Pregovori sa Torinom oko Njegoša Petrovića u jednom trenutku su bili prilično aktuelni, ali je u poslednjim satima prelaznog roka na Apeninima zvanično propuštena i poslednja šansa da mladi defanzivni vezista crveno-belih završi na severu Italije. Bikovi su se odlučili za "sigurnije" rešenje u ovom trenutku, pošto su od Juventusa pozajmili Rolanda Mandragoru (23), i to na 18 meseci, do juna 2022. godine.

Torino je upražnjenu poziciju u timu pokušavao da zakrpi posle odlaska Sualiha Meitea u Milan. Crvena zvezda je za Njegoša Petrovića tražila obeštećenje od 3.000.000 evra, dok je Torino spreaman najdalje da ide do 2.500.000. Ispostavilo se da je to bila nepremostiva prepreka.

Sa druge strane, Mandragora je igrač kojem od najranijih igračkih dana predviđaju blistavu karijeru. Prošao je bukvalno sve kategorije italijanske reprezentacije, do skoro je bio i kapiten mlade selekcije Azura, a Juventus ga je još u januaru 2016. godine platio Đenovi 9.000.000 evra. Ipak, igrački potencijal je potvrdio tek u dresu Udinezea, koji ga je otkupio 2018. godine za 20.000.000 evra, ali je Stara dama zadržala povratnu klauzulu i dve godine kasnije ga vratila za 10.700.000 evra.

Ove sezone mladi vezista je zabeležio 10 nastupa za Zebre, imao je problema i sa povredom kolena, ali je sada došao trenutak za novi izazov. Torino ove sezone kuburi sa rezultatima, nalazi se nadomak zone ispadanja i neophodno mu je bilo da pojača kvalitet ekipe. Veruje se da bi Mandragora mogao da se ispostavi kao pun pogodak.

Poznati su i svi detalji ugovora koji je potpisan između dve strane. Torino će moći da kupi igrača do 30. juna 2021. godine za obeštećenje od 16.000.000 evra, koje bi isplaćivao na rate tokom pet godina. Ukoliko to ne iskoristi, cena do juna 2022. godine biće 14.000.000, takođe u pet rata. Obeštećenje bi na kraju moglo da postane i obavezno, u slučaju ostvarenih sportskih rezultata, koji nisu poznati u ovom trenutku. Tada bi obeštećenje iznosilo 9.000.000 evra, uz najviše još 1.000.000 evra kroz bonuse. Torino bi tu sumu morao da isplati tokom četiri godine.