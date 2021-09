OCENE - ZVEZDA: Sanogo samo jednom pogrešio, Dragović igrač za top fudbal, Ivanić vuče konce, Katai presuđuje

MILAN BORJAN 7 – Iako je Braga konstantno napadala tokom najvećeg toka utakmice, Zvezdin kapiten sve do završnice utakmice nije imao previše posla. Udarac kod Galenovog gola je prošao ispod ruku, ali što je još važnije onaj koji je u 89. minutu uputio Rikardo Orta nije. Prosto, Zvezdi je za novu ozbiljnu evropsku pobedu ponovo bilo potrebno da Borjan sačuva koncentraciju do kraja i uspeo je u tome.

MARKO GOBELJIĆ 7 – Vrlo agilno je otvorio utakmicu i već u uvodnim minutima napravio ozbiljne probleme protivničkoj odbrani. Bio je koncentrisan i dobro čitao akcije rivala. Kroz koncentraciju je stigla i dobra anticipacija, pa je već u prvih 45 minuta imao tri presečene lopte. Dobio je zadatak da čuva opasnog Galena i sve do primljenog gola dobro obavljao posao, iako mu gol ne ide direktno na dušu. Nije se snašao posle greške Sekua Sanoga, ostavio je previše prostora Galenu i to je bilo kobno za domaćina u 76. minutu.

MILOŠ DEGENEK 7,5 – Bio je smiren i dobar u skoku. Znao je pravovremeno da pročita protivničke lopte i onemogući ih da stignu do Ruiza i Pjazona. Još jednom se pokazalo da je u stanju da se izuzetno dobro uklopi sa svakim saigračem u poslednjoj liniji, pa je to bio slučaj i sa Aleksandrom Dragovićem. Zvezdina poslednja linija je bila smirena i koncentrisana, a za to dobar deo zasluga ide na račun reprezentativca Australije.

ALEKSANDAR DRAGOVIĆ 8 – Odisao je samopouzdanjem i liderstvom kao i uvek do sada u evropskim utakmicama. Nije se libio da izađe i krene u čitanje protivnika i presecanje lopti. Bio je uvek tu da ispravi grešku svojih saigrača. Kada ga gledate sa strane deluje potpuno bezgrešno ili je jednostavno toliko iskusan i kvalitetan da na neprimetan način otklanja te sitne propuste. Dragović je defanzivac za top fudbal i vrhunska takmičenja, pa Zvezda sa njim jednostavno mora da napadne evropsko proleće.

MILAN RODIĆ 7 – Defanzivno je bio dosta opterećen čuvanjem svoje strane, gde je često iza lađa pokušavao da mu se uvuče Abel Ruiz. Sa druge strane, konstatnu opasnost po desnoj strani protivnika predstavljao je brzonogi Fabijano. Nije ga bilo dovoljno u ofanzivi u prvom poluvremenu, što je u dobroj meri popravio u nastavku, za šta je na kraju nagrađen pogotkom. Odradio je dobar defanzivni posao, ali i uspeo da otvori bravu na protivničkom golu. Na sledećim mečevima će morati mnogo više da se ubacuje iza leđa Ivaniću i Kataiju.

Milan Rodić (©Starsport)

SEKU SANOGO 7 – Da se utakmica završila u 75. minutu, izvesno bi uz Dagovića bio proglašen za igrača utakmice, ovako – svojom krivicom je zaradio ocenu manje. Sve što je do tada gradio na terenu, palo je u vodu samo jednim pogrešnim dodavanjem u noge protivniku. Bila je ovo utakmica u kojoj je pored defanzive, morao da bude mnogo više uključen u igru. I pokazao je da može i na taj način da bude i te kako od koristi ekipi. Često je sa sve igračem na ramenu nosio loptu i predavao je svojim saigračima. Što se tiče defanzive, tu je sve do primljenog gola bio na visini zadatka. Uvek spreman da uđe u jak duel, ali i da ga dobije. Mnogo se pre utakmice pričalo o Al Musratiju, ali je Sanogo bio dominantniji defanzivni vezista na terenu.

GELOR KANGA 6,5 – Nisu ovo utakmice koje leže Geloru Kangi. Imao je mnogo više defanzivnih zadataka nego inače, ali je na kraju prvog poluvremena počela da mu pada koncentracija, pa je napravio seriju propusta, zbog kojih je Zvezda mogla ozbiljno da bude kažnjena. U nastavku mu se otvorili mnogo više prostora na protivničkoj polovini, a počela je da ga sluša i lopta. Imao je nekoliko loše izvedenih kornera, ali je u 75. minutu pogodio Rodića u trepavicu i značajno popravio utisak o svojoj igri.

