(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Najpoznatiji italijanski novinar-navijač Ticijano Krudeli u intervjuu za “MOZZART Sport”, bez dlake na jeziku, u svom prepoznatljivom stilu, konstatuje da će se Milan koji je izbacio Crvenu zvezdu u novembru 1988. godine u osmini finala Kupa šampiona pamtiti dok je sveta i veka, što se ne može reći za današnji tim Rosonera, uprkos svim tehnološkim dostignućima i činjenici da je prvi na tabeli Serije A.

Krudeli je rodonačelnik žurnalističke sorte novinar-navijač: prvi koji nije krio boje dresa “istetovirane” na koži južno od Alpa. Imao je sreću da se njegov prelazak sa tenisa na fudbal poklopio sa usponom velikog Milana Silvija Berluskonija. Prva utakmica koju je prenosio radio slušaocima bila je Peskara – Milan, 8. novembra 1987. godine.

U razgovoru za naš portal, pred meč Crvene zvezde i Milana u Ligi Evrope, kaže da mu je žao što nije bio u Beogradu pre 32 i kusur godina, jer je to, kako podvlači, bio istorijski momenat za veliki Milan koji će osvojiti u manje od dve decenije pet titula prvaka Evrope i odigrati još tri finala Lige šampiona.

“To je bio veliki Milan i velika Crvena Zvezda. Meni često kažu da živim od sećanja i da mi je sve bilo bolje pre nego sada, ali je nepobitna činjenica da su ondašnji i sadašnji Milan neuporedivi, iako su Rosoneri na čelu tabele Serije A u ovom trenutku. Istina je da živimo danas u različitom okruženju, i da nisu isti uslovi i prilike, ali pojedine vrednosti su neprolazne i ostaju zauvek. Milan koji je igrao protiv Crvene zvezde pamtiće se doveka, a nisam siguran da se to može reći za ovaj današnji uprkos svim tehnološkim sredstvima koje imamo na raspolaganju”, kaže Krudeli.

Italijanski novinarski veteran koji je bio svedok cele epopeje Milana Silvija Berluskonija i Adrijana Galijanija nema dvojbi kada odgovara na pitanje, da li je veliki Milan rođen u beogradskoj magli na Marakani.

“Nema sumnje da je magla spasla Milan te noći u Beogradu. Ali, znate kako, sve velike stvari, svi veliki ljudi, svi veliki timovi se rađaju ili su obeleženi neponovljivim ili nesvakidašnjim trenucima, neverovatnim spletovima okolnosti koji su kao neka vrsta ’krštenja’ izvanrednosti, posebnosti. Beogradska magla je klasičan primer zaokreta u razvoju jednog tima. Momenat koji ulije novu limfu, novi entuzijazam, novu snagu, i u tren oka više ništa nije kao što je bilo: rodila se neka nova stvar, nova ekipa, nova spoznaja vlastitih sposobnosti. Mislim da je Milan te noći i sutradan na Marakani definitivno sazreo kao tim i postao svestan svojih mogućnosti, svoje snage. To što su Saki i njegovi momci videli ponor u Beogradu i spasili se omogućilo im je da naprave kvalitativan skok od italijanske do evropske realnosti: otvorilo je put ka krovu Evrope i sveta”, uveren je popularni Ticijano koji je svojim koloritnim i urnebesnim prenosima na lombardijskim televizijama stekao planetarnu slavu.

Amarkord završavamo i sa prisećanjem na tim Crvene zvede koji je namučio Sakijev tim sastavljen od italijanskih reprezentativaca i paklene holandske leteće trojke: Rajkard – Gulit – Van Basten. Iz sastava tima koji je sa klupe vodio legendarni Branko Stanković, Krudeli bi rado video u dresu Milana Roberta Prosinečkog.

“Voleo bih da je Prosinečki igrao u Milanu. Mada, moram da priznam i sa Dejanom Savićevićem sam više nego zadovoljan. Kao i svim navijačima Milana žao mi je što Genije nije odigrao više utakmica za Rosonere, odnosno što su ga povrede sprečile da ostavi još dublji trag u Milanu i italijanskom fudbalu. Ostao nam je utisak da je mogao mnogo više”.

Za razliku od većine italijanskih novinara koji smatraju da je Milan apsolutni favorit u dvoboju sa Crvenom zvezdom, pogotovo zbog činjenice da beogradski klub neće moći da računa na podršku sa tribina, Krudeli je oprezan i upozorava Rosonere da bi svako potcenjivanje Zvezde moglo da bude kobno.

“Utakmica sa Crvenom zvezdom će biti teška za Milan. U Italiji imamo dosta onih koji kažu da nije to ona Crvena zvezda i da nema kvalitet da bi se takmičila na najvišem nivou, ali ja sam ubeđen da Zvezda ima jak tim i da će Milan na fizičkom i kondicionom planu morati dobro da se pomuči da bi prošao u sledeće kolo Lige Evrope”, stav je najvećeg navijača Milana među novinarima a i šire.

