Trebalo je ovo da bude dan kada bi Frenk Lampard celom svetu predstavio novi, unapređeni, transformisani Čelsi. Mogao je ovaj ponedeljak da prođe u šepurenju Romana Abramoviča svojom novom skupocenom igračkom, jer svi koji su godinama uporno govorili da su se London, Čelsi i fudbal smučili ruskom oligarhu, gadno su se prevarili. Trebalo je i mogao Ameks da bude mesto rađanja još jednog ozbiljnog kandidata za šampionsku krunu, ali ipak ćemo još malo sačekati da na delu vidimo tim u koji je uloženo preko 200.000.000 evropskih novčanica.

Ovako, gostovanje Brajtonu za Frenka Lamparda i njegove saradnike donosi previše dilema i nedoumica. Da li će Čelsi na megdan neugodnom rivalu izaći u sistemu 4-2-3-1, 4-1-4-1 ili 4-3-3? Ko će na gol? S kim u odbrani da ne bi bila bušna kao pre koju sedmicu? Kako sastaviti vezni red? Kai Haverc iza napadača ili desno? Timo Verner u špicu ili levo? I oni dobro obavešteni ostrvski mediji ne mogu da postignu koncenzus oko toga koga će Frenk Lampard izvesti na teren stadiona Ameks. Zato, krenimo redom...

KO NA GOLU?

Vili Kabaljero ili Kepa Arizabalaga (©reuters)

Iznenadio je Frenk Lampard kada je u onom prijateljskom susretu sa Brajtonom odigranom na istom mestu pre nešto više od dve sedmice na gol liniju vratio Kepu Arizabalagu. Španac je bio precrtan za predstojeću sezonu kao prva opcija, ali kako se Čelsi odlučio da po potpis novog golmana krene tek pošto završi sve druge poslove, konkurencija je do sve izvesnijeg dolaska Eduarda Mendija iz Rena svedena ponovo na Kepu Arizabalagu i Vilija Kabaljera. Uzimajući sve okolnosti u obzir, Kabaljero ima prednost. Ali, kako Čelsi ovog leta ne uspeva da pronađe kupca zainteresovanog da plati bar polovinu onoga što je pre dva leta plaćeno, što je rekordnih 80.000.000 evra, Frenk Lampard mora u dogovoru sa šefom skauting službe za golmane Kristofom Lolišonom i tehničkim direktorom Petrom Čehom da pronađe rešenje za ovu situaciju. Da li je Kepa zaslužio novu šansu? Ne, jer je u ove dve godine boravka na Stamford Bridžu pokazao da je psihički suviše labilan da bi bio prvi golman tima koji namerava da napadne šampionsku krunu.

KO U ODBRANI?

Frenk Lampard se nalazi u delikatnoj situaciji. Tijago Silva nije u kombinaciji pošto je morao prvo u samoizolaciju pa je tek od vikenda počeo sa treninzima. Ben Čilvel se još oporavlja od povrede pete koju je zaradio prošle sezone. Malang Sar je tu, trenirao je i dobro se oseća, ali oko njega orbitiraju različite informacije. Od toga da će ga Čelsi poslati na pozajmicu do narednog leta, do toga da će biti deo rotacije kako bi se navikavao na izazov engleskog fudbala. To znači da su u srcu odbrane kandidati Andreas Kristensen, Antonio Ridiger i Kurt Zuma. Na prvi pogled deluje neverovatno, ali prema svim dostupnim najavama, Zuma je zakucan na jednom od dva mesta, dok će Kristensen i Ridiger čekati konačnu odluku šefa struke. Ako izuzmemo poslednja dva kola Premijer lige i finiš FA kupa, kada je Frenk Lampard Liverpulu i Vulvsima, odnosno Mančester junajtedu i Arsenalu izveo tim sa tri štopera u dve varijante, 3-4-2-1 i 3-4-3, štoperski tandem su u četiri od pet navrata igrali Zuma i Kristensen, a samo jednom Zuma i Ridiger. S tim da je Lampard u nekim izjavama indirektno pokazivao da je nešto sigurniji kada je Ridiger na terenu, pre nego Kristensen.

