Možda su mali u odnosu na gigante iz Evrope, možda nema toliko talenata kao ranije, ali kada kažemo fudbal, većini je prva pomisao Brazil. Zemlja sambe, kafe i najvažnije sporedne stvari na svetu. Za Brazilce fudbal nije sport, to je religija. Uskoro će Kopa Amerike, ali noćas kreće i najbolja liga ove zemlje – Serija A. Prethodnih meseci uživali smo u lokalnim prvenstvima, ali sada kreće ono pravo – elitna liga sa 20 klubova.

Flamengo brani krunu koja je prošle sezone osvojena posle trilera u poslednjem kolu. Crveno-crni su poraženi na Morumbiju od Sao Paula (1:2), ali kiks nije iskoristio Internasional iz Porto Alegrea. Sao Paulo je vodio veći deo šampionata, ali je pao u finišu, dok je Palmeiras obeležio sezonu osvajanjem tri pehara, između ostalih i onim najvrednijim, Kopa Libertadoresa.

Vreme je za najbolju ligu koja kreće noćas (23.55) duelom novih članova elite, debitanta u najjačem takmičenju Kujabe i Žuventuda. Šest timova obezbediće plasman u Kopa Libertadores, isto toliko će u Kopa Sudamerikanu, drugorangirano takmičenje na tlu Južne Amerike, dok četiri najgore ekipe napuštaju elitu i sele se u Seriju B koja je počela dan ranije. Poslednje kolo planirano je za 5. decembar.

Nije bilo velikih transfera. Bilo je dosta promena na klupama timova. I oni najveći klubovi nisu mnogo trošili. I pre pandemije virusa korona brazilski klubovi nisu baš najbolje finansijski stajali, a kriza u čitavom svetu uzima danak i na najbolji šampionat u zemlji fudbala. Prva zvezda prelaznog roka je Daglas Kosta koji je stigao iz Juventusa na jednogodišnju pozajmicu u Gremio. Hulk se vratio u otadžbinu iz kineskog Šangaj Porta, u Atletiko Mineiro, Miranda je opet u Sao Paulu, Tajson je pojačao Internasional...

I ove sezone trebalo bi da gledamo neizvestan šampionat. Nema izrazitog favorita. Skoro pola lige želi skalp čete Rožero Senija. Sao Paulo, Gremio, Internasional, Palmeiras, Atletiko Mineiro imaju šampionske snove, a ne treba otpisati ni velikane Fluminense i Santos i poljuljanog giganta Korintijans. Moćni kompanija Red Bul stoji iza Bragantina, kluba koji iz godine u godinu napreduje i mogao bi da bude prijatno iznenađenje.

NEMA VIŠE TRENERSKIH VRTEŠKI

Prošle sezone stručnjaci u najboljoj ligi Brazila su često dobijali otkaze posle samo nekoliko meseci rada. Brazilski savez stao je na put trenerskoj vrtešci. U novom šampionatu svaki klub moći će samo jednom da smeni trenera. Ako se odluči da drugi put otpusti stručnjaka, tada bi zamena morala da radi u klubu najmanje šest meseci, na primer kao učitelj omladinaca ili pomoćnik glavnog šefa stručnog štaba.

"Ovo je veliki korak napred za brazilski fudbal, koji pomaže i klubovima, ali i trenerima. Biće to kraj vrteške u brazilskom fudbalu”, rekao je predsednik Fudbalskog saveza Brazila Rožerio Kaboklo.

Krenimo redom… Na skeneru Mozzart Sporta našlo se svih 20 klubova elitne lige.

FLAMENGO – ROŽERIO SENI SA STARIM SNAGAMA NAPADA NOVU KRUNU – GABIGOL PRVA ZVEZDA

Rožerio Seni (©Reuters)

Posle sezone iz snova pre dve godine kada je ubedljivo osvojena titula u Brazilu, kao i kruna u Kopa Libertadoresu, sa Portugalcem na kormilu Žoržom Žezusom, usledio je turbulentan period. Naslednik sadašnjeg trenera Benfike Domenek Torent nije se dugo zadržao, a “vruć krompir” poveren je nekadašnjem legendarnom golmanu Rožeriju Seniju. Posle dosta uspona i padova, velikan iz Rija je odbranio titulu s bodom manje u odnosu na Internasional. Ove godine Flamengo je u svoju vitrine doneo i Superkup Brazila posle pobede u penal-ruletu nad šampionom Južne Amerike Palmeirasom, a prošle nedelje je odbranjena kruna u prvenstvu Karioka.

Najveće pojačanje tokom dve sezone je Pedro koji je otkupljen od Fjorentine zimus za 14.000.000 evra. Seni sa starim snagama kreće u pohod na treću titulu u nizu. Prva zvezda je napadač Gabrijel Barbosa, popularni Gabigol. On je prošle godine imao dosta problema s povredama. Na kraju je završio sa 14 pogodaka, četiri manje od Lusijana iz Sao Paula i Klaudinja iz RB Bragantina. Nekadašnji igrač Intera prethodnih nedelja je bio u odličnoj formi, tresao je mreže kao od šale i bio najzaslužniji za titilu u prvenstvu Rio de Žaneira.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE FLAMENGO DA OSVOJI KOPA LIBERTADORES JE 5,00.

