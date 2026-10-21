NBA Liga šampiona

Sve skupa, u dosadašnjem toku Lige šampiona 187 golova – čak 4,16 po utakmici. Naravno, najviše u istoriji Lige šampiona. Prosek je bio jači samo u periodima kada se Kup evropskih šampiona tek porađao, u sezonama 1959/1960 (4,19 po utakmici) i premijernoj 1955/1956 (4,38).

Fudbal je u međuvremenu mnogo napredovao, ali se i menjao. Pa smo prolazili kroz periode kada je vladao strogi pragmatizam italijanskog “katenaća” ili kasnije Žozea Murinja, kada je bilo legitimno parkirati i dabl-deker ispred gola ako će da vam donese rezultat. Sada su sve kapije otvorene i golove pljušte. Sinoć 40 komada na devet utakmica. Prošle nedelje čak 46 samo u sredu, to je bio najefikasniji dan u istoriji Lige šampiona. Jer više golova je palo samo u sezonama 2024/2025 i 2025/2026, ali poslednjeg dana glavne faze kada je na programu bilo duplo više utakmica, čak 18. Onih 78 golova iz prošle nedelje? Naravno najefikasnije kolo u istoriji Lige šampiona.

I čini se da će se granica tek da se pomera. Iz više razloga.

Ako ćemo od najočiglednijeg: Otkako je novi format Lige šampiona uveden od sezone 2024/2025 golovi su postali izuzetno važni, jer se timovi raspoređuju na jednoj tabeli od 36 učesnika. Znamo već svi: osam ide direktno u osminu finala, timovi od devete do 24. pozicije u baraž. Prošle sezone je za isti bilo dovoljno devet bodova. Ali ne svima. Bode i Benfika su prošli dalje sa tih devet, Olimpik Marselj, Union Sen Žiloaz i Pafos su ispali zbog gore gol-razlike. Godinu ranije Dinamo iz Zagreba je imao isti broj bodova kao i Siti, Sporting i Klub Briž, jedini nije prošao zato što je imao najgoru gol razliku.

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Drugi razlog je taj što su se oni najveći, čini se, opustili. Da smo još u vreme kada se osnovna faza igrala sa četiri tima u grupi, i da je Barsa već sada naletela na PSŽ, njihova dva meča bi mogla da poraženi tim gurnu na ivicu neočekivanog ambisa. Ovako, najveći imaju pravo na kiks. Ili čak dva. Pomenuli smo već taj Siti od pre dve sezone kada je jedva prošao u baraž. PSŽ je bio samo dva boda ispred, pa je na kraju uzeo titulu. Nijedan velikan još nije ispao u ranoj fazi ove nove Lige šampiona. I ne deluje da hoće. Niti je slučajno što smo u dosadašnjih 45 mečeva videli samo pet remija. Niko ne mora da se uzdržava.

©AFP

Treća stvar je – novac. I ne mislimo tu samo na novac od TV prava, a naravno da golovi tu i te kako pomažu. Ovde prvenstveno mislim na jedan drugi trend, a tiče se prodaje igrača. U Evropi se, naime, sve veći broj klubova naziva “razvojnim”. To će vam reći svaki funkcioner bilo kog srpskog kluba, ali i direktori institucija kakve su Borusija Dortmund u Nemačkoj, Ajaks u Holandiji, Klub Brižu u Belgiji ili Benfika u Portugaliji. U stvari, ako izuzmemo Premijer ligu, PSŽ, Real, Barselonu i Bajern, možda ponekog Rusa ili Turčina, svi ostali će vrlo rado prodati sve što imaju, za određenu cenu naravno. A ta se cena najlakše postiže uz ofanzivan fudbal. Jer najskuplji su – oni što daju golove i što ih nameštaju.