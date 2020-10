Ulazimo polako u fotofiniš letnje transfer pijace i znate dobro šta to znači - sprema nam se prava drama poslednjeg dana prelaznog roka! U nedelju i ponedeljak do ponoći očekujemo da će se klubovi koji još nisu rešili neka goruća pitanja razleteti, a i dalje je preveliki broj igrača čiji je status nepoznat ili i dalje pod velikim upitnikom.

Mnogi poslovi vise o koncu, za neke ne znamo ni šta da očekujemo do kraja, ali to je draž transfer pijace. Živa je stvar, a ovo su oni dramatični zapleti i raspleti koje mi najviše volimo! Ostanite uz portal MOZZART Sport i pogotovo blog TRANSFERI UŽIVO u ova dva nepuna dana pijace jer - biće ludo i nezaboravno! Njih i mnoge druge čekamo do samog kraja...

DELE ALI (PSŽ)

Dele Ali (©Reuters)

Pari Sen Žermen i dalje vaga juri Delea Alija, a kao alternative se pominju Tjemue Bakajoko i od juče Kristijan Eriksen, iako su to igrači potpuno drugačijeg profila. Danijel Levi nimalo ne olakšava posao Leonardu jer pokušava da izvuče nešto što PSŽ očigledno neće da plati. Totenhem je iz Pariza odbio dve ponude, drugu na pozajmicu od 4.500.000 evra uz opciju kupovine, dok na novom Vajt Hart Lejnu insistiraju na tome da u dogovor bude ubačena i obaveza otkupa narednog leta, ali po jako visokoj ceni. Žoze Murinjo ne vidi Alija u svojim planovima za budućnost, mada engleski reprezentativac navodno ne mari za to i želi da ostane da se bori za svoje mesto u timu. PSŽ ne namerava da odustane, uprkos najavama da sada više gleda ka Bakajoku, pa se tako očekuje prava drama do poslednjeg časa letnje pijace. Tomasu Tuhelu je pojačanje u veznom redu i te kako neophodno za ostvarivanje daljih ambicija.

MEMFIS DEPAJ (Barselona)

Šokirao je radio Monte Karlo kompletnu fudbalsku javnost saznanjem da je Lion prekinuo sve pregovore sa kupcima za Memfisa Depaja i Husema Auara, ali pouzdana radio stanica iz Francuske gotovo nikada ne greši kada nešto objavi. Pogotovo što se RMC poziva na izvore iz kluba. I Depaj i Auar planirani su da igraju nedeljni okršaj protiv Marselja, što nije sporno. Međutim, Žan Mišel Ola se poslednjih godina profilisao kao takav pregovarač – jedno priča, drugo radi. I ovo je verovatno samo mehanizam da se izvrši pritisak na Barselonu, odnosno Arsenal i Juventus da iskeširaju više para. Memfis Depaj i dalje čeka zeleno svetlo da ode u Barselonu, Ronald Kuman ga hoće i potreban mu je za nastavak sezone, a holandski napadač je čak i malo postao nervozan jer mu uprava Liona testira strpljenje. On je dogovorio lične uslove saradnje sa Barselonom, ali Lion zateže oko obeštećenja.

HUSEM AUAR (Arsenal, Juventus)

Husem Auar je navodno juče obavio razgovore sa predstavnicima Liona i rekao im da ostaje još jednu sezonu. To Arsenal ili Juventus drastično udaljava od potpisa, ali nije isključeno da bude još kojih obrta do ponedeljka u ponoć. Setimo se samo šta je Žan Mišel Ola sve pričao ovog leta oko potencijalnog transfera francuskog veziste s alžirskim korenima. Od toga da neće pristati da ga proda za sumu manju od 60.000.000 evra, pa je onda ipak spustio granicu na 50.000.000, pa je onda nedavno tiho priznao da bi čak pristao i na sumu manju od te, da bi sada navodno povukao Depaja i Auara sa tržišta. Zapravo, pitanje je samo ko će se upecati pre – Juventus ili Arsenal za Auara. Čini se da je u finišu prelaznog roka više mamac zagrizao Arsenal koji na sve načine pokušava da nađe novac za Auarov dolazak. Sve zavisi od Seada Kolašinca čija prodaja u Bajer Leverkuzen treba da donese taj preostali novac kako bi Arsenal mogao da plati Auara. Francuz već deset dana ima dogovorene sve uslove sa Arsenalom, baš kao i Memfis s Barsom i teško da će pristati na ostanak.

