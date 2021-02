MILAN BORJAN 6 - Zbog intervencije VAR-a i igranja rukom Tea Ernandeza, bezbolno je iskoristio kviska, koji je jednom morao da mu se desi u utakmicama jakog uloga. Ove večeri nismo videli serijal bravuroznih odbrana, ali je reprezentativac Kanade sačuvao mirnoću posle intervencija iz VAR sobe. Rutinski je odbranio pokušaje sa distance Radeta Krunića i Meita.

RADOVAN PANKOV 5 – Od prve sekunde meča, kada mu se u rebra uvalio hrvatski reprezentativac Ante Rebić bilo je vidljivo da će ovo biti utakmica iz košmara za bivšeg štopera Vojvodine. Uvlačenjem u sredinu i sjajnim motoričkim sposobnostima Rebić je izvukao tepih koncentracije štoperu Crvene zvezde. Posledice toga bile su tragične. Predviđena kao lepa uspomena, utakmica sa Milanom pretvorila se u noćnu moru karijere za junaka iz Kopenhagena. Autogol, bespotrebno napravljen penal, problemi sa snalažljivošću Rebića i brzinom Lea. Totalni podbačaj i utakmica za zaborav. Morao je ranije da ga poštedi Dejan Stanković i izvede iz igre.

NEMANJA MILUNOVIĆ 6 – Najmanje je grešio od svih članova staklene Zvezdine odbrane, ali je kao i kompletan defanzivni red imao silnih problema. Zakopavanje u mestu Maria Mandžukića davalo je mogućnost Milanu da ne bude inferioran u skok igri i amortizuje glavni kvalitet bivšeg reprezentativca Srbije. Daleko od svojih najboljih izdanja, ali u rasklimatanoj defanzivnoj postavci, koja je davala mnogo prostora Milanu za tranzicione napade, nije se ni moglo očekivati ono najbolje od Nemanje Milunovića. Dobio žuti karton koji ga je eliminisao za revanš u Milanu.

MILOŠ DEGENEK 5,5 – Bezlična partija reprezentativca Australije. Nije imao toliko problema kao Radovan Pankov, jer je za razliku od Rebića, Španac Kastiljeho bio tih i nenametljiv. Međutim, očekivalo se da na lakši način rešava situacije prilikom presinga Rosonera. Nekako stegnut sa loptom, odavao je utisak da igra sa nedovoljno samopouzdanja i vere u sopstvene tehničke sposobnosti. Bilo je situacija kada je mogao da pravi višak.

MARKO GOBELJIĆ (do 83.) 5,5 – Zadatak Dejana Stankovića je bio jasan: da na mušici stalno drži najboljeg pojedinca Milana Tea Ernandeza. I bilo je tako na početku, ali kako je Pankov počeo da gazi po živom blatu i uvaljuje se u probleme, tako je i defanzivan doprinos Marka Gobeljića postajao sve tanji. Curilo je na toj strani jako i intenzivno, toliko da je španski levi bek gospodario Marakanom i igrao simultanku u jednom trenutku.

NJEGOŠ PETROVIĆ (do 80.) 6 – Partija Zvezdinog veziste predstavljala je personifikaciju igre srpskog šampiona u duelu sa Milanom. Ponekad euforično i srčano, ali ponekad i neozbiljno za standarde evropskog fudbala – bezglavo i dekoncentrisano. Osvoji je mnogo lopti, ulazio u duele sa mnogo rizika, svestan da je dobio prednost u odnosu na Sanoga zbog izuzetnih trkačkih sposobnosti. Međutim, bilo je klizanja, tehničkih grešaka i klasičnih grehova mladosti. Da je spavao pored Bensara i Krunića, verovatno bi naučio neku važnu lekciju o vezistima evropskog formata. Ostaje nada da je sazreo posle bezbroj okršaja kost u kost sa srcem Milanovog tima. Još samo da to pretoči na San Siru.

GELOR KANGA 6,5 – Za standarde reprezentativca Gabona bilo je to prilično zrelo... Pokušavao je da igra timski i da se ne štedi, pa ga je Dejan Stanković nagradio izvođenjem penala. Sasvim je drugi padež što u defanzivi, u ovakvoj postavci trenera crveno-belih, Gelor Kanga nije mogao da da osetljiv doprinos. To je rizik koji je na sebe preuzeo Zvezdin šef stručnog štaba i doprineo da se Rade Krunić zaigrao i odigrao na nivou Hakana Čalhanoglua. Smiren u dvoboju sa Donarumom, zaslužio je iskren Stankovićev zagrljaj, koji su mnogi protumačili kao pomirenje. Mogao je bolje sa distance.

Kanga i Ivanić (©Reuters)

MILAN RODIĆ 5,5 – Osetilo se čak do poslednjih redova na zapadu da u finišu meča standardni levi bek igra na ivici crvenog kartona. Izmoren od nasrtaja fizički dominantnih igrača Milana, zaradio je jeftin crveni karton i ukaljao pristojnu igru u defanzivi dok je imao svežeg vazduha u plućima. Navikli smo od bivšeg člana Zenita da bude nedodriljiv u situacijama jedan na jedan na travi Marakane. Večeras to nije bio slučaj.

