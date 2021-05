Šampion Brazila bolji od prvaka Južne Amerike. U derbiju premijernog kola Serije A Flamengo je pobedio Palmeiras sa 1:0 i najavio da ide na treću vezanu titulu u zemlji fudbala. Trener velikana iz Rio de Žaneira Rožerio Seni nije mogao da računa na prvu prve zvezde crveno-crnih Gabrijela Barbosu Gabigola, ali njegova zamena Pedro rešila je utakmicu u 78. minutu.

Fantastično je prošao Bruno Enrike po levoj strani, kao na tacni je uposlio Pedra kome nije bilo teško da rutinski zatrese mrežu Velikih zelenih iz Sao Paula. Gosti su bili ravnopravan rival šampiona Brazila. Četa portugalskog stručnjaka Abela Fereira, koja je prošle sezone osvojila čak tri trofeja (Kopa Libertadores, Kup Brazila i prvenstvo Paulista), imala je bolje prilike u prvih 45 minuta.

Roni se ispromašivao. Napadač Palmeirasa je postigao gol u prvih 45 minuta, ali je opravdano poništen zbog ofsajda. Golman gostiju Veverton je nešto pre jedinog gola odlično odbranio udarac štopera Kaja posle prekida. Ipak, Flamengo je stigao do tri boda zahvaljujući tandemu napadača Enrike – Pedro. Oba tima su na startu pokazali da su jedni od favorita za titulu u Seriji A.

Utorak, 01.00: (3,30) Sampajo Korea (3,00) Gojas (2,25)

Prvo kolo je pokazalo da ćemo i ove godine gledati neizvestan šampionat. Gremio je pao već na startu i to u Fortalezi protiv Seare. Domaćin je slavio sa 3:2, a gol odluke delo je Žoržinja u četvrtom minutu sudijske nadoknade. On se odlično snašao pošto se lopta odbila od stative posle šuta Lopesa i zatresao mrežu golmana Brena. Gol se proveravao, ali je VAR rekao da nema ofsajda, pa je velikan iz Porto Alegrea poražen. Za goste nije igralo najveće pojačanje Daglas Kosta koj je stigao na jednogodišnju pozajmcu iz Juventusa. On ima povredu zgloba i neće ga biti u timu još neko vreme.

Iznenađenje dana je šokantan poraz Atletiko Mineira na svom terenu od Fortaleze – 1:2. Tim iz Belo Orizontea ima šampionske ambicije. Stigao je Hulk počekom godine iz Kine. Robusni napadač je postigao vodeći gol za domaćina s bele tačke, ali je Atletiko u nastavku razbio Jago Pikaču, ovogodišnje pojačanje iz Vasko da Game. Argentinski trener Huan Pablo Vojvoda ostvario je trijumf na debiju na klupi ovog tima u elitnoj brazilksoj ligi. On je prošle sezone sa Union la Kalera stigao do drugog mesta u prvenstvu Čilea.

Bragantino je najavio da bi mogao da bude hit šampionata Brazila. Klub koji je pod patronatom Red Bula pobedio je u gostima povratnika u Seriju A Šapekoense sa 3:0. Blickrig gostiju od dva minuta je doneo pobedu Bikovima, a strelci su bili Jtala i Evanđelista u 33. i 35. minutu. Pitanje pobednika u Šapeku za konačnih 3:0 delo je Elija Žunija, 16 minuta pre kraja.

Korintijans je prošle sezone bio tek na 12. mestu, ove godine je ispao iz Kopa Sudamerikane, a gigantu iz Sao Paula se i crno piše i u novom prvenstvu Serije A. S novim trenrom, Fernandom Dinizom, nekadašnjim stratego Sao Paula, Timao je poražen na svom terenu od Attletiko Gojanensea sa 1:0. Gol za tri boda ekipi iz Gojanije postigao je Ze Roberta u finišu prvog poluvremena.

BRAZIL 1 - 1. KOLO

Subota

Kujaba - Žuventud 2:2 (1:2)

/Kafu 29, Elton 87 - Vesklej 43, Peišoto 45/

Nedelja

Baija - Santos 3:0 (0:0)

/Tahasiano 46, 49, Žuninjo 53/

Sao Paulo - Fluminense 0:0

Atletiko Mineiro - Fortaleza 1:2 (1:0)

/Hulk 40pen - Jago Pikaču 60, 90/

Flamengo - Palmeiras 1:0 (0:0)

/Pedro 78/

Seara - Gremio 3:2 (2:1)

/Kleber 36, Žonatan 42, Žoržinjo 90+4 - Vanderson 45+4, Rikardinjo 49/

Atletiko Paranaense - Amerika Mineiro 1:0 (0:0)

/Karlos 87/

Šapekoense - Bragantino 0:3 0:2)

/Jtalo 33, Evanđelista 35, Elio Žunio 74/

Korintijans - Atletiko GO 0:1 (0:1)

/Ze Roberto 44/

Ponedeljak

Internasional - Sport Resife u toku