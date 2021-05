Otkako je krajem januara stigao na Stamford Bridž, Tomas Tuhel se našao pred brojnim izazovima i uglavnom ih je polagao sa visokom ocenom. Mrlja protiv Vest Bromvič Albiona lako je zaboravljena, jer nemački stručnjak je iz mnogo većih iz značajnijih duela, protiv dokazanih trenerskih imena izlazio kao pobednik. Dobio je Jirgena Klopa na Enfildu, Pepa Gvardiolu pre nekoliko dana na Etihadu, Zinedina Zidana u polufinalu Lige šampiona, Žozea Murinja u londonskom derbiju, te Karla Ančelotija na Stamford Bridžu.

Nijedan od pomenutih stručnjaka nije uspeo da nadmudri Tuhela, međutim, ono što njima nije pošlo za rukom, jeste Mikelu Arteti. Arsenal je maksimalno iskoristio umor Čelsijevih fudbalera i to što su mislima već na Vembliju, gde ih za vikend očekuje finale FA Kupa, i odneo čitav plen sa Stamford Bridža, po prvi put posle deset godina – 1:0 (1:0). Štaviše, po prvi put još od sezone 2003/04, Tobdžije su uspele da savladaju Plavce u oba prvenstvena duela u jednoj takmičarskoj godini.

Jedna trenutak nepažnje bio je dovoljan gostima da stignu do vrednih bodova, koji ih i dalje održavaju u trci za mesto u Ligi Evrope ili makar Ligi konferencija. Pokušali su fudbaleri Čelsija da grade akciju iz poslednje linije, Kepa Arizabalaga se otvorio za povratni pas, ali ga je Žoržinjo poslao ka svom golu. Uspeo je često osporavani španski čuvar mreže da izbaci loptu sa gol-linije, no, samo do Pjer-Emerika Obamejana, koji je pospremio za Emila Smit Roua, tako da je 20-godišnjeg vezisti ostalo samo da je prosledi u nebranjenu mrežu.

Bila je to osma greška Čelsijevih igrača u sezoni koja je prethodila protivničkom pogotku. Više od londonskog tima trenutno ih ima jedino Liverpul (devet).

Arsenal je s druge strane malo šta pokazao nakon postignutog pogotka. Uglavnom pozicionirani ispred svog gola, Artetini izabranici su prepustili loptu rivalu i svesno branili prednost više od 70 minuta. Čelsi je imao posed više od dve trećine vremena, opsedao gol Bernda Lena, međutim, u većem delu utakmice je bio poprilično bezopasan. Tek u nadokadi meča pripretio je ozbiljnije preko Kurta Zume i Olivijea Žirua, ali su gosti uspeli da sačuvaju minimalnu prednost.

PREMIJER LIGA - 36. KOLO

Utorak

Mančester junajted - Lester 1:2 (1:1)

/Grinvud 15 - Tomas 10, Sojundžu 66/

Sreda

Čelsi - Arsenal 0:1 (0:1)

/Smit Rou 16/

Petak

Subota

Nedelja

