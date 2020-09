Zvezda na Kipru, a u napadu – Tomane! Portugalac koji je doneo crveno-belima trijumf u Tirani i plasman u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, igraće, po svemu sudeći i u Nikoziji.

Kako javlja Mondo, nije u pitanju neka smetnja na vezama između Zvezde i Samsuna, ugovor je potpisan i Tomane će igrati u nastavku sezone za turski klub, ali je dogovoreno i da ostane kod crveno-belih dok ne prođe 3. kolo kvalifikacija.

Jedan od razloga za ovaj dogovor je činjenica da Zvezda neće uspeti da dovede novog napadača i dovoljno ga uigra za utakmicu u Nikoziji, koja ima veliku važnost za crveno-bele. Zato je odlučeno, uz dogovor sa Turcima, da Tomane ostane dok ne prođe meč sa Omonijom.

Zvaničan podatak je da će Portugalac ugovor sa Samsunom potpisati 18. septembra. On je do sada odigrao 32 utakmice za Zvezdu, a do rastanka će dodati još dve na konto. Možda će popraviti i golgeterski učinak, jer je do sada dao osam golova u crveno-belom dresu.

Tomane je u Zvezdu došao prošlog leta iz Tondele, za njega je plaćeno obeštećenje od 750.000 evra, ali kada se sve sabere, nije baš oduševio ni navijače, a ni upravu srpskog prvaka.