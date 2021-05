Mi smo svojevremeno imali Ronalda Fenomena, današnja omladina Erlinga Halanda! Ko zna šta čeka u narednim godinama supertalentovanog norveškog centarfora, ali će zauvek ostati upisano da je postao prvi igrač mlađi od 21 godine koji je u sezoni postigao 40 golova u Ligama petice. I ne samo to - prvi je posle čoveka zbog čijih smo bravura ostajali bez daha čak i kada je imao stomak...

Erling Haland je danas postavio nove standarde fudbalske igre i golom za vođstvo Dortmunda protiv Borusije Dortmund stigao do svog 40. pogotka u takmičarskoj 2020/21! A onda je na pet minuta do kraja meča postigao još jedan... Možda nikada neće biti ni izbiza omiljen kao Fenomeno, ali treba mu skinuti kapu jer je uradio nešto što mnogi veliki napadači tokom svojih karijera nisu. Ili su postigli (mnogo) kasnije. Reći će neko da nije isto uraditi ono što je Ronaldo napravio u sezoni 1996/97 dok je igrao na velikoj sceni u Barseloni, kada je sezonu završio sa 47 golova i 12 asistencija u ukupno 49 utakmica, ali svakako nije lako ni dostići te visine. Halandu je do granice od 40 pogodaka bila potrebna 41 utakmica u svim takmičenjima, a zanimljivo je da poput Ronalda ima takođe 12 dodavanja saigračima. Sada je na 41 golu, što znači - gol po utakmici!

Kada Halandov učinak uporedite sa onim što su radili najbolji golgeteri današnjice u njegovim godinama videćete koliko je to zapravo veliki podvig. Kilijan Mbape je 40 ili više golova prvi put postigao tek ove sezone sa već pune 22 godine (46 utakmica, 41 pogodak). Lionel Mesi je to uradio takođe sa 22 godine u jednoj od verovatno najboljih sezona jednog igrača u istoriji fudbala. Na 53 utakmice Mesi je ubeležio 47 golova i 12 asistencija!

Kristijano Ronaldo je bio godinu dana stariji od Mesija i Mbapea kada je prvi put probio granicu od 40 golova. Bilo je to u takmičarskoj 2007/08, kada je Portugalac u dresu Mančester junajteda tresao mrežu 42 puta uz osam završnih dodavanja na 49 utakmica. Najzanimljivije je verovatno poređenje sa Robertom Levandovskim, s obzirom da Halanda mnogi vide kao naslednika poljske gol mašine u Bajernu. Robert Levandovski je svojih 40 upisao tek kao 27-godišnjak! I od te sezone 2015/16 drži kontinuitet koji traje do danas. Tada je imao 42 gola i šest asistencija na 51 utakmici.

Erlingu Halandu su mnogi predvideli vrhunsku karijeru, on već u ranom dobu pokazuje da je napadač top klase, pa zbog toga i ne čudi što bukvalno pola Evrope stoji u redu za njegov potpis...