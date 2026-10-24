Nije pravedno što nas porede sa Barsom... Ona za nas nije merilo, Real sa Murinjom mora da osvaja trofeje

Izabranici Žozea Murinja u dobrom su ritmu, no portugalski stručnjak ne veruje da su se procene o tome ko je favorit promenile nakon poslednjih utakmica dva tima. Podsetimo, Barsa je poražena u Parizu sa 2:4 i tom prilikom ostala bez Danija Olma , koji će pauzirati punih mesec dana.

Real Madrid dočekuje prvi El Klasiko u sezoni kao treći na tabeli, sa šest bodova manje od Barselone, međutim dve prethodne pobede, protiv Sevilje (4:1) i RB Lajpciga (4:1) u Ligi šampiona, značajno su popravile ambijent i u svlačionici i oko kluba.

"Istina je da nam ide bolje, postižemo golove, dobro izgledamo... Iz iskustva koje imam, iz El Klasika i raznih derbija, znam da ono što se dešavalo pre meča nema preveliki značaj", kazao je Murinjo u najavi gostovanja na Nou Kampu, osvrnuvši se usput i na činjenicu da ne dobija dovoljno poštovanja za ono što je uradio otkako se vratio u Madrid. "Nemam problem sa tim. To je je normalno kada ste u ovakvom klubu. Ne trežim ništa više od toga da moji igrači dobiju priznanje kada dobro igraju. Normalno je da trener bude kritikovan ako ekipa ne izgleda dobro. To je deo našeg posla. Neke utakmice dobijaju igrači, druge gube treneri"... Na pitanje da li će duel sa Barselonom biti pravi test mogućnosti za Real, Posebni je rekao:

"Neće. Real Madrid sa Murinjom mora da osvaja trofeje".