Tek što je prošlo godinu dana otkako je Čelsi ugasio požar izazvan nezadovoljstvom Kaluma Hadson Odojija i potpisao s njim petogodišnji ugovor vredan vrtoglavih 200.000 evra sedmično, odnosno preko 10.000.000 evra godišnje, u Zapadnom Londonu ponovo se digla dževa oko statusa reprezentativca Engleske!

Kalum Hadson Odoi ponovo se nalazi na velikoj raskrsnici jer je nezadovoljan tretmanom kod Frenka Lamparda i najozbiljnije razmišlja o odlasku sa Stamford Bridža!

Pouzdani sajt Atletik stigao je do informacija sledeće sadržine – Hadson Odojijevi agenti planiraju sastanak iza zatvorenih vrata sa Čelsijevim emisarima u narednih sedam dana kako bi razgovarali o statusu njihovog klijenta i da li se na njega ozbiljno računa ili ne. Navodno, u Čelsiju izgleda ne računaju na momka oko kojeg se klub polomio da bi ga zadržao za basnoslovne novce i zbog toga se čak pominje da se spremaju da krilnog napadača pošalju na pozajmicu!

Hadson Odoi je od početka sezone odigrao samo deset minuta i to kao zamena u Čelsijevom gostovanju protiv Brajtona, a kako nije dobio prostor za igru u trenutku kada su Kristijan Pulišić i Hakim Zijeh povređeni, očigledno je da ga minuti neće čekati ni kada se oni oporave. I prošle sezone je prikupio 35 mečeva, ali je na taj broj upisao tek 1.609 minuta, iz kojih je doneo sedam asistencija i četiri gola.

Od momenta kada je potpisao novi ugovor svaka njegova partija gleda se kroz posebnu lupu navijača, pa često je bio meta kritika što je takođe uticalo na njegovu odluku da preko agenata zakaže razgovore.

Atletik je takođe stigao do informacija da je neimenovani klub, koji ne mora nužno da bude Bajern Minhen, spreman da u ovih 13 dana do kraja prelaznog roka izvrši snažan pritisak na Čelsi da pusti Kaluma­. Podsetimo, Bajern je bio “krivac“ zbog toga što je Hadson Odoi digao prašinu pre godinu dana. Tada je nemački šampion nudio 40.000.000 evra za neafirmisanog tinejdžera, ali je Čelsi nadljudskim naporima to sprečio. U fudbalskim krugovima se šuška da se Bajern opet aktivirao prošle sedmice i da sprema Čelsiju ponudu za pozajmicu sa opcijom ili obavezom otkupa, ali se još ništa konkretno nije dogodilo.

Što ne znači da neće, jer bi svašta moglo da se dogodi do 5. oktobra, kada se zvanično spušta zavesa na prelazni rok...