Crveno-crni imaju iskusan sastav, tu su Felipe Luis, Dijego, Žerson, Bruno Enrike, Urugvajac Araskaeta, Čileanac Isla, Everton Ribeiro… Dve vezane titule giganta iz Rija i sačuvan šampionski tim na okupu daje nadu milionskoj armiji navijača da bi nova kruna, treća uzastopna, mogla da stigne na kultnu Marakanu. Flamengo je lako izborio plasman u osminu finala Kopa Libertadores.

Prema specijalizovanom portalu Transfermarkt, igrački kadar Flamenga procenjen je na 150.800.000 evra, najvredniji je Gabigol sa 26.000.000.

Nedelja, 21.00: (1,83) Flamengo (3,50) Palmeiras (4,50)

DOŠLI: Pedro (Fjorentina, 14.000.000), Bruno Vijana (Braga, pozajmica), Ugo Moura (Koritiba, kraj pozajmice), Ronaldo (Baija, kraj pozajmice), Kelebinjo (Tokio Verdi, kraj pozajmice)

OTIŠLI: Linkoln (Visel Kobe, 2.480.000), Pepe (Kujaba), Žoao Lukas (Kujaba, pozajmica).

INTERNASIONAL - TAJSON ĆE IMATI NEKOLIKO NOKAUTA, ALI KOLIKO JE REALNO DA SE EKIPA OPORAVI OD "SAMOUBISTVA"?

Inter je u prošlogodišnjem prvenstvu bukvalno "izvršio samoubistvo". Imao je sve u svojim rukama, praktično zgrabio pehar namenjen prvaku do pretposlednjeg meča, ali onda izgubio od kasnijeg šampiona Flamenga i ostao u šoku. Nije se oporavio ni u poslednjoj rundi, kada je izgubio trofej za jedan bod. Abel Braga je završio svoju misiju, a mandat na kormilu poveren je Migelu Anhelu Ramirezu, koji ima 36 godina. Obećavajući je trener, pokazao je pozitivne znake na klupi ekvadorskog Independijente del Valjea, osvojivši Kopa Sudamerikanu 2019. Španac je ranije radio u mlađim kategorijama AEK-a, Panatinaikosa i Olimpijakosa. Najzvučniji novajlija je Tajson, koji se vratio kući posle 11 godina u Ukrajini, gde se profilisao kao jedan od najboljih braneći boje Metalista i Šahtjora. Angažovanje talentovanog Čileanca Karlosa Palasiosa iz Union Espanjole je takođe važno, a ekipu su napustili veteran Andres Dalesandro i Abel Ernandez.

Ponedeljak, 01.30: (1,40) Internasional (4,50) Sport Resife (8,50)

Veliko razočaranje Internasional je priredio svojoj publici i u predsezoni, kada je ispustio šampionsku titulu Gaučo posle poraza od Gremija u finalu. Navijači to nisu lepo "primili", pa je bilo protesta. Paulo Gerero i Tijago Galjardo su i dalje tu, ali biće prilično teško ili nemoguće da ponove prošlogodišnji kurs.





DOŠLI: Maurisio (Kruzeiro), Tajson (Šahtjor), Karlos Palasios (Union Espanjola).

OTIŠLI:Andres Dalesandro (Nasional), Vilijam Potker (Kruzeiro), Abel Ernandez (Fluminense), Vendel (Kujaba), Dudu (Atletiko GO), Zeka (Vasko), Valdivija (Avai), Kejler (Šapekoense), Leandro Fernandez (Nasional, pozajmica), Gustavo Ferarejs (Puebla).

ATLETIKO MINEIRO - "ZABRANJENI" ODLASCI I HULK ZA TITULU

Guga (©Reuters)

Popularni Petlovi su se do kraja borili za titulu u protekloj sezoni, ali im je ona izmakla posle nekoliko kikseva u finišu. Završili su na 3. mestu, na tri boda od vrha. Visokom plasmanu mogu da zahvale trenerku Kuki, čije iskustvo je bilo od nemerljivog značaja. Ovo mu je drugi mandat u klubu, a ranije je sa Atletiko Mineirom osvojio Kopa Libertadores i tri državna prvenstva.

Sudeći prema transfer politici, u taboru tima iz Belo Orizontea su rešeni da se u predstojećoj kampanji domognu lovorika. Nije bilo prodaje najboljih aduta, a tim je pojačan iskusnom ofanzivnom "zverkom" Hulkom, nekadašnjim asom Porta, Zenita i Šangaja SIPG. Značajna akvizicija je i doskorašnji vezista River Plejta Ignasio Fernandez, za koga je "izbrojano" skoro 5.000.000 evra.

Nedelja, 16.00: (1,38) Atletiko Mineiro (4,70) Fortaleza (8,50)

Atletiko Mineiro je osvajanjem državnog prvenstva Mineiro napravio odličnu uvertiru pred start Serije A i sve osim gornjeg doma, ili "postolja", bio bi neuspeh. Sveukupno, jedan od glavnih pretendenata na titulu.

DOŠLI: Ignasio Fernandez (River Plejt), Eduardo Vargas (Tigres), Joran (Palmeiras), Kalebe (Sao Paulo), Dodo (Sampdorija), Hulk (Šangaj SIPG), Če Če (Sao Paulo, pozajmica).