USMAN DEMBELE (Mančester junajted)

Usman Dembele (©Reuters)

Mančester junajted prolazi kroz teška vremena zbog desnog krila. Džejdon Sančo ostaje san, nevezano za to što se Ed Vudvord protivi ideji Olea Gunara Solskjera da se proda Danijel Džejms za 28.000.000 evra kako bi se skupio novac, a sada je sav fokus na Dembeleu. Sve zapravo zavisi od Junajteda i moći ubeđivanja Pola Pogbe. Dembele ne želi status pozajmljenog igrača, Barselona bi pristala na transfer od 60.000.000 evra kako bi vratila bar deo uloženog novca i ratosiljala se igrača koga su povrede dosad unakazile. Priča se da je Junajted u razgovore uključio Pogbu koji sada pokušava da ubedi svog reprezentativnog kolegu da pristane na jednogodišnju pozajmicu, kako se Junajtedov budžet ne bi opterećivao kad je već Sančo nedostupan. Ako Pogba odradi svoje, videćemo Dembelea u Junajtedu. U suprotnom Đavoli bi zaista mogli da krenu po treću opciju – Lukasa Okamposa.

KALUM HADSON ODOI (Bajern Minhen)

U petak uveče nemački Skaj je pisao, a dobro obavešteni novinar Kristijan Falk delimično potvrdio da Hadson Odoi stiže u Minhen. S tim što je Falk napisao da pregovori ipak ulaze u završnu fazu. A, ta završna faza je zapravo Čelsijeva odluka da li da pusti engleskog reprezentativca ili ne. U subotu su osvanule nove informacije. Najverovatnije će Hadson Odoi preći u Minhen u nedelju popodne ili ponedeljak. Pisalo se tokom jučerašnjeg dana da je Čelsi odbio Bajernovih 75.000.000 evra (?!) za naredno leto, ali su ubrzo stigli demanti. Italijanski novinar Fabricio Romano saznao je da je Bajern ponudio pozajmicu uz obavezu otkupa narednog leta i tu ništa nema sporno, ali… U Čelsijevom stručnom štabu još se vaga da li je pametno prodavati mladog krilnog napadača ili ne. Navodno, Frenk Lampard i dalje veruje u Hadson Odojija što mu je jasno stavio do znanja protiv Kristal Palasa u subotu – odigrao 83 minuta –, ima ga u svojim planovima, ali sa ograničenom minutažom. Hadson Odoi se posle frke koju je napravio nedavno primirio i sada čeka rasplet. Ali, u Čelsiju smatraju da bi u budućnosti mogao da bude faktor nestabilnosti, jer mu je ovo već drugi put u poslednjih godinu i po da je pravio problem klubu zato što ne igra. On navodno sada ne bi imao ništa protiv ostanka, jer su ga ljudi iz najbliže okoline malo spustili na zemlju, a kako se šuška - poštovaće svaku Čelsijevu odluku. Bajern i dalje čeka rasplet…

DEKLAN RAJS (ČELSI)

Za Deklana Rajsa je stvar vrlo jasna – ili će doći u Čelsi ili ostaje u Vest Hemu. Treće opcije nema. Na Stamford Bridžu i dalje su ubeđeni da će se defanzivni vezista vratiti starom jatu, dok Vest Hem i dalje ne odustaje od stava da Rajs ne ide nigde. A, zapravo sve zavisi upravo od njega. Ako Rajs odluči da je vreme za povratak na Stamford Bridž, teško će ga Čekićari zaustaviti, dok se Čelsi i dalje nada. Plavci sigurno neće platiti Rajsa višeod 50.000.000 evra, što je poslednja cenu na kojoj su spremni da se nađu s komšijama, koji ipak traže mnogo više – 80.000.000 evra. Ključni čovek je Frenk Lampard. On je zajedno sa Petrom Čehom ubedio Kaija Haverca i Tima Vernera da dođu. Pisali smo ranije da su Rajsa ubeđivali najbolji drugari Mejson Maunt i Tami Abraham da promeni sredinu. Još svega 36 sati pokazaće da li Čelsi može do Rajsa ili ne, a kao alternativa pominjao se Tomas Parti iz Atletika.

