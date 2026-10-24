Nije pravedno što nas porede sa Barsom... Ona za nas nije merilo, Real sa Murinjom mora da osvaja trofeje
Vreme čitanja: 4min | sub. 24.10.26. | 11:47
"Nisam nimalo sujeveran. Da li izgledam užasno sa bradom? Treba li možda da je obrijem?“
Real Madrid dočekuje prvi El Klasiko u sezoni kao treći na tabeli, sa šest bodova manje od Barselone, međutim dve prethodne pobede, protiv Sevilje (4:1) i RB Lajpciga (4:1) u Ligi šampiona, značajno su popravile ambijent i u svlačionici i oko kluba.
Izabranici Žozea Murinja u dobrom su ritmu, no portugalski stručnjak ne veruje da su se procene o tome ko je favorit promenile nakon poslednjih utakmica dva tima. Podsetimo, Barsa je poražena u Parizu sa 2:4 i tom prilikom ostala bez Danija Olma, koji će pauzirati punih mesec dana.
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"Istina je da nam ide bolje, postižemo golove, dobro izgledamo... Iz iskustva koje imam, iz El Klasika i raznih derbija, znam da ono što se dešavalo pre meča nema preveliki značaj", kazao je Murinjo u najavi gostovanja na Nou Kampu, osvrnuvši se usput i na činjenicu da ne dobija dovoljno poštovanja za ono što je uradio otkako se vratio u Madrid.
"Nemam problem sa tim. To je je normalno kada ste u ovakvom klubu. Ne trežim ništa više od toga da moji igrači dobiju priznanje kada dobro igraju. Normalno je da trener bude kritikovan ako ekipa ne izgleda dobro. To je deo našeg posla. Neke utakmice dobijaju igrači, druge gube treneri"...
Na pitanje da li će duel sa Barselonom biti pravi test mogućnosti za Real, Posebni je rekao:
"Neće. Real Madrid sa Murinjom mora da osvaja trofeje".
Sudije nije želeo da komentariše...
"Iznenadili ste me tim pitanjem. Ime sudije mi nikada nije važno. Uvek polazim od toga da je sudija dobar. Ono što mi pomalo smeta jeste kada se krše pravila. Za sada, prema informacijama koje imam iznutra, pravila nisu prekršena. Pominjala su se imena nekoliko sudija, ali niko mi nije rekao: 'Ovaj sudija će voditi utakmicu'. Ko god da bude, želim mu sreću“.
Koliko poraz Barse od Pari Sen Žermena može da utičene ishod El Klasika, zanimalo je novinare...
"Meni taj njihov poraz ništa ne govori. Da smo mi umesto pobede od 4:1 protiv Lajpciga izgubili istim rezultatom, moje raspoloženje pred ovu utakmicu bilo bi potpuno isto. Navikli smo da ljudi hvale Barselonu, a nas kritikuju. Oni što su pre nedelju dana mislili da Barselona može da nas deklasira i dalje razmišljaju na isti način. Ne verujem da će promeniti mišljenje. To što se o njima govori lepo ne utiče na mene".
Zanimljivo da je i sam Murinjo priznao da najveći rival zaslužuje pohvale...
"Da budem iskren, postoje utakmice u kojima Barselona očigledno zaslužuje aplauze, jer radi veoma dobre stvari. Kada je reč o nama, na nas se gleda kao na gotov proizvod, a mi to nismo. Ako nas posmatrate u ovoj fazi procesa, treba da imate na umu da zajedno radimo tri meseca. Kada izuzmemo pripreme i reprezentativne pauze, taj period svodi se na mesec i po dana zajedničkog rada. Daleko smo od onog nivoa na kojem želimo da budemo. Mi smo tek na početku. I ja kao trener nalazim se u početnoj fazi upoznavanja ekipe, analiziram situaciju i pokušavam da uspostavim određene principe. Takođe, i igrači mene tek upoznaju. Zbog toga nije pravedno što nas porede sa ekipom koja je zajedno mnogo duže“.
O Laminu Jamalu kao najvećoj opasnosti...
"Svi su oni veoma dobri igrači. Nisam uspeo da pronađem fudbalera koji nije veoma kvalitetan. Lamin? Sjajan igrač, naravno. Ali i mi smo dobri. Jedno je poštovati protivnika, a sasvim drugo menjati planove ili zaboraviti sopstveni identitet. To nećemo raditi, ni zbog njega ni zbog bilo kog drugog protivnika vrhunskog kvaliteta“.
O Hansiju Fliku...
"Ne razumem zašto mi postavljate pitanja o protivnicima. On je odličan trener i radi sjajan posao. Nemam šta više da dodam“.
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Povratak na Kamp Nou...
"Isto je kao kada dolazite na bilo koji drugi stadion".
Jedno od poslednjih pitanja za Murinja ticalo se brade koju je pustio - novinare je zanimalo da li se možda radi o nekakvom sujeverju.
"Nisam nimalo sujeveran. Da li izgledam užasno sa bradom? Treba li možda da je obrijem?“
Naposletku o sastavu, idejama i taktici za derbi...
"Spremili smo sve, drugačije ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. O planovima i strukturi ekipe ne govorim. Promućurni ste, ali nisam ni ja glup", zaključio je Žoze Murinjo uz osmeh.
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