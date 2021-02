Bilo kog drugog dana verovatno bismo videli tri ili četiri lopte u mreži gostiju. Ali Bavarci su možda bili još opijeni od proslave titule svetskog prvaka, sigurno je da su osećali i umor, a nije ni da im je prijao dolazak iz sunčanog Katara u snegom zavejani Minhen. Pa ipak, nisu nas izabranici Hansija Flika navikli na ovolika proklizavanja i na stranu sva opravdanja – a ima ih zaista opravdanih – nije baš da smo očekivali da će ih Arminija, ekipa koja se bori za goli život u Bundesligi, podsetiti da nisu bezgrešni.

Gosti iz Bilefelda su majstorski koristili sva silna ispadanja Bajernovih odbrambenih fudbalera, čak tri puta tresli mrežu Manuela Nojera i na kraju morali da se zadovolje bodom sa Alijanc arene – 3:3 u uzbudljivom meču za kraj 21. kola prvenstva Nemačke.

Robert Levandovski, Korentin Toliso i Alfonso Dejvis su u drugom poluvremenu, kad je sneg prestao da pada, a teren očišćen, demonstrirali da navali aktuelnog nemačkog, evropskog i svetskog prvaka ne treba cela utakmica da do vrha natanka protivnički gol, ali nisu uspeli da obrišu sve greške pravljene u odbrani.

A bilo ih je u neuobičajenom broju. Prvo loša komunikacija Niklasa Zulea i Buone Sara – lepo je to kaznio Mihel Flar – pa onda i statično postavjanje Zulea i Davida Alabe kod kornera koji je Amos Piper pretvorio u senzacionalnih 0:2.

Bajern je u tih prvih 45 minuta izgledao kao da je još na plaži, ali – Bajern je to. Niko na svetu nema tu sposobnost da te uništi dok trepneš. Mada je i posle prvog gola domaćina – Levandovskog konkretno, nepodnošljiva je lakoća sa kojom on trese mreže – Kristijan Gebauer vratio gostima dva gola prednosti. Andreas Foglzamer je prvo pretrčao Sara, da bi na drugoj stativi zakasnio niko drugi do supersonični Alfonso Dejvis i Arminija je opet povela.

Uzalud. Korentin Toliso ubrzo vraća Bavarce u život, onda se Dejvis strašnim volejom iskupio za tu lošu reakciju kod trećeg gola Arminije, ali ostaje utisak da se Bajern večeras provukao. Uostalom, Bilefeldu je poništen i gol zbog minimalnog ofsajda, a imali su bar još dve dobre prilike za pobednički pogodak.

Imao ih je naravno i Bajern, ali bar ovog puta nisu sebi smeli da dozvole da rivalu daju “dva gola fore“. Nisu bezgrešni. Čak ni oni.

BUNDESLIGA - 21. KOLO

Petak

RB Lajpcig – Augzburg 2:1 (2:0)

/Olmo 38pen, Nkunku 43 – Kaliđuri 76pen/

Subota

Dortmund - Hofenhajm 2:2 (1:1)

/Sančo 24, Haland 80 - Dabur 31, Bebu 51/

Leverkuzen - Majnc 2:2 (1:0)

/Alario 14, Šik 84 - Glacel 89, Šteger 90+2/

Štutgart - Herta 1:1 (1:0)

/Kalajdžić 45+2 - Nec 82/

Verder - Frajburg 0:0

Union Berlin - Šalke 0:0

Nedelja

Ajntraht - Keln 2:0 (0:0)

/Silva 57, Ndika 79/

Volfzburg - Borusija Menhengladbah 0:0

Ponedeljak

Bajern – Arminija Bilefeld 3:3 (0:2)

/Levandovski 48, Toliso 57, Dejvis 70 – Flap 9, Piper 37, Gebauer 49/