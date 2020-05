Novi fudbal, dan prvi

Ceo fudbalski svet je stajao par meseci, a juče su sve oči bile uprte ka Nemačkoj i Bundesligi. Konačno je nastavljen jedan veliki šampionat. Kako je povratak prošao? Od socijalne distance kod proslavljanja gola, do toga da su zamene nosile maske... Šta smo naučili o "novom fudbalu", pita se britanski Skaj Sport.

Početak Bundeslige označio je i povratak elitnog fudbala prvi put posle krize virusa korona. Bundesliga je restartovana. Kako i Premijer liga planira da ide istim putem, kao i Serija A i Primera, ovo juče sa Bundesligom dobar je pokazatelj kako će to sve izgledati.

ATMOSFERA DUHOVA

Iako su pravila u Nemačkoj malo opuštenija, ljudima je dozvoljen povratak u kafiće i restorane, fudbal se vratio pred praznim tribinama.

"Čudno je i nepoznato, sve ovo čini da ti srce krvari", rekao je sportski direktor Borusije iz Dortmunda Mihael Cork.

Maksimum od 300 ljudi je moglo da uđe na svaki od stadiona. Svi koji su ulazili morali su da prođu kroz neophodne zdravstvene provere na ulazu, uključujući merenje temperature i nošenje maske.

Dakle, svi su morali da gledaju ovaj meč preko TV prenosa, a jako je čudno kada gledaš utakmicu takvog kvaliteta kao što je Borusija - Šalke i možeš da čuješ svaki šum, povik. Nema uzbuđenja pre utakmice i kadra na navjačia. Išla je pesma "You'll Never Walk Alone" sa razglasa, ali - nije to ono pravo.

Naravno nije bilo rukovanja pre utakmice, timske fotografije niti prave rutine bacanja novčića. Niti devojčica i dečaka koji obično izlaze na teren sa svojim idolima.

Kada je meč počeo svaki kontakt sa loptom se jako čuo zbog mikrofona, svaki urlik poput onog Erlinga Halanda je zaboleo i navijače. Iako nije bilo huka sa tribina, bilo je dosta borbe na terenu, viđeno je i dosta golova i uzbuđenja na pet utakmica Bundeslige.

"Nije bilo huka sa tribine, nije bilo buke. Imali smo sjajne šuteve na gol, postizali pogotke, imali odlična dodavanja i - ništa. Tišina. Mnogo je smešno igrati bez navijača. Mnogo nam nedostaju. Sve je ovo izgledalo potpuno drugačije nego što bi trebalo", rekao je Lusijan Favr.

DA LI SU NAVIJAČI OSTALI POTPUNO VAN PRIČE?

Ne samo da su stadioni širom Nemačke bili prazni, već su i ulice oko stadiona bile prepune policije. Postojao je jasan strah da bi navijači, poput onih Borusije Dortmund, mogli da se sklupe oko stadiona pre i tokom utakmice. Navikli su navijači Borusije da igraju pred 80.000 navijača...

Ipak, postojala je opasnost da utakmica bude odmah prekinuta u slučaju da su se navijači masovno okupili. I to je bio dovoljan razlog da se tako nešto ne dogodi. Pa samim tim i Šalke u derbiju Rura nije imao onako neprjateljsku atmosferu protiv sebe kao što je navikao, mada mu to na terenu nije preterano pomoglo.

NOVA PROSLAVA GOLA

Sećamo se čuvenih piramida radosti i ostalih vragolija, ljubljenja i grljenja posle postignutog gola, ali toga neće biti u dogledno vreme. Igrači su dobili instrukcije da izbegavaju proslave gola sa saigračima. A idealan primer bio je pogodak Halanda protiv Šalkea. Pobegao je u ćošak, a svaki igrač je slavio odvojen od drugih u "zajedničkom" plesu.

Nisu baš svi to ispratili do kraja, pa je kod trećeg gola Herte nastalo ono pravo radovanje. Ipak ne mogu svi da se iskontrolišu kada padne gol, jednostavno je adrenalin preveliki.

BUDIMO NA DISTANCI...

Naravno, nije moguće igrati fudbal bez kontakta zbog prirode sporta, ali su protokoli za igrače van terena bili striktni. Morali su da drže dva metra razdaljine pre, tokom i posle utakmice. Da li smo mogli da zamislimo da ćemo gledati rezervne igrače kako sede sa razmakom i maskama na licu?

Čak su i izjave posle meča rađene tako da su novinari držali distancu od dva metra u odnosu na igrače, sa sve mikrofonom koji je bio zavijen u plastiku, a obično se nalazio na šipci kako bi novinar mogao da bude na sigurnoj udaljenosti od igrača.

"POVRATAK BUNDESLIGE BIO JE USPEŠAN"

Kako piše dopisnik Skaj Sporta iz Dortmunda, Marta Kelner, sve je izgledalo i zvučalo drugačije kada nema navijača, ali je prvi dan Bundeslige prošao bez nekih incidenata.

"Ultrasi misle da fudbal bez navijača nije fudbal. Škole nisu počele, ali fudbal je počeo tako da se to mnogima ne sviđa".

Drugi kažu: "Šteta je što ne možemo da uđemo unutra, ali barem se fudbal vratio tako da imamo šta da radimo tokom vikenda".

Koliko je bitno kako je sve "prošlo" u Nemačkoj pokazuju i reči sportskog direktora Šalkea Johena Šnajdera.

"Imamo pozive i mejlove od velikih klubova u Španiji i Engleskoj. Znam da se oni zaista nadaju da ćemo uspeti da se snađemo u ovoj situaciji, tako da i ostale lige mogu da se nastave. Saglasni smo da se ova situacija neće promeniti mnogo u avgustu, septembru, oktobru... tako da ako ne budemo u stanju da igramo sada, zašto bismo dobili zeleno svetlo u septembru, oktobru ili novembru?".

NOVA PRAVILA

Sa jučerašnjim utakmicama Bundeslige mogli smo po prvi put da vidimo kako na delu izgleda kada ekipe imaju po pet izmena. I to su klubovi koristili. Od 12 timova koji su igrali u subotu, svamo dva kluba nisu koristila dodatne izmene, a to su Lajpcig i Volfzburg. Sa druge strane ostali su koristili ili četiri ili pet izmena, a sve promene izvršili su Herta, Šalke, Paderborn, Ajntraht i Gladbah.

Podsećamo da je pet izmena moguće izvršiti u tri navrata.

Kako će ovo uticati na razvoj fudbala to ćemo videti vremenom, a neke su pretpostavke da će prednost imati talentovane ekipe sa dužom klupom poput Borusije iz Dortmunda, posebno kada se gleda na duže staze.

...

Povratak fudbala, sa svim stvarima koje je to povuklo sa sobom, nije bio normalan, nije bio idealan. Ali je to i dalje bio fudbal u jedinom mogućem obliku u kom je mogao da se vrati usred globalne pandemije.

Sviđalo nam se to ili ne.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

FOTO: Reuters