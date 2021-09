Nešto manje od šezdesetak sati (četvrtak, 18.45) ostalo je do okršaja Crvene zvezde i Brage na premijeri ovogodišnjeg izdanja Lige Evrope. I dok o fudbalskim zbivanjima u taboru šampiona Srbije znamo manje više sve, pronašli smo pravu osobu koja će nam secirati igrački kadar portugalskog tima, njegovu igru, planove, vrline i slabosti.

Za Mozzart sport govorio je Nikola Stojiljković, 29-godišnji napadač koji je poslednjih godina imao priliku da igra za oba kluba. Pre punih šest godina iz Čukaričkog se otisnuo u Portugaliju gde se već u prvoj sezoni profilisao kao najbolji strelac Brage. Druga nije bila na istom nivou, pa su usledile pozajmice u nekolicinu klubova među kojima su naravno i beogradski Crveno-beli.

Željan promene, ovog leta je konačno i zvanično napustio Portugaliju i potpisao za Pjast iz Gljivica, u ovom trenutku jedan od tri najbolja poljska kluba u kojem čeka na debitantski nastup. U međuvremenu, pod njegovom lupom našli su se bivši saigrači iz Brage, ali i momci koji su sada deo tima Ratnika iz Minja, a koje je upoznao igrajući protiv njih.

"Braga ima sličnu ekipu kao prošle godine. Nije otišlo mnogo igrača, ali napustili su je kvalitetni fudbaleri poput Franserža. On je bio maltene nezamenljiv u veznom redu i znao je da postiže golove. Braga je i u defanzivi i u ofanzivi mnogo zavisila od njega. U ovo prvenstvo ušla je ispod svojih standarda. Kiksnula je protiv Pasoš Fereire i Vitorije, ekipa koje inače pobeđuje. Od starta prvenstva nije postigla mnogo golova za razliku od prošlog kada je to činila... Mada i ove sezone igra vrlo ofanzivno. Gledao sam par utakmica i dosta su prilika promašili. U poslednjoj utakmici su imali četiri, pet odličnih šansi. Mogli su da pobede, sa 2:0, 3:0, ali je na kraju bilo 0:0", objasnio je Stojiljković.

Kada uzmemo u obzir da je Crvena zvezda od klubova iz prvog šešira mogla da završi u grupi sa Lijonom, Monakom, Napolijem, Bajer Leverkuzenom, Lacijem...

"Zvezda je dobila možda i najlakšeg nosioca iz prvog šešira, ali to može da zavara. Mogla je da izvuče veće klubove, sa ozbiljnijim budžetima, ali Braga je i dalje za nijansu veći favorit od ostalih (Crvena zvezda, Midtjiland, Ludogorec). Mislim da Zvezda ima velike šanse da prođe ovu grupu. Sve ekipe su na nekom sličnom nivou i mislim da svako svakoga može da dobije. Onaj ko bude za nijansu koncentrisaniji i spreminiji, može da pobedi svaku utakmicu."

Igranje prve i poslednje utakmice u grupi sa, bar na papiru, najtežim rivalom ume da bude mač sa dve oštrice. Stojiljković ipak nema dilemu da je Zvezda odlično prošla.

"Idealnije nije moglo, s obzirom da najteži rival dolazi u Beograd. U prvi meč svi ulaze sa punom koncentracijom. Siguran sam da će Braga otvoriti duel mnogo drugačije nego što bi to učinila u bilo kojim drugim okolnostima. Atmosferu koja će je sačekati na Marakani, njeni fudbaleri ne mogu da vide i osete ni na jednom stadionu u Portugalu - ni protiv Benfike, ni protiv Sportinga, ni protiv Porta. Sigurno će ući u meč rezervisaniji, pod ručnom, bez srljanja na početku. Želeće da izbegnu neki početni udar Crvene zvezde pod euforijom sa tribina iz kojeg bi mogli da prime rani gol. Pretpostavljam da će želeti da spuste loptu, diktiraju ritam i umrtve navijače. Zvezda tu apsolutno može da razmišlja o bodovima. Jednom ili tri."

Karlosu Karvaljalu je omiljena formacija 4-2-3-1, ali je na startu ove sezone trener Brage dosta forsirao postavku 3-4-3. U poslednjoj liniji tima ima veliki broj zanimljivih opcija, počevši od najboljeg strelca u novijoj istoriji kluba Rikarda Orte (72 gola), do španskog dvojca Abel Ruiz - Mario Gonzales.

