Još su sveža sećanja Crvenih risova na bolan poraz 2018. godine u Jerevanu i četiri primljena gola u mreži (0:4). Samo je sreća odvela Severnu Makedoniju tada u plej-ofu Lige nacija, a sada je vreme da se servira osveta kojom će tim Igora Angelovskog pokazati da je taj meč bio samo loš dan (15.00).

Fudbalska reprezentacija naših južnih komšija okupila se posle devet meseci i čeka danas prvu utakmicu u novom izdanju divizije C Lige nacija. Žreb je želeo da dobije starog poznanika - selekciju Jermenije, koja se nije dobro snašla u poslednjem meču u Skoplju, ali se zato pokazala prilično efikasnom u revanšu kod kuće. Ova generacija Risova ima pobednički mentalitet, ali sa promocijom u diviziju C dolaze ozbiljnija imena kao rivali. Duel sa Jermenijom biće svojevrsna najava posete Gruziji, što je sledeći izazov u septembarskom prozoru. Kako za samopouzdanje, tako i za dalji tok Lige nacija. Takođe postoji činjenica da Gruzijci mogu da budu rivali Makedoncima za Evropsko prvenstvo 2021. godine, ako tzv. Kosovo bude poraženo.

Angelovski ni ovog puta, kao i ranije, nije sumnjao u odabir igrača i odlučio je da se i dalje oslanja na iste snage, ali se u startu suočio sa malim problemima u timu. Golman Stole Dimitrijevski neće moći da igra zbog pozitivnog testa na koronavirusa, a Ivan Tričkovski, koji u AEK-u iz Larnake igra u savršenoj formi, takođe se žalio na povredu. Danijel Avramovski, prošlogodišnji najbolji igrač lige u sastavu Vardara, i trenutni član turskog Kajzerija, sigurno neće biti u timu zbog povrede u prednjoj loži.

U odsustvu prvog golmana na golu bi trebalo da se nađe debitant Damjan Šiškovski, odbranu će činiti Ristevski, Ristovski, Musliu i Velkovski, Ademi i Bardi očekuju se na sredini terena, dok u početnih 11 neće biti kapitena Gorana Pandeva. Na njegovo mesto će doći baš Bardi, na desnom krilu biće Alioski, na levom Elmas, dok će Ilija Nestorovski imati zadatak da postiže golove.

Jermeni će, pak, biti bez najboljeg igrača Henrika Mhitarjana koji nije dovoljno spreman i ne želi da rizikuje povredu. Ako sagledamo sva dešavanja, ovo će biti nova idealna prilika za Risove da zabeleže pobedu nad Jermenijom i nastave dobru rezultatsku seriju kod kuće.

U međusobnim okršajima Makedonije i Jermenije domaćin je uvek postigao bar jedan gol. Do sada su obe ekipe odigrale osam mečeva, a rezultat je izjednačen - tri pobede u Makedoniji i tri u Jermeniji, dok su dva duela završena nerešeno.

U drugom meču Grupe 2 divizije C Lige nacija u Talinu snage odmeravaju Estonija i Gruzija (18.00). Dakle, biće to dvoboj dve bivše sovjetske republike. Estonija je poslužila kao topovsko meso za svoje rivale u kvalifikacijama za EURO 2020. Tim je sakupio samo bod od mogućih 25 u Grupi C i, bez sumnje, nema mnogo razloga da bude raspoložen uoči otvaranja UEFA Lige nacija. Gruzini, pak, započinju pripreme za utakmicu plej-ofa za plasman na Evropsko prvenstvo protiv Belorusije.

U svakom slučaju, Belorusija je jači tim od Estonije, pa se očekuje da Krstaši Vladimira Vajsa pokupe ceo plen u Talinu.

U svom poslednjem susretu u takmičarskoj utakmici, Gruzija je pobedila Estoniju sa 2:0.

LIGA NACIJA C – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA 3

Slovenija - Grčka 0:0

Moldavija - Tzv. Kosovo 1:1 (1:0)

/Nikolaesku 20 - Kololi 71/





Petak

GRUPA 4

Litvanija - Kazahstan 0:2 (0:1)

/Zajnaltudinov 3, Kuat 86/

Belorusija - Albanija 0:2 (0:1)

/Cikaleđi 23, Bare 78/

GRUPA 1

Subota

18.00: (2,30) Azerbejdžan (2,95) Luksemburrg (3,60)

18.00: (3,15) Kipar (3,05) Crna Gora (2,45)

GRUPA 2

Subota

15.00: (1,60) Severna Makedonija (3,70) Jermenija (6,25)

18.00: (4,70) Estonija (3,35) Gruzija (1,85)

***kvote su podložne promenama