Dubina Čelsijevog tima za sezonu 2020/21 (©The Sun)

Kapiten Cezar Aspilikueta se tek oporavio od povrede lista i počeo je da trenira sa ekipom u sredu, tako da ovaj meč prerano dolazi za iskusnog Španca. To znači da će na desni odbrambeni bok Ris Džejms koji je godinu dana stariji i iskusniji pošto mu je Lampard ukazao veliko poverenje i minutažu, a on je to dosad znao da koristi pametno. Levo će sigurno igrati Markos Alonso pre Emersona Palmijerija, mada je jasno da će Ben Čilvel zauzeti tu poziciju onog trenutka kada ostavi probleme sa petom iza sebe. Kada svi budu bili spremni za izazove, odbrana će izgledati potpuno drugačije. Do tada, Frenk Lampard ima obavezu da sačuva Čelsi od kikseva koji bi već u ranoj fazi mogli ozbiljno da ugroze šampionske ambicije.

Čelsi je pre tri sedmice pojačao stručni štab sa Entonijem Berijem, čovekom koji će biti zadužen za defanzivnu taktiku. Beri je došao iz Vigana, gde je svojeveremeno bio trener zadužen za odbranu kod trenera Pola Kuka. Bio je jako blizu prelasku u Tranmer ranije ovog leta, ali je ipak prihvatio da postane novi asistent Frenka Lamparda uz Džodija Morisa. Beri je prilično mlad, ima samo 34 godine, ali na Ostrvu hvale njegovo taktičko znanje, pogotovo u odbrani i predviđaju mu lepu budućnost. A, da li je čovek koji se dosad bavio uglavnom fudbalom nižeg ranga rešenje za Čelsijeve probleme u poslednjoj liniji? Na Entoniju Beriju je baš veliki posao - da poveže redove i okrene sliku Čelsijeve odbrane, najslabije u trećem milenijumu i generacijski jedna od najbušnijih otkako se igra Premijer liga.

ŠTA SE VEZNIM REDOM?

Frenk Lampard može da bira između dve varijante - trojicom vezista u sistemu 4-3-3 ili petoricom u formacijama 4-1-4-1 ili 4-2-3-1. Za šta god da se Lampard odluči, garantovano mesto u startnoj postavi imaće njegov miljenik Mejson Maunt, te novi klupski rekorder Kai Haverc i Ngolo Kante. Mateo Kovačić odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona iz finala FA kupa protiv Arsenala. Kristijan Pulišić se poput Azpilikuete radu sa ekipom vratio tek u sredu pošto je prebrodio povredu zadnje lože. Hakim Zijeh je malo izvrnuo zglob kolena u onom pripremnom susretu protiv Brajtona i nije u kombinaciji. Dakle, za formaciju 4-3-3 ne bi trebalo da bude nikakvih dilema u veznom redu, ali svako dalje odstupanje donosi još nedoumica, pod uslovom da Pulišić ostade na poštedi. Čelsi u ovom trenutku pored Hakima Zijeha nema nijedno klasično desno krilo, pa bi za to mesto mogli da konkurišu Kalum Hadson Odoi ili Kai Haverc.

S formacijom 4-1-4-1 taj prvi čovek ispred odbrambene linije bio bi Ngolo Kante, zdraviji nego ikad u poslednjih godinu i po dana. Četvorka iza centarfora mogla bi da se izmeša na više načina. Tako da Maunt i Haverc budu dvojica ofanzivnih vezista, Hadson Odoi prinudno na desnom, a možda čak Timo Verner na levom krilu. Da ne bude zabune, Verner je klasičan centarfor, ali je i u Lajpcigu znao da zaigra po levom boku zbog svoje zastrašujuće brzine trčanja s loptom, mentalne snage i generalno ofanzivnih karakteristika. Malo je poznato da je njegov otac Ginter Šuh, inače bivši fudbaler u Štutgart Kikersima i bio trener u nekim klubovima regionalnog ranga, forsirao Tima da loptu podjednako kvalitetno šutira s obe noge, što je takođe kvalitet više u njegovu korist. U tom slučaju bi u napadu bio Olivije Žiru, čije iskustvo i kvalitete Frenk Lampard izuzetno ceni. Ako bi Hadson Odoi ostao na levom krilu, teoretski bi na suprotnom boku mogao da bude Haverc. To nije strana uloga za supertalentovanog nemačkog reprezentativca, pokrivao je ovaj prostor i u Bajeru mnogo puta, čak i tokom prošle sezone. Haverc je inače u svojoj zemlji najbolje opisan terminom "Alleskoner", odnosno neko ko može apsolutno sve. Iako građom i stilom najviše podseća na Mihaela Balaka. Doduše, on je sam jednom prilikom izjavio da najviše uživa da igra odmah iza napadača, usamljen ili desno kao jedan od dvojice ofanzivnih vezista. Svakako je varijanta sa Havercom na desnom krilu trenutno manje realna jer onda nedostaje adekvatan partner Mauntu, pošto je Pulišić pod znakom pitanja, a Zijeh neće igrati.