MIRKO IVANIĆ 7,5 – Odmah se videlo da je imao taktički striktniji zadatak u defanzivi, pa je morao da pazi na Lukasa Mineira, ali i da duplira neugodnog Fabijana po desnom boku. Ipak, bio je uvek spreman da odgovori i krene ka protivničkom golu, kad god mu se otvori prostor. Imao je prazne hodove u igri, ali je bio jedan od retkih koji mogu da ugroze protvinički gol, pokazao je još u 62. minutu, kada se sjajnim driblingom oslobodio Pjazona, a onda gađao u bliži ugao. Da Zvezdina igra u napadu možda i najviše zavisi od njega pokazao je i u ključnom 85. minutu, kada je navukao Leitea na „tanak led“ i iznudio jedanaesterac koji je odlučio pobednika.

ALEKSANDAR KATAI 7 – Neugodni Fabijano je primoravao Aleksandra Kataija da se ozbiljno povlači nazad i pokriva liniju. Sa druge strane, majstor iz Srbobrana je bio uglavnom najveća opasnost za protivnički gol, često je sa loptom bio u opasnoj zoni, ali nije imao najbolji tajming u završnici, pa nije bilo ni prevelike opasnosti za Mateusa od njegovih udaraca. Ipak, sačuvao je koncentraciju i hladnokrvnost za najvažniji trenutak utakmice, pa je bio tu da presudi protivniu.

Aleksandar Katai (©Starsport)

EL FARDU BEN 6 (do 39. minuta) - Napravio je umalo katastrofalnu grešku u 22. minutu, kada je dodao loptu unazad protivničkim igračima, pa se otvorila kontra, koju je srećom po domaćina promašejem zavšio Rikardo Orta. Ipak, već u narednom napadu se ispravio, došao je do dobre prilike, a njegov udarac je posle bloka završio u korneru. Taman kada je krenuo da se podiže u ofanzivi morao je van terena.

RIŠAIRO ŽIVKOVIĆ 6,5 – Videlo se da može da bude koristan u mečevima kada protivnik kao Braga ima inicijativu. Na vreme se otvarao, odigravao povratne lotpe, bio prva pretnja protivnku ispred njegovog šesnaesterca, ali se i vraćao duboko na svoju polovinu. Ipak, kao napadač je morao da bude opasniji za protivnički gol, ali je jasno da mu nedostaju minuti u nogama. U svakom slučaju ima mnogo prostora da napreduje i donese kvalitet ovom timu.

IZMENE

LOIS DIONI (od 38. MINUTA) 7 – Ušao je umesto povređenog Bena, ali je još ranije na terenu bilo jasno da bi Stanković mogao da ga ubaci u nastavku, jer mu je bio potreban nešto konkretniji napadač. Već pri prvom kontaktu se dobro zagradio i na pravi način otvorio kontru svog tima, što mu je bilo značajno zbog sampouzdanja. Dobro se otvarao i kretao na terenu, definitivno je došao do željene fizičke forme i sada je sve što mu nedostaje – gol. Izborio se za stopostotnu priliku u 74. minutu, ali mu je Mateus odbranio zicer. Srećom po njega i Zvezdu, upravo posle tog kornera je srpski šampion stigao do vođstva.

NENAD KRSTIČIĆ (OD 65. MINUTA) 6,5 – Doneo je kvalitet i iskustvo na terenu svojim ulaskom na teren. Bio je tu da pojača vezni red i smanji protok lopte protivnika. Sve je odradio korektno i pokazao da može da bude od koristi ovom timu u nastavku sezone.

SLAVOLJUB SRNIĆ (OD 87. MINUTA) – Premalo na terenu za konkretnu ocenu.

RADOVAN PANKOV (OD 88. MINUTA) – Premalo na terenu za konkretnu ocenu.

TRENER

DEJAN STANKOVIĆ 7,5 – Hvalio je Dejan Stanković Bragu i Karlosa Karvaljala da se poput kameleona mogu transformisati iz jednog sistema u drugi, ali je upravo mladi strateg Crvene zvezde pokazao da i te kako ume da transformiše svoju ekipu na poluvremenu. Domaćin je u prvom poluvremenu bio previše defanzivan i bilo je jasno da bi mogao da bude kažnjen u nastavku. Stanković je to spoznao i očigledno naredio svojim igračima da krenu otresitije ka golu protivnika. Zvezda je počela da se pita na terenu i na kraju je za to nagrađena pobedom. Velike zasluge za to idu i na račun šefa struke.