EL FARDU BEN (do 61.) 5,5 – Asistencija ka Ivaniću je krucijalan i jedan od retkih valjanih poteza reprezentativca Komorskih Ostrva. Suviše se El Fardu Ben oslanja na levu nogu, što je bilo jako uočljivo i negledljivo u kolosalnoj prilici početkom drugog poluvremena koju mu je pripremio Mirko Ivanić. Nameštao se, nameštao i prosuo kolektivni trud kompletne ekipe. Mogao je i morao mnogo bolje u još nekim situacijama, nije ga slušao ni prekid.

MIRKO IVANIĆ (do 80.) 7,5 – Ko ga je gledao protiv Genta pomislio je da je mirni momak iz Bačkog Jarka pomerio planinu i došao do vrhunca karijere u Ljutice Bogdana. Međutim, Ivanić je pokazao da ima talenat u nežnim nogama za potrebe top nivoa fudbala. Da je najslađi Stankovićev plod. Bila je to klasična inijestovska partija, kojom je jurio kao lokomotiva pored Tea Ernandeza i pretio mu da mu ukrade slavu junaka. Kada je trebalo da bude u međuprostoru – bio je. Kada je trebalo da zadrži loptu – zadržao je. Savršenom kontrolom iste doprineo je svim opasnim akcijama pred golom Donarume, bio je istinski respirator koji je oživljavao ofanzivne atribute Stankovićevog tima. Kako bi to sve izgledalo da je u svom punom kapacitetu bio mna terenu Aleksandar Katai, možemo samo da zamišljamo. Samo je gol u onoj situaciji nedostajao Ivaniću.

DIJEGO FALČINELI (do 80.) 5,5 – Biće zanimljivo videti statističke parametre italijanskog napadača i postotak dobijenih duela. Deluje da je to bilo na vrlo niskom nivou, ali je u šumi defanzivaca Milana uporno tražio put ka golu Donarume. Nije odustajao, iako su ga veštim pomeranjem Romanjoli i Tomori stalno udvajali i onemogućavali da traži dubinu i koristi rasploženje Mirka Ivanića. Kumovao je penalu za izjednačenje.

IZMENE

FILIPE FALKO (od 61.) 7 – Gledajući šta je sve uradio za pola sata, deluje da je italijanski ofanzivac kaparisao mesto u startnoj postavi za revanš na San Siru. Pokazao je sjajne tehničke sposobnosti i talenat dovoljan da mu se lopta lepi za kopačku. Ulaskom je sastavio rastavljene delove Zvezdinog tima, pomagao da sa igračem manje crveno-beli lako razbijaju presing Milaneza. Davao i precizne dijagonale.

MILAN GAJIĆ (od 82.) – Bio u nekoliko ofanzivnih situacija. Sasvim dovoljno.

SEKU SANOGO (od 82.) - Malo vremena za konkretan utisak, kada je ušao, utakmica se razvodnila.

MILAN PAVKOV (od 82.) 7,5 – Možemo da raspravljamo o njegovim mogućnostima od sada do ranih jutarnjih časova, filozofiramo o tome da li je to napadač potreban Crvenoj zvezdi, ali o jednoj činjenici – ne možemo. On je centarfor za velike utakmice, koji je sposoban da privlači loptu kao magnetom. I što bi laici rekli: Kada god uđe Pavkov - nešto se desi. Ugrožaovao je u vazduhu Romanjolija, udarao jako, pravio faulove, nudio se kao jedino rešenje u bezglavom finšu i onda poentirao ramenom. Nestvaran minuli rad i podatak za istoriju. Te 2018. godine je uništio četvorostrukog šampiona Evrope, a sada matirao ekipu koja je sedam puta bila najbolja na Starom kontinentu. Nestvaran minuli rad, napadač za Zvezdine almanahe.

AKSEL BAKAJOKO (od 82.) – Malo vremena za konkretan učinak, bio blizu jedne lopte

TRENER

DEJAN STANKOVIĆ 6,5 – Dobro će tokom ove večeri, ali i petka prepodne, trener Crvene zvezde da sabere misli i ponovo razmisli o svojim početnim idejama. Iako u formaciji sa tri štopera i dva beka, srpski šampion nije ostao dosledan sebi kada je reč o velikim mečevima novije istorije. Bez obzira na snagu Milana, najboljeg tima sa kojim se Stanković suočio, očekivalo se da Zvezdin blok izgleda mnogo čvršće, racionalnije i pokretljivije. Bilo je mnogo kratera između linije tima, tamo gde ih nije smelo biti. Ali opet mladi šef stručnog štaba je odbijanjem da čeka Milan u niskoj postavci, doprineo da Crvena zvezda igra fudbal, stvara šanse i da dva gola. Nedostajalo je lukavstva, pragmatičnosti i talijanskog cinizma.. Pitanje je šta bi se desilo da je Stanković počeo meč u standardnoj formaciji sa četvoricom u poslednjoj liniji. Zna se samo da je pogodio sa izmenama i jako popravio utisak.