OTIŠLI: Jago (Žuventud), Ramon Martinez (Libertad, pozajmica), Markinjos (Botev Plovdiv, pozajmica), Bruninjo (Konfijansa, pozajmica), Natan Silva (Atletiko GO, pozajmica), Mailton (Koritiba, pozajmica), Viktor (penzija).

SAO PAULO - KRESPO DIGAO TRIKOLORE, MIRANDA I EDER ZA TRON

Ernan Krespo (©Reuters)

Poslednju titulu osvojio je 2008. i prošle sezone je u jednom momentu delovalo da sledi prekid posta. Vodio je Sao Paulo prvenstvenu trku u Brazilu na 10 kola pre kraja, a onda mu je ponestalo snage i okončao je kampanju na 4. mestu. Fernando Diniz je potom otpušten, a klupa poverena Ernanu Krespu. Osim što je u mladosti bio sjajan golgeter, Argentinac je već uspeo da ostavi trag u trenerskom poslu. Prošle godine je osvojio svoju prvu titulu, pošto je Defensu i Hustisiju predvodio do trona Kopa Sudamerikane. Nedavno je krunisan i za šampiona u Paulisti.

Dani Alves i Ernanes neće biti jedina globalno poznata imena u timu, pošto su Trikolore pojačali iskusni štoper Miranda i napadač Eder. Najveći gubitak je odlazaka talentovanog ofanzivca Brenera, koji je za skoro 12.000.000 evra prešao u Sinsinati.

Odlična uvertira za start sezone bilo je osvajanje titule u državnom prvenstvu Paulista, gde je u finalu savladana Palmeiras. Bio je to prvi veliki test za Krespa i on ga je položio. Legendarni as je uneo novi dašak poletnosti u tim, dobio je uglavnom sve što je zahtevao od uprave i jedan je od glavnih favorita za osvajanje titule.

02.00: (1,85) Sao Paulo (3,40) Fluminense (4,60)

DOŠLI: Luis Manuel Orehuela (Kruzeiro), Martin Benitez (Independijente, pozajmica), Miranda (Đengsu), Eder (Đengsu), Vilijam (Toluka).

OTIŠLI: Brener (Sinsinati), Helinjo (RB Bragantino, pozajmica), Žean (Sero Portenjo, pozajmica), Če Če (Atletiko Mineiro, pozajmica).

FLUMINENSE - SVE OČI UPRTE U KAIKIJA, FREDA I BOBADILJU

Fred (©Reuters)

Fluzao je prošle godine imao najbolju kampanju u Seriji A otkako je 2012. postao prvak Brazila. Završio je na petom mestu i zadovoljio se jer je ostavio iza sebe lošu prošlost, vrativši se u Kopa Libertadores. Ipak, trener Rožer Mašado pred početak nove sezone nije dobro raspoložen, a sve zbog izgubljenog finala šampionata Karioka od omraženog Flamenga. Neophodan mu je dobar početak kako bi rasteretio pritisak sa njega.

Ključni igrači su ostali, a dolasci iskusnog strelca Raula Bobadilje iz paragvajskog Guaranija, te Abela Ernandeza iz Internasionala i Huana Kazaresa iz Korintijansa garant su da je Fluminense spreman da se rve za sam vrh. U timu je i dalje sedamnaestogodišnji Kaiki, koji se istakao u Karioki i već je prodat Mančester Sitiju, u koji će preći narednog januara. Igrački kadar vrvi od poznatih imena, tu su Fred, Ganso, Nene...

Da bi sve krenulo glatko, ekipa mora da prevaziđe izgubljenu titulu Karioka i usredsredi se na šampionat, gde joj se predviđa da ide na najviše pozicije. Možda Fluminense nije spreman da osvoji titulu, ali može da završi u šampionskoj trci.

DOŠLI: Samuel Ksavijer (Seara), David Bras (Gremio), Abel Ernandez (Internasional), Huan Kazares (Korintijans), Manoel (Kruzeiro), Velington (Atletiko PR), Raul Bobadilja (Guarani, pozajmica).

OTIŠLI: Dodi (Kašiva), Mateus Kasini (Sampajo Korea), Velington Silva (Gamba Osaka), Digao (Buriram).

PALMEIRAS - POSLE KOPA LIBERTADORESA I KUPA PRIORITET JE SADA ŠAMPIONAT

Verdao je dosegao vrh Latinske Amerike, pošto je iza njega sezona u kojoj je krunisan za šampiona Kopa Libertadores pobedivši Santos sa 1:0 u finalu. Usledio je pehar Kupa Brazila, kojim je radost udvostručena. Prvenstvo je Palmeiras stavio na treće mesto prioriteta i završio je na 7. mestu. Strateg Abel Fereira je preuzeo ekipu sredinom prošle sezone, podigao je na viši nivo i osvojio dva trofeja. Bivši trener PAOK-a sada ima za cilj da osvoji vrh domaće lige. To mu je sada primarni cilj. Ipak, ne može se reći da je Palmeiras angažovao kapitalna pojačanja. Sa pozajmica su se vratili Dudu iz Al Duhaila, kao i Luis iz Botafoga, dok je Danilo Barbosa stigao na zajam iz Nice. Ekipu su napustili igrači iz rotacije, a i dalje su tu Luiz Adrijano, Felipe Melo, Roni, Lukas Lima...

