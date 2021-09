Kritikovana je Crvena zvezda kada je eliminisana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Šerifa. Podsmevalo se fudbalerima Dinamo Zagreba kada su iz Tiraspolja ispraćeni s tri gola u mreži, međutim, prvak Moldavije ove srede pokazao je da ništa od toga nije bila slučajnost.

U debitantskom nastupu među najboljim klubovima Evrope - i to ne samo kluba, već i svih prvotimaca - Šerif je u Tiraspolju savladao Šahtjor 2:0 (1:0). Po jedan gol u oba poluvremena, tek da neko opet ne pomisli da su imali sreće...

Visokim presingom i brzom tranzicijom domaćin je iznenadio favorizovanog rivala u prvom poluvremenu, a za hrabru igru nagrađen je u 16. minutu. Sjajno je Brazilac Kristijano vukao kontranapad po levoj strani, a Adama Traore pratio i potom iz voleja sproveo loptu u mrežu. Možda je mogao iskusni Pjatov bolje da interveniše, ali kako je golman Rudara u junu napunio 37 godina jasno je i da mu refleksi više nisu kao nekad.

Bio je to peti pogodak 26-godišnjeg reprezentativca Malija, poniklog u francuskom Mecu, ove sezone na međunarodnoj sceni.

Bio je to i signal za juriš gostiju na gol rivala. Praktično smo gledali viktorije do kraja meča, ali uzalud Šahtjoru 21 šut, 17 kornera i posed lopte 67 odsto (u jednom trenutku drugog poluvremena je čak iznosio 73). Broje se golovi, a Šerif je u jeku napada ukrajinskog tima postigao još jedan. Ponovo je asistent bio Kristijano, ovaj put za rezervistu Moma Ansanea, koji je perfektno trznuo glavom. Odigralo se to u 62. minutu, samo sedam pošto je ušao Gvinejac zamenio povređenog Dimitrosa Kolovosa.





I pored konstantnih napada ne može se reći da je Šahtjor imao neku zicer priliku, iz kategorije stopostotnih. Posebno ne u prvom delu meča. Po povratku sa odmora usledio je pravi juriš, pokušavali su Pedrinjo, Marlon, Fernando..., ali je Grk Jorgos Atanasijadis bio dobro koncentrisan, a veliku pomoć pružao mu je dupli blok ispred kaznenog prostora koji je igrao po notama trenera Jurija Verniduba.

Odlično je Ukrajinac pripremio svoj tim za ovu utakmicu. I to ne samo defanzivno, jer je i Šerif pored golova imao još nekoliko prilika i sakupio ukupno 11 šuteva ka Andreju Pjatovu.

Prva prepreka je uspešno preskočena, upisana je istorijska pobeda moldavskog kluba u Ligi šampiona, ali sada slede dve mnogo, mnogo teže. Prvo 28. septembra u Madridu protiv Reala, a onda 19. oktobra u Milanu protiv Intera.

Interesantno je da i pored toga što se situacija nije odvijala povoljno po njegov tim, Roberto de Zerbi nije mnogo menjao. Od mogućih pet Italijan je napravio tri izmene, uvevši desno krilo Marlosa na startu drugog dela, pa levo krilo Mudrijka u 65. minutu, kada i centarlnog vezistu Alana Patrika.

Moraće za mečeve sa Interom i Realom bolje da promeša karte.

LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO

GRUPA D

Šerif - Šahtjor 2:0 (1:0)

/Traore 16, Jansane 62/

21.00: (2,65) Inter (3,40) Real Madrid (2,80)

*** kvote su podložne promenama