Svaki grad je manje-više isti. Kad dođu velike zvezde svi su tu da ih tapšu po ramenu i pričaju im da su najbolji. Sve dok ima rezultata. Jer u sportu je rezultat najvažniji, pa se francuska javnost posle preokreta Mančester Sitija na Parku prinčeva ostrvila i na najveće zvezde Pari Sen Žermena Kilijana Mbapea i Nejmara.

Uostalom, francuski mediji su tradicionalno strogi, pa je tako ugledni L'Ekip u ocenama Mbapea nagradio skromnom “trojkom” na skali od jedan do 10.

“Napadač Pari Sen Žermena je bio potpuno odsutan i nije ušao u šansu. Vrlo razočaravajuće izdanje i napadačka ambicija”, obrazlaže L'Ekip Mbapeovo izdanje “u stilu duha”.

Nejmar je prošao još gore, mada je imao neke zapažene poteze, prvenstveno u uvodnim minutima meča. Međutim…

“Nije ga bilo dovoljno u igri, a ni ponašanje nije bilo kako treba”, rekao je Žerom Roten, bivši fudbaler Pari Sen Žermena, sada komentator na Radio Monte Karlu.

“Nejmar je genije, u redu, nisam prvi koji je to rekao, ali postoji i taj trenutak kada u deliću sekunde, posle jedne ili dve izgubljene lopte, prestane da se trudi i ne igra za tim. Kada se okreće protiv mlađeg saigrača (misli ovde na beka Mičela Bekera, prim.aut) koji je možda odigrao najbolje prvo poluvreme otkako je stigao u Pari Sen Žermen. To je neprihvatljivo. Nadam se da će Leonardo ili Poketino da usmere takvo ponašanje. Razmrdaj ih, vrati ih u tim, možda će PSŽ i da stigne do finala”, kaže Roten.

IZBOR UREDNIKA

Nije se provukao ni Kejlor Navas, zaista je loše procenio putanju lopte kod gola Kevina De Brujnea za 1:1.

“Bio je oprezan kod udarca Bernarda Silve, zatim i Fila Fodena, ali je euforija brzo splasnula. Kod De Brujneovog gola Kostarikanac je bio nesiguran i pasivan. Kod Marezovog slobodnog udarca ništa nije mogao”, piše L'Ekip.

Podsetimo, ekipu je odmah posle meča žestoko kritikovao i Arsen Venger.

“Mogli ste da vidite da je samopouzdanje PSŽ-ovih igrača značajno palo posle izjednačujućeg gola Sitija, što ne bi smelo da se dogodi polufinalisti Lige šampiona. To je velikim delom posledica osam izgubljenih utakmica u francuskom prvenstvu ove sezone. Kada je 1:1 među igračima se pojavi strah zbog toliko poraza. Nije ova sezona ista za PSŽ kao prethodna, kada su bili nepobedivi u Ligi 1”, konstatovao je Venger, između ostalog.

Sve što je rekao čitajte u odvojenoj vesti, OVDE.