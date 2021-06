Svašta čudno videli smo u domaćem fudbalu, ali da trener bude smenjen samo par sati po promociji nismo. Sve do pre nekoliko dana, kada je debitant u Superligi Srbije, Kolubara iz Lazarevca, zaposlio i onda nekoliko sati kasnije otpustio 51-godišnjeg Nikšićanina, Dragana Radojičića.

Preciznije, bivši strateg brojnih srpskih i crnogorskih klubova koji je doveden po odlasku Zorana Milnkovića uprkos istorijskom plasmanu Lazarevčana u najjači rang, smenjen je posle svega dva i po sata od zvanične promocije na kjoj je govorio o planovima i ciljevima vezanim za svoj novi klub. Ispostavilo se - nesuđeni.

"Desio se skandal, tako se i osećam. Doživljavao sam pobede i poraze, osvajao titule, imao i teške gubitke na terenu, međutim, ovako nešto mi se nije dogodilo. Ljudi s kojima sam se dogovorio su dozvolili da se završi konferencija za novinare i budem promovisan u trenera, a onda odlukom ugroze sigurnost moje porodice", ispričao je rezignirani Radojičić za Sportski žurnal.

Objasnio je i kako je saznao zapanjujuću vest.

"Krenuo sam ka autu na parkingu, s namerom da sutradan u devet časova obavim prozivku. Do mene je došao predsednik, Nemanja Ivanović i rekao mi je da neće doći do moje saradnje sa Kolubarom. Odluka sigurno nije njegova, neko ga je pozvao. Video sam i da je dan kasnije i on podneo ostavku".

Radojičić kaže da je do dogovora sa Lazarevčanima došlo dosta ranije, pre skoro mesec dana.

"U tom periodu odbio sam tri razgovora sa drugim klubovima, jer sam dao reč Kolubari. Nisam zaslužio da na tako sraman način budem izigran, bez navedenog razloga".

Iako mu nije rečeno zbog čega je tako brzo otpušten, čini se da iskusni trener zna razlog.

"Nisam odstranio iz tima nijednog igrača iz prošle sezone. Nisam želeo nikoga da ostavim bez hleba. Spisak onih koji ostaju napravili su ljudi iz rukovodstva i samo su mi ga pokazali. Sportski direktor Dragiša Urošević je na Vajber grupi obavestio igrače o njihovom statusu. Izneo sam plan pojačanja, ali nikoga se nisam odrekao. Kasnije sam čuo da je Urošević izjavio da se nismo složili oko igračkog kadra, što je neviđena neozbiljnost. Preuzeo sam i stručni štab mog prethodnika, trebalo je da dođe samo trener golmana".

Razočarani Radojičić dodao je da se nada da će čelnici kluba objasniti javnosti svoj potez, ali Žurnal navodi da su, uprkos najavama, čelnici Kolubare ostali bez reči.

Nadamo se da će se, ipak, neko oglasiti jer je svakako reč o nečemu što se retko događa i javnost zaslužuje da čuje razlog ove odluke Lazarevčana.

U međuvremenu, Kolubara je angažovala tandem Dejan Đurđević - Zoran Jovičić da vodi klub u Superligi. Prvi će biti trener, a drugi sportski direkror. Videćemo koliko dugo.