"Abel je od prošle godine u Bragi. Imao je korektnu sezonu. Nije klasičan špic, već je nizak, brz i poseduje dobru tehniku... Tipičan Španac. Dobio je nedavno poziv za A reprezentaciju Španije i upisao nastup. On je jedan od igrača koji mogu da reše utakmicu. Što se Gonzalesa tiče, bio je prošle sezone u Tondeli i dao petnaestak golova što nije tako lako. Kao špic je Gonzales kompletniji i opasniji, ali Ruiz je više desetka koja voli da asistira, da se nađe na pravom mestu. Uz njih tu su Rikardo Orta i Galeno, sjajni individualnci, takođe sposobni da reše utakmicu. Kao što Zvezda ima Kataija ili Bena koji iz jedne situacije mogu da odluče pobednika."

Stojiljković zna ko bi u četvrtak mogao debelo da preznoji odbranu Crvene zvezde, pre svega onog ko u startnoj postavi bude zauzeo poziciju desnog beka.

"Za nijansu bih izdvojio Galena koji je neverovatno brz i na kojeg bi Zvezda trebalo da obrati pažnju. To je igrač kojeg je jako teško pročitati. Ne znaš da li će ući u sredinu da šutira, ili će pokušati da probije spolja i da centrira. Kompletan fudbaler. Igra po levoj strani. Uđe duboko u šesnaesterac, pa odigra povratnu. Oslanja se dosta i na brzinu. Biće to sigurno ozbiljan izazov za zvezdine desne bekove (Gajić, Gobeljić), ko god da bude starter."

Šampion Srbije u svojim redovima nema darovitijeg igrača od Aleksandra Kataija. U Bragi je to Rikardo Orta.

"Orta je bočni igrač, ali igra takođe unutra, kao polušpic. Odličan je u završnici. Smiren je. Podjednako dobro igra sa obe noge iako mu je jača desna. Često se šunja u međuporstoru, pravi probleme zadnjim veznim igračima, štoperima, ima odličnu tehniku, okreće se brzo, razmišlja brzo, igra brzo. On je kreator Brage. Poslednja lopta je njegova, završni pas. Što radi Katai u zvezdi, to on radi u Bragi."

Zanimalo nas je i da li su portugalski novinari pokušali da ga kontaktiraju i dobiju neku informaciju o Zvezdi.

"Stizale su mi poruke od portugalskih novinara, ali nisam ih otvarao, niti odgovarao. Ne želim da im dajem informacije o Zvezdi. Igrao sam dugo u Bragi, ali naravno da bih više voleo da pobedi Zvezda. Želim prvenstveno da prođe Zvezda, a ako može i Braga uz nju. Mislim da će se upravo oni boriti za prvo mesto u grupi."

Dva dana pre prvog okršaja sa Bragom, Dejan Stanković ima glavobolje koje su se javile za vikend kada je Milan Pavkov dobio udarac u meču protiv Proletera. Otok nije veliki, ali i dalje postoji određena bojazan da neće biti adekvatno spreman. Ako pak, ne bude bilo problema i korpulentni špic bude među starterima, Stojiljković nema dilemu da će biti velika pretnja za odbranu Brage.

"Čini mi se da će jednog od dvojice štopera igrati Raul Silva. Visok je i važi za sporijeg igrača. Mislim da će Bragi Milan Pavkov praviti dosta problema u prekidima i skok igri. Bez obzira što Braga ima visoke štopere, ostatak ekipe u proseku nije viši 170, 172, 173 centimetra. Portugalci su uglavnom niski, tako da na prekidu Zvezda ima veliku šansu za gol. Svaki prekid biće potencijalna prilika"

Za kraj, Stojiljković ne predviđa samo uspešnu evropsku jesen, već i proleće.

"Mislim da je Liga Evrope po meri Crvene zvezde i mislim da treba da očekuje velike rezultate u tom takmičenju. U Ligi šampiona su ipak, giganti i klubovi sa ogromnim budžetima, neuporedivi sa našim standardima. Da, ulaskomu Ligu šampiona se obezbedi veći novac, ali posle toga sve manje više spada u neku nemoguću misiju. Pre dve godine smo protiv sebe imali Pari Sen Žermen, Liverpul i Napoli i nemoguće je iz takve grupe izaći kao prvo ili drugoplasirani. Dinamo je prošle godine igrao četvrtfinale Lige Evrope, pa zašto Zvezda onda ne bi mogla isto to da uradi?"