentarišu kako suđenje baš i nije protiv njih. Arda se izvukao, Murinjo na njega ozbiljno računa, a ima i razlog, jer čim je ostao na terenu, odapeo je strelu na povratni pas Jana Diomandea , a lopta se zarila u dalji ugao gola Odiseasa Vlahodimosa .

Bio je to detalj za koji su mnogi verovali da će biti vrhunac večeri, ali onda je Kilijan Embape ukrao šou mlađem saigraču. Samo nekoliko minuta kasnije, posle dodavanja Frederika Valverdea, izveo je piruetu, obišao grčkog golmana i poveo domaćina ka sigurnoj pobedi. Taj potez za potezom, kada lomi rivale, ulazi u šansu i daje gol, nagoveštava da je spreman i za sudar sa Barselonom.

Naročito što je u drugom poluvremenu realizovao jedanaesterac, za koji se sam izborio posle starta štopera Kastrina, i tako stigao do devetog pogotka u prvenstvu, a 11. na isto toliko utakmica kada uračunamo i one iz Lige šampiona.

Sevilja jeste pokazala da je živala, uspela je preko rezerviste Buena da savlada Kurtou, ali se Real pitao za sve, o čemu svedoči i projektil Jana Diomandea (novajlija iz Lajpciga igra sve bolje kako sezona odmiče), dok Murinja sigurno raduje i povratak na teren Edera Militaa posle pet meseci.

Real deluje spremno, ali... Samo deluje. Sevilja i nije Realov rang. Pitanje je da li je i ovakva Barselona. Aždaja od tima.