ANTONIO RIDIGER (PSŽ, Vest Hem, Totenhem, Milan)

Na Stamford Bridžu moglo bi da bude najprometnije i u ova dva dana do kraja prelaznog roka. U Čelsiju se nadaju da bi na kraju mogli da uvale i Kepu Arizabalagu negde, ali tu je slaba vajda, plus se čeka odlazak Tjemuea Bakajoka, a onda i Antonija Ridigera. Za njim vlada prava pomama. PSŽ, Totenhem, Vest Hem i Milan – svi oni zvali su odgovorne u Čelsiju i pitali za uslove pod kojim Ridiger može da dođe. Svi su dobili isti odgovor – može i pozajmica, samo ako će preuzeti isplatu nedeljnih primanja. A to je oko 100.000 evra sedmično. PSŽ je trenutno najbliži potpisu jer Tomas Tuhel još nije našao zamenu za Tijaga Silvu, a Ridiger je najpovoljnija opcija na tržištu sada. Totenhem ima verovatno najmanje šanse da dobije Nemca zbog starog pravila Romana Abramoviča da ne posluje sa Pevcima, zato se oni još nadaju Milanu Škrinijaru, ali čini se uzalud, dok su Vest Hem i Milan negde između. I jedni i drugi imaju druge varijante s kojima se pregovara, Rosoneri jure Ozana Kabaka, a Čekićari Mohameda Sikamana iz Strazbura. Ali, Ridiger će im biti prvi izbor, ako im se ukaže šansa.

ALEKS TELJES (Mančester junajted)

Aleks Teljes (©Reuters)

Obrukao se Mančester junajted sa prvom ponudom za Teljesa ičini se da su se tu klubovi zaglavili. Čak je bilo spekulacija da su pregovori dve strane nakratko stopirani jer Porto za svog levog beka traži 20.000.000 evra, a Junajted nudi nešto manje do 10.000.000 evropskih novčanica. E sad, velika začkoljica je tu što bi Teljes već u nedelju mogao da napusti Evropu kako bi otišao na pripreme reprezentacije. Junajted nema neko vidljivo drugo rešenje na levom beku osim Brazilca, ali da bi stigao do potpisa mora da pokaže veću želju. Odnosno, da plati više. Pisalo se da je Teljes preko svog agenta Pinija Zahavija dogovorio platu i dužinu ugovora, ali ovih dana stiže mnogo oprečnih informacija po tom pitanju. Razlika između Porta i Junajteda u ovom trenutku je veća od 10.000.000 evra, može li ona da se premosti u ovom preostalom vremenu?

ERIK GARSIJA (Barselona)

Pep Gvardiola je nekoliko puta u poslednjih mesec dana javno priznao da mu je jasno da Erik Garsija želi da ode i da ni sam nije svestan šta bi moglo da se dogodi u njegovom slučaju. Garsija želi samo u Barselonu iz koje je kao dete otišao u Siti. Ali, kako mu je prva sezona u seniorskom pogonu Građana bila sasvim solidna pojavilo se interesovanje Barselone, a to ga je momentalno nateralo da razmišlja samo o povratku kući. Barsa i dalje nije našla štopera, Garsija je taj, ali još nema dogovora sa Sitijem oko formule transfera. Barselona je pokušala da Siti namami ugovorom Rafinje Alkantare i tako ubije dve muve jednim udarcem, što je Gvardiola odbio. Kako Garsija ima manje od godinu dana ugovora sa Sitijem obeštećenje ne bi trebalo da bude megalomansko, ali Siti navodno i dalje traži preko 30.000.000 evra, što Barselona nema i ne želi da plati. Ipak, mediji u Kataloniji očekuju pozitivan rasplet u poslednjem danu. Videćemo da li su u pravu…

TOMAS PARTI (Arsenal, Čelsi)

Ovo je ona opcija B za kraj. Vezista Atletiko Madrida je na radaru dva najveća londonska kluba, ali zasad nije blizu ni jednom, ni drugom. Arsenal ga je jurio celo leto i želeo da ga upari s Husemom Auarom, ali Atletiko ne popušta od toga da traži otkupnu klauzulu od 50.000.000 evra, dok na Emirejtsu smatraju da on ipak vredi manje novca. Zato ni prelazak Lukasa Toreire u Atletiko nije pogodovao pozitivnijem razvoju situacije. Čelsi Partija samo vidi kao mogućnost ako ne uspe da ubedi Deklana Rajsa da dođe. Ali, Parti je cenovno baš tu negde u rangu onoga što Ćelsi želi da plati za Rajsa, jer ima tu otkupnu klauzulu. Atletiko i dalje mora da se reši jednog igrača kako bi uzeo Toreiru, a iako su se pominjali Ektor Erera ili Toma Lemar, možda je baš fudbaler iz Gane taj?