Stvari se ne odvijaju dobro po Palestru u poslednje vreme. Stigao je Palmeiras do finala prvenstva Paulista, gde je izgubio od Sao Paula. Pored toga propala mu je prilika da osvoji još dva trofeja, Rekopa Sudamerikana i brazilski Superkup. Sve u svemu, kadar nije značajno ojačan, kvalitet postoji, pa je "postolje" rezervisano za vladara Zelenog kontinenta.

DOŠLI: Benhamin Kuščević (Universidad Katolika), Alan Empereur (Verona, pozajmica), Danilo Barbosa (Nica, pozajmica).

OTIŠLI: Erik (Čangčuen Jatai), Vitinjo (RB Bragantino), Emerson Santos (Kašiva), Antonio Karlos (Orlando Siti), Mateu Sales (Koritiba), Ramires (istekao ugovor).

GREMIO – KRAH U LIBERTADORESU, NOVI TRENER, STIGAO DAGLAS KOSTA

Dijego Souza (©Reuters)

Iza Gremija je teška sezona. Dugo je velikan iz Porto Alegrea figurirao kao kandidat za titulu, ali je imao loš finiš sezone, pa je na kraju osvojeno šesto mesto u Seriji A, a doživljen je poraz od Palmeirasa u dvomeču finalu Kupa Brazila. Pravi šok trostruki prvak Južne Amerike je doživeo pre nešto više od dva meseca kada je ispao od ekvadorskog Independijente del Valjea u kvalifikacijama za Kopa Libertadores. Smenjen je Renato Portalupi Gaučo, a na njegovo mesto stigao je Tijago Nunes.

Pre nedelju dana osvojena je titula u prvenstvu Gauča trijumfom u dvomeču finala protiv ljutog rivala Internasionala. Pre desetak dana u klub je na jednogodišnju pozajmicu iz Juventusa stigao i Daglas Kosta, nekadašnji fudbaler Bajerna. Međutim, on je stigao povređen u klub, neće igrati na početku sezone, ali kada se oporavi treba očekivati da bude nosilac igre Gremija.

Osim Koste u klub je stigao i veteran Rafinja iz Olimpijakosa, a ostao je i vremešni napadač Dijego Souza.

DOŠLI: Trener Tijago Nunes, Daglas Kosta (Juventus, pozajmica do 30. juna 2022.), Tijago Santos (Dalas, 1.000.000), Rafinja (Olimpijakos, bez obeštećenja).

OTIŠLI: Robinjo (Koritiba, bez obeštećenja), Lima (Seara, 530.000), David Braz (Fluminense, kraj pozajmice), Vanderlej (Vasko da Gama, bez obeštećenja), Kajo (Parana, bez obeštećenja).

SANTOS – FINANSIJSKI PROBLEMI, ODLAZAK SOTELDA, FERNANDO DINIZ SPASILAC

Vicešampion Južne Amerike početkom godine je na šokantan način u osmom minutu sudijske nadoknade poražen od Palmeirasa u finalu Kopa Libertadores na Marakani u Riju. Klub koji su proslavili Pele, kasnije Robinjo i Nejmar, nalazi se u velikim finansijskim problemima. Prošle sezone tim je predvodio Kuka, a umesto njega stigao je Argentinac Arijel Holan koji je u Čileu osvojio titulu sa Universidad Katolika. Posle debakla na startu sezone u Kopa Libertadores, Gaučos je otišao posle samo nekoliko meseci na klupi Riba, a spasilac je Fernando Diniz, prošle sezone trener Sao Paula. On je pre nešto manje od tri nedelje seo na užarenu klubu crno-belih.

Nedelja, 01.00: (2,35) Baija (3,20) Santos (3,15)

Odmah posle finala Libertadores prodat je štoper Lukas Verisimo Benfiki za 6.500.000 evra, a klub je napustio i omaleni vezista, Venecuelanac Heferson Soteldo koji je pojačao Toronto, člana MLS lige. Najveće pojačanje je dolazak defanzivca Luana Pereza iz belgijskog šampiona Klub Briža za 2.800.000 evra.

Santos je ovog meseca bio pod suspenzijom FIFA zbog duga prema čileanskom klubu Uačipata za angažovanje Venecualnca Sotelda. Santosu je pretila zabrana registracije novih igrača, ali posle odlaska omalenog napadača u SAD, postignut je dogovor s čileanskim klubom oko isplate zaostalih potraživanja, pa će crno-beli moći da prijave novajlije za novu sezonu.

U klubu je ostao Marinjo, prošle sezone najbolji strelac tima sa 17 golova, samo jedan manje od Klaudinja i Lusijana, koji su bili najefikasniji u Seriji A.

