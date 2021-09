OCENE - PARTIZAN: Rikardo kao Kralj Mida, Miljković mogao da se proslavi, Jojić morao da pogodi

ALEKSANDAR POPOVIĆ 7,5 – Mladi golman Partizana nije imao previše posla u Nikoziji, ali sve što je išlo ka njegovom golu je odbranio. I bombu Risvanisa iz slobodnjaka u prvom delu i najbolju šansu domaćina koju je imao Deletić u drugom delu. Delovao je Popović sigurno, upisao je još jedan meč na kojem nije primio gol, dodao još malo dragocenog iskustva na svoj konto.

ALEKSANDAR MILJKOVIĆ 7 – Moglo je ovo da bude njegovo veče za pamćenje. Najpre je imao dobru šansu u 9. minutu, koju je poslao preko gola, a onda čist zicer u 16. kada je tukao pravo u golmana Loriju. Što se tiče defanzive, tu je odradio dobar posao, ništa Kiprani nisu uradili preko njegovog boka.

IGOR VUJAČIĆ 7 – Druga uzastopna utakmica Partizana u Evropi u kojoj nije primio gol. I zasluge za to u dobroj meri idu na račun Vujačića. Sve što je Anortozis probao da uradi – nije uspeo. Stvorio je tek jednu šansu, a pojedine duge lopte i prekide je rutinski rešavao.

SINIŠA SANIČANIN 7 – Sve što se kaže za Vujačića, može komotno da se prepiše za Saničanina. Njegov kvalitet više je sigurnija igra nogom, što bi mogao malo češće da demonstrira, ali kada je Anortozis pokušao da pritisne u drugom delu, umeo je da počisti, da sačuva loptu, da zatvori prilaze golu.

IVAN OBRADOVIĆ 6,5 – Verovao je trener Anortozisa da će levi bok Partizana biti slaba tačka crno-belih, poslao je na Obradovića lucidnog i iritantnog Vardu, koji je jaukao kod svakog kontakta, a onda je i većinu napada svog tima usmerio na tu stranu. I baš ništa Kiprani nisu uspeli da naprave. Imao je mali kiks kada mu je Deletić pobegao u najboljoj šansi za domaćina, gde se Obradović okliznuo pre nego što se ukazala prilika.

SAŠA ZDJELAR 7,5 – Neumorni, „večiti motor“ crno-belih i večeras je preorao teren, oduzeo mnoštvo lopti, zatvarao sve prilaze ka odbrani. Bez ikakvog razloga je dobio žuti karton, ali ni to nije umanjilo njegovu agresivnost i voljni momenat. Kada je on na terenu, nezvanični kapiten, Partizan ima i glavu i rep, što se videlo i u Nikoziji.

ALEKSANDAR ŠĆEKIĆ 7 – Počeo je slabije, dva puta je zakasnio sa startovima, dobio žuti karton zbog toga. Ali, kako je vreme odmicalo, kako je trebalo više posvetiti pažnje defanzivi, tako je Šćekić igrao sve bolje. Pogotovo je u skoku odneo dosta lopti, a malo mu je nedostajalo da se još jednom ove sezone upiše u strelce.

LAZAR MARKOVIĆ (do 72.) 6,5 – Uspevao je Marković da pobegne, da napravi višak, da se ubaci ispred šesnaesterca Anortozisa, ali mu je večeras nedostajao završni pas, bio je nedovoljno jak ili tačan, a falio je i udarac. Na njegovu sreću neiskorišćeni zicer u 42. minutu je došao do Meniga, koji ga je pretvorio u gol.

BIBARS NATHO (do 64.) 6,5 – Dobro je Izraelac otvorio utakmicu, podelio nekoliko kvalitetnih lopti, a onda negde nakon pola sata je počeo da pada i da pravi ozbiljne greške u elementu u kojem je najjači – u pasu. U drugom poluvremenu gotovo da nije imao tačno dodavanje. Njegov je peh što je inače očajni sudija iz Danske prevideo čist faul na startu drugog dela ispred samog šesnaesterca, što bi bila prava pozicija za vezistu Partizana da oproba udarac.

KVINSI MENIG (do 64.) 7 – Probio je led Holanđanin i to na drugom nastupu, a prvom startnom za Partizan. Lepo je ispratio akciju, našao se na pravom mestu u pravo vreme i pogodio. Ipak, pre toga, pošteno rečeno, Menig nije baš blistao, ali sve to ide u rok službe, jer je „juče“ došao i biće mu potrebno još vremena da se uigra sa ekipom.

RIKARDO GOMEŠ (do 83.) 8 – Kao antički Kralj Mida – sve što dotakne pretvori u zlato! Ovo mu je bila 14. utakmica u sezoni, a postigao je 13. gol. Ubitačni niz se nije prekinuo ni na Kipru, na radost navijača Partizana, koji će od Rikarda mnogo očekivati za večiti derbi. I nije samo gol, fudbaler sa Zelenortskih ostrva je ponovo dobio mnoštvo duela, gotovo mu je nemoguće oduzeti loptu čak i u prijemu kada ima štopera na leđima. Sve što je potrebno radi izvanredno. Neko će možda reći da bi mogao malo više lopti da podeli saigračima kada je u šansi, ali njegov golgeterski saldo je njegov odgovor na to.

IZMENE

NEMANJA JOVIĆ (od 64.) 7 – Momci sa levog boka su trasirali put Partizanu do pobede. Nakon Menigovog gola, Jović je upisao asistenciju za Rikarda za 2:0. Uradio je ono zbog čega ga je Stanojević poslao na teren. Ipak, deluje da još nije u pravoj, prošlogodišnjoj formi, manje je direktan i konkretan nego što je bio i to bi valjalo da vrati u svoj repertoar.

MILOŠ JOJIĆ (od 64.) 6,5 – Morao je da se upiše u strelce. Njegov ulazak je vratio inicijativu Partizanu, crno-beli su ponovo postali izuzetno opasni pred golom, ređale su se šanse, ali Jojiću kao da nije prijalo što je ušao s klupe, nije dostigao „radnu temperaturu“, te je propustio zicer da trijumf učini još ubedljivijim.

FILIP HOLENDER (od 72.) 6,5 – Iako nije imao veliku minutažu, opet je bilo dovoljno vremena da i on zapreti Anortozisu, pošto se našao u velikoj šansi. Ali, dešava se crno-belom univerzalcu da pretera, da napravi potez više ili zakomplikuje jednostavnu situaciju, što je i večeras uradio kad je bila još jedna šansa za treći gol.

NIKOLA TERZIĆ (od 83.) – Nedovoljno vremena na terenu da bi bio ocenjen.

TRENER

ALEKSANDAR STANOJEVIĆ 8 – Vozi Parni valjak, ne planira da stane. Rutinska pobeda na Kipru koja otvara crno-belima vrata evropskog proleća. Osim petnaestak minuta drugog poluvremena, kada je Partizan možda i previše otišao unazad, na svoju polovinu, mada mu je i tada Anortozis tek jednom zapretio, sve ostalo je bilo pod potpunom kontrolom srpskog tima.

Stanojević je učinio da Partizan izgleda kompaktno, da na Kipru izgleda nadmoćno, da stvori pet-šest kolosalnih prilika, da rutinski sačuva pobedu i osokoljen sa ta tri boda čeka večiti derbi. Svih sedam pobeda u Superligi, plasman u grupu Lige konferencije i trijumf na strani u prvom kolu: sve što je mogao da uradi do sada u sezoni, Stanojević i njegovi puleni su uradili bez greške.