Nestvaran je - peta godina zaredom 40+ golova

Retko ko i retko kada, ukoliko se povede rasprava o najboljim igračima današnjice, u svoj izbor TOP 5 gura Roberta Levandovskog. Izgovori su razni, uglavnom se izostavljanje Poljaka iz kruga najboljih pravda onom: "ipak on igra u Nemačkoj, rešeta protiv slabih ekipa", međutim Leva se ni najmanje ne obazira na takve komentare, čak i kad dolaze od struke i "trpa li trpa".

Današnji prvi pogodak protiv Union Berlina bio je mu je 40 u sezoni za Bajern (na 34 utakmice)! Računajući sva takmičenja. Od igrača iz liga petice niko nije prebacio 30. Ni Ronaldo, ni Mesi, ni Mbape, ni Nejmar, niti bilo ko drugi od igrača iz takozvane TOP klase.

Jedini fudbaler u Evropi koji je po ovom pitanju uspešniji od Roberta Levandovskog jeste Erling Haland (41), ali treba imati u vidu da je Norvežanin većinu tih pogodaka postigao u dresu Salcburga, u ligi koja ne pripada najboljim.

I još za one kojima je važna konstantnost: Levandovski je današnjim pogotkom protiv Uniona petu godinu zaredom stigao do brojke od 40+ golova u sezoni. Imajući u vidu da je do kraja Bundeslige ostalo još osam kola, odnosno da Bajern i dalje igra u Kupu Nemačke i Ligi šampiona, izvesno je da će oboriti lični rekord iz sezone 2016/17, kada je brojao do 43.