DOŠLI: Trener Fernando Diniz, Luan Perez (Klub Briž, 2.800.000), Bruno Markes Tores (Lagarto, 95.000), Danijel Guedes (Fortaleza, pozajmica)

OTIŠLI: Heferson Soteldo (Toronto, 5.910.000), Lukas Verisimo (Benfika, 6.500.000), Dijego Pituka (Kašima Atlers, 1.330.000), Laersio (Šapekoense), Sabino (Sport Resife, kraj pozajmice), Artur Gomes (Atletiko Gojanense, pozajmica), Fabijan Noguera (Estudijantes, bez obeštećenja).

ATLETIKO PARANAENSE - RADINOVIĆEV POMOĆNIK U VELENJU NAJVEĆI RIZIK

Osrednja kampanja je iza Atletiko Paranaensea. Završio je sezonu na 9. mestu. Dugo se mučio da uhvati zalet i najzad se "probudio" u finišu, izborivši mesto u Sudamerikani. Zona Kopa Libertadores bila mu je samo bod daleko. Trener Antonio Oliveira je veoma mlad, u klubu je od prošle godine. Bio je pomoćni trener, zatim je predvodio B tim i 13. marta preuzeo je dužnosti prvog trenera. Njegov izbor je rizičan. Dodajmo i da je pre četiri godine bio pomoćnik srpskom treneru Vanji Radinoviću u slovenačkom Rudaru iz Velenja. Ozbiljnijih gubitaka nije bilo uprkos odlascima nekolicine igrača, ali ne može se reći ni da je popularni Uragan ulovio "kapitalce". Ekipa je trenutno u četvrtfinalu šampionata Paranaense, čeka revanš sa Paranom posle pobede 2:0 u prvom meču.

23.15: (2,05) Atletiko PR (3,35) Amerika Mineiro (3,75)

Sve u svemu, pozitivno je to što je kičma ekipe ostala na okupu, a negativno što je jedino napadač Mateus Babi plaćen skoro 1.750.000 evra posle dobre sezone u Botafogu. Nije bilo više dolazaka. Ako Atletiko Paranaense završi među prvih 10, to će biti postignuće.





DOŠLI:

Mateus Babi (Sera Makaense), Bisoli (Fernando), Marsinjo (slobodan igrač).

OTIŠLI: Pedrinjo (Oeste), Režinaldo (CRB), Velington (Fluminense), Žeuvanio (Šapekoense), Valter (Vitorija), Fabinjo (Šapekoense, pozajmica), Žonatan (istekao ugovor)..

KORINTIJANS – SILVINJO GASI POŽAR U VELIKANU IZ SAO PAULA

Raul Gustavo (©Reuters)

Iza najpopularnijeg kluba u Sao Paulu, Korintijansa, je mučna sezona. Ostvareno je tek 12. mesto u šampionatu i jedva izboren plasman u Kopa Sudamerikana. Posle ovogodišnjeg kraha u drugorangirano takmičenju na kontinentu i ispadanju u polufinalu šampionata Pauliste od Palmeirasa, kormilo je napustio Vagner Mansini, na njegovo mesto stigao je nekadašnji fubaler Timaa, ali i Arsenala, Barselone i Mančester Sitija Silvinjo. On je proveo dve godine na klupi Liona.

I Korintijans je godinama u finansijskim problemima. Nije bilo velikih promena u timu tokom dve sezone. Nosioci igre trebalo bi da budu iskusni napadač Žo, koji je nekada igrao za CSKA i Mančester Siti, zatom Leo Natel, Moskito, Vital, Roni, golman Kasio…

DOŠLI: Trener Silvinjo, Tijaginjo (Internasional, pozajmica).

OTIŠLI: Huan Kazarez (Fluminense, bez obeštećenja), Jago (Nautiko, bez obeštećenja).

RB BRAGANTINO – KRUPNIM KORACIMA KA VRHU

Klaudinjo (©Reuters)

U prvoj sezoni u eliti, Red Bul Bragantino je bio na 10. mestu. Uspeli su Bikovi da se plasiraju u Kopa Sudamerikane, a ove godine u konkurenciji Taljeresa, Tolime i Emeleka bili su prvi u grupi i plasirali su se u osminu finala drugorangiranog takmičenje na tlu Južne Amerike. Bragantino se pojačao ove sezone, stigli su Vitinjo za koga je Palmeirasu plaćeno 1.500.000 evra, a blizu sedmocifrene sume izdvojeno je i za Gabrijel Noavesa iz Sao Paula i Žadsona iz Kruzeira.

Najveće plus za Bikove je ostanak Klaudinja, sjajnog veziste koje je prošle sezone eksplodirao i bio najbolji strelac Serije A. Želeo ga je Ajaks, mnogi su ga videli u bratskim klubovima Salcburgu ili Lajpcigu, ali nije promenio sredinu. Procenjen je na 11.000.000 evra, a nema sumnje da će njegova cena da raste iako nije tako mlad. Ima 24 godine. Na kormilu Bragantina sedeće Mauriso Barbijer koji jestigao u klub u septembru prošle godine.

Bragantino raste iz godinu u godinu i mogao bi ove sezone da pomrsi račune gigantima i uključi se u borbu za prvih šest mesta koje vode u Kopa Libertadores.

DOŠLI: Vitinjo (Palmeiras, 1.500.000), Gabrijel Novaes (Sao Paulo, 900.000), Žadson (Kruzeiro, 830.000), Toni Anderson (Baija, pozajmica), Ulijan Koreja (Kujaba, bez obeštećenja).