Krudeli ima veoma visoko i lepo mišljenje o Dejanu Stankoviću i pored toga što je aktuelni Zvezdin trener znao često da zagorča život Milanu u dresu Lacija i Intera. Na pitanje šta mu je prva asocijacija kada čuje ime Dejan Stanković, Krudeli odgovara kao iz topa:

“Inter! Dejan je bio odličan igrač. Ostavio je neizbrisiv trag u italijanskom fubdalu. Stanković nije bio samo sjajan fudbaler već je i veliki čovek, ličnost, koji zaslužuje poštovanje i čija reč ima težinu. Mislim da će napraviti jednako dobru trenersku karijeru. Protiv Milana mu neće biti lako. Istina je da on poznaje odlično ovaj sastav Milana, ali verujem da su u Milanelu proučili do u detalje Zvezdin tim i stil igre”.

Na podsećanje da je Milan oba puta kada je na svom evropskom putu sreo Zvezdu osvojio titulu prvaka Evrope, Krudeliju se smeši brk i skramantično izvlači italijansku izreku...

“Nadam se da će se obistiniti opaska da nema dva bez tri, odnosno da će se ponoviti istorija i da će i treći put staza do evropskog trofeja Milana voditi preko Beograda. Štaviše, da će početi novi trijumfalni ciklus kao sa Berluskonijevim Milanom. Ali, bila bi velika greška ako bi neko u Milanelu pomislio da će dvoboj sa Zvezdom biti jednostavan i lak. To što neće biti publike i čuvenog grotla Marakane, za koji znaju svi poklonici fubdala u Italiji, jeste olakšavajuća okolnost za Milan, ali bi bilo krajnje kontraproduktivno potceniti Stankovića i njegove momke. Ako Milan prođe Crvenu zvezdu postaće svestan svojih mogućnosti, ojačaće samopouzdanje i onda će moći zaista da krene u osvajanje Lige Evrope”.

Krudeli priznaje da je lakše osvojiti Ligu Evrope nego postati prvak Italije, ali da je prioritet Milana u ovoj sezoni postala šampionska kruna i da će Rosoneri biti tvrd orah do kraja sezone za Juventus i Inter koji su i dalje viđeni kao ozbiljniji kandidati za titulu i pored toga što gledaju u leđa Milanu na tabeli.

“Mnogo teže je osvojiti šampionsku titulu u Seriji A nego podići pehar u Ligi Evrope i pored toga što je Milan lider u prvenstvu. U utorak veče smo videli Juventus i Inter u izdanju koje nedvosmisleno ukazuje da imaju sve regularne karte za osvajanje šampionata. U Ligi Evrope je, da budemo iskreni, nivo kvaliteta takmičenja niži, pogotovo ako ga poredimo sa Ligom šampiona. Međutim, naravno da nije lako osvojiti ni taj trofej. Nije slučajno što nijedan italijanski tim još uvek nije osvojio Ligu Evrope, potrebno je biti i pshički i fizički u top formi da bi se stiglo do cilja. Verujem da će upravo mečevi protiv Crvene zvezde pokazati domet potencijala Milana na psihičkom i fizičkom planu”, precizira Ticijano.

Gotovo sva velika očekivanja za Milan su vezana za ime Zlatana Ibrahimovića, počev od trenera Stefana Piolija i tehničkog direktora Paola Maldinija do poslednjeg navijača Rosonera. Među njima je i Krudeli. “Milan ima jedan od najmlađih i najperspektivnijih timova u Evropi. Aktuelni vlasnici ulažu novac u igrače koji tek treba da se afirmišu. Zasad im ide veoma dobro jer su brojni fudbaleri Milana eksplodirali ili su prilično revalorizovani u poslednjih godinu dana. Međutim, kao što znate, sve je to lepo, sva ta mladost, svi ti talenti, ali na kraju sve zavisi od igrača koji se zove Zlatan Ibrahimović i ima 40 godina. Zlatan je neverovatan fudbaler, 11 od 14 golova koje je postigao u ovom prvenstvu su bili odlučujući za ishod meča i on je sam doneo direktno Milanu 13 bodova, uprkos ponekom promašenom penalu”.

Zlatan Ibrahimović je ove nedelje i zvanično predstavljen kao specijalni gost muzičkog festivala Sanremo 2021, kao i da će biti prisutan svako veče u Aristonu zajedno sa voditeljom Amadeusom od 2. do 6. marta. Krudeli se šali na račun Ibre i njegovih zabavljačko-muzičkih sposobnosti, ali kroz duhovitost provejava određena doza zabrinutosti.

“Nadam se da se Ibra neće truditi da bude jednako dobar na pozornici Aristona kao na terenu San Sira (smeh) i da neće ostajati do kasno u noć u Sanremu (smeh), odnosno da sve to neće uticati previše na njegove fudbalske predstave. Šalim se, Ibra je veliki profesionalac i znaće on kako da rasporedi snage i da najbolje od sebe na obe pozornice. Naravno, Ibra zna da je glavni cilj Milana da osvoji skudeto i da bez njega, i to u najboljem mogućem izdanju, to neće biti moguće”.