Timo Verner proslavlja prvi gol u dresu Čelsija (©Reuters)

U formaciji 4-2-3-1 došlo bi do novih pomeranja. Ngolu Kanteu bi partner u veznom redu verovatno bio Žoržinjo ili Ruben Loftus Čik u odsustvu Matea Kovačića. Ispred njih stajao bi Maunt, desno bi otišao Haverc, levo Hadson Odoi, a u špicu Verner. Ili bi levo uskočio Verner, a u špicu ostao Žiru. Sistem 4-3-3 mogao bi da se pomeri Hadson Odojija desno, Vernera levo, a Žirua u srce napada. Ako bi Pulišić igrao od prvog minuta, što zasad deluje nerealno, Lampardu bi bilo mnogo lakše.

Čelsijeva slaba tačka i dalje ostaju golman i odbrana. Na prvi pogled deluje da je konkurencija i na krilu premala, jer su klasična krila samo Pulišić, Hadson Odoi i Zijeh, ali Vernerova i Havercova igračka raznovrsnost ostavljaju mogućnost da se popune kritične rupe. Golman se još čeka, šuška se da će Čelsi do zatvaranja letnje pijace vrbovati svoje dete Deklana Rajsa da se vrati na Stamford Bridž, što bi ojačalo konkurenciju na mestima defanzivnog veznog i čak štopera. Kada ceo tim bude na okupu, Lampard će moći da isproba i varijante sa tri štopera.

Potencijalni Čelsijevi sistemi

Trener Brajtona Grejem Poter će na terenu imati debitante Adama Lalanu, Džoela Veltmana i Bena Vajta, dok su Kristijan Volton i Florin Andone van stroja zbog povreda skočnog zgloba, odnosno kolena. U dva prethodna susreta kada je Brajton domaćin Čelsiju rezultat je glasio 1:1. Tip GG prolazio je u tri poslednja duela. Fudbaleri Brajtona nisu slavili na minulih pet utakmica na svom terenu, u Premijer ligi i tokom priprema. Odnosno, samo jednom su osetili slast pobede u dvanaest mečeva. Čelsi je u seriji od četiri meča bez pobede u gostima. U zvaničnim mečevima ima tri uzastopna poraza, plus onaj remi s Brajtonom pre dve sedmice. Porazi su bili isprepletani golovima. Svaki put prolazio je tip GG&3+, a Čelsi je od Liverpula primio pet, a od Bajerna četiri gola, plus još dva od Arsenala. Tip GG bio je zaokružen u svakom od minulih pet utakmica.

Vreme je da vidimo šta to može Čelsi.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (@nikolaS_msport)

PREMIJER LIGA - 1. KOLO

Subota

Fulam - Arasenal 0:3 (0:1)

/Lakazet 8, Gabrijel 49, Obamejan 57/

Kristal Palas – Sautempton 1:0 (1:0)

/Zaha 13/

Liverpul - Lids 4:3 (3:2)

/Salah 4 penal, 33, 88 penal, Van Dajk 20 – Harison 12, Bamford 30, Klih 66/

Vest Hem - Njukasl 0:2 (0:0)

/Vilson 56, Hendrik 87/

Nedelja

VBA - Lester 0:3 (0:0)

/Kastanj 56, Vardi 73pen, 83pen/

Totenhem - Everton 0:1 (0:0)

/Kalvert Luin 55/

Ponedeljak

19.00: (3,30) Šefild Junajted (2,75) Vulverhempton (2,55)

21.15: (5,20) Brajton (3,70) Čelsi (1,70)

Odloženo

Barnli – Mančester Junajted

Mančester Siti – Aston Vila

***kvote su podložne promenama