OTIŠLI:Elinjo (Sao Paulo, pozajmica, 470.000), Natan (Flamengo, kraj pozajmice), Majkon Lejton (Santa Kruz, 155.000), Vesli (Vitorija, pozajmica), Morato (Vasko da Gama, bez obeštećenja), Mateus Peiksoto (Žuventud, pozajmica).

ATLETIKO GO - NEIZVESNA BUDUĆNOST U SERIJI A

Zmajevi su bili jedan od favorita za ispadanje, međutim napravili su razliku, pokazali takmičarsko lice protiv većine protivnika i lako ostali u kategoriji. Strateg Eduardo Baroka preuzeo je ekipu 16. maja posle iznenadnog odlaska trenera Žoržinja, koji je imao nekoliko nesuglasica sa upravom. Dodajmo i da je u prošloj kampanji Baroka ispao iz lige sa Botafogom.

U ekipi nema zvezda, niti kontinentalno značajnih asova, pa je timski rad najveći adut. Atletiko Gojaniense nije uspeo da odbrani trofej u prvenstvu Gojano, pošto je u polufinalu eliminisan na penale od zloglasnog Gremija iz Anapolisa. U Kopa Sudamerikani je eliminisan u grupnoj fazi. Čini se da će ovogodišnji kurs imati drugačiji zaokret. Ekipa je značajno oslabljena odlascima nekolicine provotimaca i budućnost u Seriji A je neizvesno.





Nedelja, 23.15: (1,80) Korintijans (3,45) Atletiko GO (4,80)





DOŠLI: Igor (CRB), Viktor Paraiba (CSA), Mateus Oliveira (Oeste), Dudu (Internasional), Riteli (Sport Resife), Roberson (Kruzeiro), Pablo Dijego (Fluminense, pozajmica), Andre Luis (Korintijans, pozajmica).

OTIŠLI: Velington Rako (Nagasaki, pozajmica), Žilvan (Botafogo), Gustavo (Krisijuma), Čiko (Žuventud), Mateus Pereira (Oita).

SEARA – GUTO FEREIRA VODI U SIGURNU LUKU

Fudbaleri Seare (©Reuters)

Iskusni stručnjak Guto Fereira drugu sezonu će predvoditi Searu. Prošle sezone tim iz Fortaleze nije brinuo oko opstanka, izboren je plasman u Kopa Sudamerikani, što je cilj i u novom šampionatu. Prošle nedelje je Seara poražena u Boliviji od Horhea Vilstermana (0:1), pa je propustila priliku da se plasira u osminu finala drugorangiranog takmičenje na tlu Južne Amerike. U nokaut rundi se plasirao argentinski Arsenal Sarandi.

Iz francuskog Amijena je stigao Stiven Mendoza, iz Benfike na pozajmicu Žoni Gonzalez, a Lima je došao iz Gremija. Prvi cilj Seare je opstanak, sve preko toga je uspeh.

DOŠLI:Stiven Mendoza (Amijen, 600.000), Žoni Gonzalez (Benfika, pozjamica), Lima (Gremio, 530.000), Žoržinjo (Atletiko Paranense, pozajmica), Mesijas (Amerika MG, 300.000), Žoao Rikardo (Šapekoense, bez obeštećenja), Gabrijel Dijaz (Fortaleza, bez obeštećenja), Marlon (Fortaleza, bez obeštećenja).

OTIŠLI: Tijago Pagnusat (Serezo Osaka, 300.000), Samjuel Ksavijer (Fluminenense, bez obeštećenja), Mateus Gonsalves (Sero Portenjo, 345.000), Leandro Karvaljo (Amerika MG, pozajmica), Rikardinjo (Botafogo, bez obeštećenja), Eduardo (Amerika MG, bez obeštećenja), Čiko (Žuventud, pozajmica).

SPORT RESIFE – OPSTANAK CILJ, SAN O SUDAMAMERIKANI

Prošle sezone Sport Resife je za samo bod bio bolji od Vaska da Game koji je morao da se preseli u Seriju B. I ove sezone glavni cilj tima iz Resifea je ostanak u najboljem društvu, a veliki uspeh bi bio izlazak na međunarodnu scenu u Kopa Sudamerikani. Bilo je dosta promena između dve sezone. Mladi 41-godišnji stručnjak Umberto Luzer je seo na klupu tima koji je prošle nedelje igrao finale prvenstva Pernambuka, ali je posle penala poražen od Nautika.

Stiglo je nekoliko igrača iz velikih klubova na pozajmice, kao što su Žonas Toro i Santijago Trelez iz Sao Paula i Markinjos iz Korintijansa. Iz Santosa je došao iskusni Sabino. Sport Resife je dobio pojačanje iz Evrope, povratnika Andrea iz turskog Gazijantepa.

DOŠLI: Trener Umberto Luzer, Žonas Toro (Sao Paulo, pozajmica), Sabino (Santos, bez obeštećenja), Nejlton (Koritiba, pozajmica), Markinjos (Korintijans, pozajmica), Andre (Gazijantep, bez obeštećenja), Karlos Renterija (Botafogo, bez obeštećenja), Santijago Trelez (Sao Paulo, pozajmica), Maksvel (Kalmar, pozajmica).

