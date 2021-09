Nije možda Barselona primila osam golova kao avgusta 2020. godine na Lužu, ali ni ove tri lopte u mreži Mark Andrea Ter Štegena, jedinog krivca što poraz nije bio i ubedljiviji, nisu popravile sliku o mogućnostima Blaugrane. Štaviše, čini se da Katalonci u skorijoj istoriji nisu bili dalje od samog krema evropskog fudbala. Mediji sa svih meridijana, a posebno oni na Pirinejima, stoga danas lamentiraju nad tužnom sudbinom ekipe Ronalda Kumana. Ne okrivljujući nikog osim bivšeg predsednika Đozepa Mariju Bartomeua, koji se bahato rasipao milionima sve dok klub nije oterao u dužničko ropstvo.

Nije slučajno bivši Bajernov predsednik Uli Henes na dan meča rekao da bi Barselona, da posluje u Nemačkoj, završila pred stečajnim sudijom, jer je potpuno švorc. Toliko je svima bila jasno kuda sve ovo vodi da ni Karl Hajnc Rumenige, dugogodišnji predsednik Upravnog odbora bavarskog kluba, nije previše likovao posle 3:0 nasred stadiona Kamp Nou.

“Odlazak Lionela Mesija im je iščupao dušu. Znam da su morali da ga prodaju, ali uprava španske lige je sa njim postigla autogol. Čekaju ih teška vremena”, rekao je Rumenige za Bild odmah posle meča.

I odmah podvukao koliko je Bajern drugačiji, mudriji klub. Na pitanje da li je šampion Nemačke razmišljao o dovođenju Mesija kao slobodnog igrača Rumenige je bio decidiran.

“Ne, to nije bilo pitanje. Nismo ni razmišljali o tome. Ne sa tako vrtoglavom platom. A ne zaboravite, ona ima uticaj i na druge. Svi bi tražili više. To je i dovelo Barselonu do ovolikih dugova”.

Tako razmišljaju o klubovima koji domaćinski posluju. Bartomeu nije razmišljao uopšte. I nasledniku je ostavio tim koji u 90 minuta susreta sa Bajernom, prvi put u istoriji Lige šampiona, nije uputio nijedan udarac u okvir protivničkog gola! Samo pet udaraca pored gola, Bajern ih je imao 17, plus sedam u metu.

Da sve bude još gore, utisak je da su Nemci igrali sa papučicom na pola gasa. Bi-Bi-Si tako primećuje da Bajern nije ni blizu top forme, Gazeta delo Sport dodaje da je i takav maltretirao Barselonu na njenom terenu i da je trenutno razlika u kvalitetu dva tima duboka kao kanjon. Marka piše da je vezni red gostiju pojeo domaćina i podseća da je Barselona sada nanizala već tri poraza na domaćem terenu u Ligi šampiona.

Kraj prethodne grupne faze, protiv Juventusa, pa onda 1:4 protiv Pari Sen Žermena u osmini finala, sada Bajern. Tri poraza, gol razlika poražavajućih 1:10.

“To nije bilo ponižavanje, to je bila objava kliničke smrti. Svi u Barseoni su bili svesni šta će da se desi. Oba Barsa danas je svetlosnim godinama daleko od Bajerna, od svih velikim evropskih timova koji se nadaju peharu Lige šampiona”, zaključuje madridski list.

El Pais navodi da je Barsa pala bez otpora, Mundo kaže da lopta više ne sluša njene igrače, već da im beži dok se Katalonci mole da ne prime još koji gol. As slikovito objašnjava…

“Prizor nemoći. Barselona nije mogla ni da isprovocira rivala”.

Katalonski mediji nisu ništa milostiviji. Naprotiv. Sport priznaje da je “tužna istina da je Barselona igrala kao mali tim”, te da je utakmica izgubljena i pre no što je počela.

“Video se strah, nije se videla želja da se rizikuje”, dodaje Sport uz napomenu da je samo Đordi Alba nešto pokušavao napred, ali da ni on nije smeo da se zaleće kako Barsa nazad ne bi doživela potpuno brodolom.

“Domaći su se borili i trčali, ali nisu uradili apsolutno ništa da pobede. Gledali su samo kako da ne izgube”.

Koliko je u stvari Barselona nemoćna bila najbolje govori to što poslednjih nedelja jedinu radost navijačima priređuju debitantski nastupi tinejdžera iz omladinske škole. Protiv Bajerna su zaigrali Jusuf Demir, Aleks Balde i Havi, ovaj poslednji je, notira Mundo Deportivo, čak napravio četiri prekršaja za 32 minuta na terenu, više nego ona tri koja je ostatak tima upisao za prvih 58 minuta?! Samo zbog toga što je zaradio žuti karton dobio je i ovacije publike.

Dokaz nemoći. Havi se bar trudio. Ali klub koji se raduje želji dece da igraju fudbal ne može da se nada velikim uspesima. Bar ne u skorije vreme. Mora ipak da izabere pravac kojim će da ide.

“Ronald Kuman mora da odluči, već koliko danas: ili će da pogine ne čineći ništa ili će barem da proba da napravi čudo s decom i tako zasluži makar poštovanje u Barseloni”, savetuje Sport.

Serđi Roberto je izviždan na kraju meča, Luk de Jong… Da se ne lažemo, u vremenima Barsine dominacie ne bi on mogao da priđe timu. Memfis Depaj nije mogao sam, Serđo Buskets je nije mogao ni da zadrži loptu, kamoli da nešto uradi sa njom, Pedri je mogao da vidi koliko mu još, posle obećavajućeg početka, beže najbolji fudbaleri sveta…

“Slika boli više od poraza. Teško je bilo gledati Barselonu prepuštenu na milost rivalu, gledati je kako ne može da započne akciju iz poslednje linije, to je bio njen specijalitet već više od deceniju. Teško je objasniti toliku razliku u fizičkoj spremi. Kao da je Bajern imao 15 igrača, a Barselona osam. Neprihvatljivo je da se nijednom ne šutne na gol… Neprihvatljivo je da Barselona igra kao mali tim, da pokriva prostore, da se odriče poseda, da bude statična, da bude primorana na ulogu posmatrača. Biće ovo teška sezona”, ističe Sport.

To što nisu igrali Ansu Fati, Usman Dembele ili Serhio Aguero… Lud je svako ko misli da bi oni nešto promenili u sudaru u kome je Bajern pregazio rivala na svakom delu terena.

Đoan Laporta je posle meča dočekao zoru na stadionu. Potpredsednik Rafael Juste i direktor fudbala Mateu Alemani bili su tu do dva sata iza ponoći. Veliki rezovi se ne očekuju. Posle svega, čini se da su Barseloni vezane ruke. Meseci će proći, godine možda. Dok Pike, Alba, Buskets i ostali konačno ne odu. Dok Fati, Pedri, Havi, Balde i Demir zaista ne izrastu u velike igrače.

Barselona je klinički mrtva. Reanimacija će potrajati.