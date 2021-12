Nokat i meso: Ajaks prvi put bez Dušana Tadića posle tri godine

Prestiž je večeras posebno na kocki za Ajaks. Biti prvi holandski klub koji je preživeo grupnu fazu Lige šampiona sa šest pobeda predstavljao bi veliki podvig. To je cilj amsterdamskog giganta u večerašnjem dvoboju sa Sportingom, ali radi se i o novcu. Kopljanici će propustiti popriličan prihod od ulaznica jer publici nije dozvoljeno prisustvo u poslednjem duelu grupne faze, pa trijumf donekle nadoknađuje taj gubitak. Ipak, jedan je nenadoknadiv. Ime mu je Dušan Tadić.

Otkako je juna 2018. stigao u Ajaks iz Sautemptona u transferu vrednom 13.700.000 evra, srpski reprezentativac i Kopljanici su srasli kao "nokat i meso". Postao je generator svih uspeha tima iz Amsterdama, a bilo ih je onoliko. Ne samo u nacionalnim okvirima. U boj na rekord Ajaks će verovatno morati bez kapitena Tadića, koji juče nije bio na treningu. A, to se ne dešava kada je srpski as u pitanju. Alfa i omega kluba i reprezentacije gotovo nikad ne propušta utakmice.

"Veliki znak pitanja je kraj Dušanovog imena. Ima problema sa leđima od utakmice protiv Heraklesa krajem oktobra, na veštačkoj travi", otkrio je Erik ten Hag na konferenciji za novinare.

21.00: (1,45) Ajaks (5,00) Sporting (7,75)

Pitanje je koliko su ozbiljni problemi sa leđima 33-godišnjeg Tadića, jer je posle te utakmice sa rivalom iz Almela odigrao još šest duela na različitim frontovima. Šire posmatrano, zvezda ekipe sa Johan Krojf Arene odigrala je sve mečeve do sada ove sezone, a učestvovala je i u svim zvaničnim duelima Ajaksa u prethodne dve. Sa sedam golova i 11 asistencija do sada, Tadić je u tekućoj kampanji ponovo važna karika aktuelnog šampiona Holandije.

Osim što nije propustio ni minut evropskih sudara Ajaksa od svog dolaska, Dušan je ukupno u 170 navrata oblačio uniformu četvorostrukog prvaka Starog kontinenta i ostvario impresivan učinak u vidu 83 gola i 81 asistencije. Za tri i po godine u Amsterdamu propustio je samo dva meča, oba u okviru Kupa. Bilo je to 26. septembra 2018. protiv Te Vervea i potom poslednjeg dana oktobra iste godine protiv Go Ahed Iglsa.

Mašina iz Bačke Topole ne bi trebalo da bude jedina briga Erika ten Haga, ali svakako je najveća. U svakom slučaju, trener Amsterdamersa planira da odmori izvestan broj prvotimaca, pošto je klub već obezbedio prvo mesto u Grupi C i prolaz u nokaut rundu. Sa sportske tačke gledišta, meč je nevažan za oba tima, jer i portugalski sastav je prošao u osminu finala kao drugoplasiran.

Iako je u igri samo finansijski aspekt, pomenuli smo da je Ajaks u situaciji da stigne do veoma retkog podviga. Osim što nikada nijednom holandskom timu nije pošlo zarukom da zabeleži maksimalan učinak u fazi po grupama, to je do sada uspelo samo šest timova. Koljanici mogu da krenu stopama Milana, Pari Sen Žermena, Spartaka iz Moskve, Barselone, Real Madrida i Bajerna iz Minhena.

"Ponovo ćemo napraviti neke promene, ali ne tako rigorozno kao protiv Bešiktaša. Imamo pred sobom situaciju da postavimo rekord i idemo na to, šesta pobeda u grupnoj fazi bila bi zaista jedinstvena. Ambiciozni smo i zainteresovani za svaki rekord. Ali, Sporting ima veoma jak tim. Prva pobeda od 5:1 ne odgovara realnosti i moraćemo da imamo veoma dobar dan da ponovo uspemo", rekao je Ten Hag sa ogromnom dozom poštovanja.

Radost fudbalera Ajaksa posle meča sa Sportingom u Lisabonu (©Reuters)

Najupečatljivija holandska fudbalska marka ove godine u Ligi šampiona pokazuje apsolutno odlične nastupe. Amsterdamski gigant na svom kontu ima punih 15 bodova, pobrinuo se za najveću senzaciju u dubl okršajima sa Dortmundom, kojeg je prelako savladao 4:0 i 3:1. Najefikasniji igrač ekipe je napadač Sebastijan Ale, koji je postigao čak devet golova u pet mečeva i zajedno sa ubitačnim Robertom Levandovskim iz Bajerna vlada na tabeli strelaca ovog milionerskog takmičenja. Ale je poslednji put bio centralna figura u Istanbulu, gde je preokrenuo razvoj događaja sa dva gola (2:1) protiv Bešiktaša.

U međuvremenu, Sporting je posle mizernog starta napravio značajan preokret i obezbedio poziciju među najboljih 16 ispred Borusije. Trenutno ima devet bodova na kontu i sigurno će završiti na drugom mestu, pošto je u direktnoj borbi za drugo mesto savladao Dortmund sa 3:1 i tako se odužio za neuspeh 1:0. Uz to, ekipa Rubena Amorima je proteklog vikenda na terenu gradskog rivala Benfike izvojevala veliku pobedu 3:1, i ostala na drugom mestu Primeire sa 35 bodova.

Sporting je potpuno podbacio u prvom meču protiv Ajaksa i doživeo debakl (1:5), za koji će sada sigurno želeti da se osveti.

"Na prvi pogled može da izgleda da se ni Ajaks ni mi nećemo truditi, ali ja to vidim drugačije. Imamo šta da vratimo Ajaksu i nećemo biti pod pritiskom, pa ćemo pokušati da pobedimo. Želimo da pokažemo da je rezultat prvog međusobnog meča bio slučajan", rekao je Ruben Amorim.

Jedno je sigurno, bez Dušana Tadića naspram sebe posao je Sportingu olakšan.

IZBOR UREDNIKA

LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Utorak

GRUPA A

18.45: (1,40) Pari Sen Žermen (5,30) Klub Briž (8,00)

18.45: (4,00) RB Lajpcig (3,80) Mančester Siti (1,95)

GRUPA B

21.00: (2,10) Milan (3,80) Liverpul (3,35)

21.00: (2,80) Porto (3,10) Atletiko Madrid (2,85)

GRUPA C

21.00: (1,45) Ajaks (5,00) Sporting (7,75)

21.00: (1,25) Borusija Dortmund (7,00) Bešiktaš (12,0)

GRUPA D

21.00: (2,30) Real Madrid (3,50) Inter (3,25)

21.00: (1,57) Šahtjor (4,20) Šerif (6,50)

Sreda

GRUPA E

21.00: (1,70) Bajern (4,10) Barselona (5,10)

21.00: (1,30) Benfika (5,80) Dinamo Kijev (12,0)

GRUPA F

21.00: (1,40) Mančester Junajted (5,30) Jang Bojs (8,00)

21.00: (1,80) Atalanta (3,70) Viljareal (5,00)

GRUPA G

21.00: (2,45) Volfsburg (3,35) Lil (3,10)

21.00: (3,05) Salcburg (3,35) Sevilja (2,50)

GRUPA H

18.45: (6,50) Zenit (4,20) Čelsi (1,57)

18.45: (1,18) Juventus (8,00) Malme (19,0)

*** kvote su podložne promenama