OTIŠLI: Jonatan Gomez (Argentinos Juniors, bez obeštećenja), Riteli (Atletiko Gojanenes, bez obeštećenja), Vilijan Farijas (Hata, 160.000), Lusijano (Konfijansa, pozajmica), Elton (Kujaba, bez obeštećenja), Lukas Munji (Genčerbirligi, bez obeštećenja), Filip (Manaus, bez obeštećenja).

BAIJA - STIGLO 15 NOVAJLIJA DA SE OPET NE BI IGRALA "VATROM"

Igrala se Baija sa "vatrom" u sezoni za nama i sve do poslednjih utakmica bila ugožena. Bila je uspešna u presudnim mečevima, u odsudnih 10 sakupila 16 bodova i uhvatila poslednji voz za mesto u Kopa Sudamerikani. Kormilar Dado Kavalkadi latio se "trenerske palice" u poslednjem delu prošlogodišnjeg šampionata, tačnije 21. decembra i sa skorom 4-4-3 uspeo je da spasi tim. Ovo mu je prvi ozbiljan posao, ali nagovestio je potencijal.

U klub je stiglo 15 novih igrača, mahom na pozajmicu, a izdvajaju se Andre iz Atletiko Gojaniensea, Oskar Ruiz iz Sero Portenja i Herman Konti iz Benfike. Odlazak štopera Ernanda, potom veziste Gregorea u Inter iz Majamija i Ramona mogu da se kvalifikuju kao značajni.

U lokalnom prvenstvu Bajano, Čelični tim se zaustavio u polufinalu, gde ga je eliminisao četvrtoligaš Alagoinijas, ali je potom osvojio Kopa Nordeste pobedivši Searu na penale u finalu. Na igračkom spisku su izvršeni dodaci i oduzimanja, usled čega se očekuje da Baija ove sezone neće biti u "frci" oko opstanka, međutim najviši domet trebalo bi da bude sredina tabele.

DOŠLI: Oskar Ruiz (Sero Portenjo), Lukas Araužo (Gremio), Luiz Otavio (Šapekoense), Herman Konti (Benfika, pozajmica), Tasijano (Gremio, pozajmica), Toni Anderson (RB Bragantino, pozajmica), Huan Pablo Ramirez (Atletiko Nasional, pozajmica).

OTIŠLI: Gregore (Inter Majami), Ramires (RB Bragantino, pozajmica), Elber (Jokohama Marinos), Rožerio (Žuventud), Elton (Žuventud), Ernando (Vasko), Saldanja (Džef Junajted, pozajmica), Marko Antonio (Botafogo, pozajmica).

FORTALEZA – VOJVODA ČUVA STATUS U NAJBOLJEM DRUŠTVU

Na kormilu Fortaleze stigao je ove godine Huan Pablo Vojvoda, argentinski stručnjak koji je prošle godine predvodio Union la Kaleru do drugog mesta u čileanskoj Primera diviziji. Prošle sezone je zbog bolje gol-razlike tim sa stadiona Kastelao ostao u ligi. Prošle nedelje je osvojena titula u prvenstvu Searense posle remija bez golova sa lokalnim rivalom Searom.

Jago Pikaču je stigao iz Vaska, Ederson iz Korintijansa, Isake iz Gremija, Robson iz Koritibe… Skroman igrački kadar tima iz Fortalze i ove sezone garantuje grčevitu borbu za opstanak.

DOŠLI: Trener Huan Pablo Vojvoda, Ederson (Korintijans, pozajmica), Franko Fragapane (Minesota, pozajmica), Jago Pikaču (Vasko da Gama), Isake (Gremio, pozajmica), Robson (Koritiba, bez obeštećenja), Titi (Geztepe, bez obeštećenja).

OTIŠLI: Gabrijel Dijaz (Seara, bez obeštećenja), Žuninjo (Amerika MG, bez obeštećenja), Bergson (Jogor, pozajmica), Paulao (Kujaba, bez obeštećenja), Ederson (ABC, bez obeštećenja).

ŠAPEKOENSE - BEZ TRENERA i EVANDRA BITKA ZA GOLI ŽIVOT

Fubaleri Šapekoensea opet u eliti (©Reuters)

Šape je lako osvojio kartu za povratak u A kategoriju protekle godine. Dokazao je svoju superiornost na terenu, izjednačen sa Amerikom Mineiro na vrhu, ali je uzeo titulu zahvaljujući gol-razlici. Kormilar Mocart, nekadašnji vezista Ređine i Spartaka iz Moskve, relativno je nov u trenerskom poslu, pošto je nekoliko godina bio pomoćnik. Prošle godine je napravio korak kao prvi trener, dobro se snašao sa CSA i za dlaku izgubio promociju, da bi kao nagradu dobio priliku da predvodi Šapekoense. Međutim, posle nepunih mesec i po dana je otpušten, jer je Šape poražen u finalu šampionata Katarinense od Avija. Trenutno je na klupi kao privremeno rešenje Felipe Endres.

