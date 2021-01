Poslovni potezi Atalantine vrhuške poslednjih godina bili su ništa manje od čiste perfekcije. To je, uostalom, dovelo tim iz Bergama do dva uzastopna učešća u Ligi šampiona i plasmana u četvrtfinale elitnog takmičenja prošle sezone.

Đan Pjero Gasperini napravio je revoluciju koja sada zahteva rezultate u kontinuitetu, zbog čega Atalanta mora stalno da osvežava igrački kadar i pronalazi nove bisere. Jedan od njih je Mateo Lovato, čije ime i prezime široj fudbalskoj javnosti verovatno nije poznato, ali oni koji prate dešavanja u Italiji znaju da je reč o talentovanom štoperu Verone koji je u roku od godinu dana prošao dugačak put.

Naime, Lovato je u januaru prošle godine stigao u Veronu iz trećeligaša Padove za sumu od 500.000 evra. U tih godinu dana Lovato se brzo uklopio na najviši nivo fudbala i kod Ivana Jurića ove sezone igra vrlo dobro. Odigrao je 13 utakmica u Seriji A što je bilo sasvim dovoljno da se skauti najjačih italijanskih klubova zainteresuju. U Italiji pišu da Lovata prate još Juventus i Milan, s tim da je Atalanta dosad pokazala najveće interesovanje za 21-godišnjeg štopera.

To što igra dobro i što ga prate skauti klubova s vrha italijanskog šampionata očigledno su naterali ljude iz Verone da se prema situaciji postave tako da na Lovata nakače etiketu na 20.000.000 evra. U startu je jasno da je to previše novca za momka koji je tek osetio čari najjačeg klupskog fudbala u zemlji, ali je to Veronina polazna tačka s koje želi dalje da razgovara o konačnoj ceni.

Atalanta nije spremna da izdvoji ni blizu toliko novca, ali bi potreba za novim štoperom mogla da dovede do toga da se Verona lepo opari. Pod uslovom da se pregovori dve strane intenziviraju, naravno.

Kako je Gasperini do savršenstva doveo sistem sa trojicom klasičnih štopera, tako mu i treba veći broj u rotaciji. Najstandardniji je Berat Đimsiti, a za njim su Hoze Luis Palomino i Rafael Toloj, dok je Kristijan Romero prvi da zameni nekog od njih trojice. Tu su još Boško Šutalo i Matija Kaldara, koji zbog povrede praktično ne igra uopšte, plus mladi Đorđo Skalvini, koji je ipak suviše mlad da nosi takav teret na svojim leđima.

Lovato jeste iznenadio sve i lepo se uklopio kod Ivana Jurića, ali teško da će Verona moći da dobije traženi novac. Možda tek pola od toga...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com