Ko god preuzme Šapekoense, neće mu biti lako. Ekipa je izgubila ključne igrače, a pitanje je hoće li novajlije da budu prave zamene. Od fudbala se oprostio Evandro, Brazilac sa srpskim pasošem "zarađenim" igranjem u Crvenoj zvezdi, a s obzirom na ne tako dobro odrađen prelazni rok, bitka za ostanak deluje kao realna situacija, mada ima slabijih timova od Šapea.

DOŠLI: Fernandinjo (Baija B), Žeuvanio (Atletiko PR), Mateus Ribeiro (Santos), Mike (Gojas), Laersio (Santos), Ravaneli (Ahmat Grozni, pozajmica), Fabinjo (Atletiko PR, pozajmica)

OTIŠLI: Luiz Otavio (Baija), Roberto (Vitorija), Žoao Rikardo (Seara), Alan Rušel (Kruzeiro), Evandro (penzija)

ŽUVENTUD - PREŽIVETI U ELITI

Žuventud je uz Ameriku Mineiro, Šapekoense i Kujabu početkom godine izborio povratak u elitu. Za tim iz Kaksijas do Sula veliki uspeh bi bio opstanak. Ekipa je pojačana igračima koji nisu imali veliku ulogu u najjačim klubovima u Brazilu. Trener je novi, Markinjos Santos, a dvojica fudbalera stigli su ovog proleća iz Korintijansa, Mateus Žezus i Mišel.

Subota, 23.55: (2,20) Kujaba (3,05) Žuventud (3,70)

DOŠLI: Trener Markinjos Santos, Mateus Žezus (Korintijans, pozajmica), Mišel (Korintijans, pozajmica), Rafael Forster (Botafogo, pozajmica), Jago (Atletiko Mineiro, bez obeštećenja), Čiko (Seara, pozajmica), Kleberson (CSA, bez obeštećenja), Renan Bresan (Parana, bez obeštećenja).

OTIŠLI: Neri Bareiro (Konfijansa, bez obeštećenja), Renato Kaja (Ferovijarija, bez obeštećenja), Dalberto (Koritiba, pozajmica), Marsijel (Nautiko, bez obeštećenja).

AMERIKA MINEIRO - POJAČANJA IZ HOFENHAJMA I PIRAMIDSA

Amerika iz Mineira je posle nekoliko godina tavorenja opet u eliti. Prošle nedelje u gradskom derbiju nije bilo golova protiv Atletika koji je osvojio krunu u lokalnom prvenstvu Mineira. Povratnik u elitni rang pojačanja je tražio van Brazila. Iz nemačkog Hofenhajma stigao je Bruno Nazario, dok je iz egipatskog Piramidsa novajlija Ribamar. Amerika ima i novog trenera, Liska.

DOŠLI: Trener Liska, Ribamar (Piramids, bez obeštećenja), Bruno Nazario (Hofenhajm, pozajmica), Leandro Karvaljo (Seara, pozajmica), Žuninjo (Fortaleza, bez obeštećenja).

OTIŠLI: Kalison (CRB, bez obeštećenja), Mesijas (Seara, 300.000), Neto Berola (Konfijansa, bez obeštećenja), Felipe Augusto (Kruzeiro, bez obeštećenja).

KUJABA - DEBITANT SA KAFUOM, SKUPIM PROMAŠAJEM CRVENE ZVEZDE

Napokon će jedan tim iz države Mato Groso, posle punih 35 godina, da igra u najvišem rangu Brazila. Iza Kujabe je istorijska sezona, u kojoj je ostvarila promociju i premijerno učešće u Seriji A. Strateg Alberto Valentim postavljen je za trenera pre nepuna dva meseca posle razlaza Kujabe sa Alanom Alom.

Mnogo njih je otišlo iz tima, nešto više ih je došlo, ali je utisak da je Kujaba jača nego lani. Jedan od novajlija je Džonatan Kafu, nekadašnji as Ludogoreca, Bordoa i Crvene zvezde, a u zeleno-zlatni tim stigao je na zajam iz Korintijansa, gde, kao i ostale akvizicije, nije bio u prvom planu. Otuda je pitanje da li su takva pojačanja dovoljna Kujabi za konkurentnost u najjačem društvu...

Valentimovi momci u idealnom raspoloženju iščekuju početak sezone, pošto su nedavno osvojili lokalno prvenstvo Matogrosense. Međutim, Kujaba je sasvim sigurno među prvim favoritima za ispadanje. Njeno prvo iskustvo u Seriji A moglo bi da bude traumatično.

DOŠLI: Gabrijel Silva (Globo), Vendel (Internasional), Marlon (Korintijans), Kajo Mota (Santos B), Osman (Koritiba), Vilijan Korea (RB Bragantino), Pepe (Flamengo), Alešandre (Vasko), Pauloa (Fortaleza), Žonatan Kafu (Korintijans, pozajmica), Valter (Korintijans, pozajmica), Giljerme Pato (Internasional, pozajmica), Kamilo (Lion, pozajmica).

OTIŠLI: Lusao (Luverdense), Feružem (Internaional), Gabrijel Silva (Krisijuma), Leo (Krisijuma), Perdigao (Leirija), Ednej (Ponte Preta), Elvis (Gojas), Everton Sena (Olvejz Redi), Dijego Žardel (Ažman Klub).

PRIPREMILI: Milan CAKIĆ i Željko MUTAVDŽIĆ