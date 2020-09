Bez obzira što su prošla dva dana, još je jedna od glavnih tema u fudbalskoj Srbiji povreda Marka Docića, kapitena Čukaričkog, na utakmici sa Crvenom zvezdom.

Posle starta Sekua Sanoga izgledalo je u prvi mah da je za Docića sezona završena, ali i on je, posle sportskog direktora Nenada Mirosavljevića, potvrdio da je prošao mnogo bolje nego što je i sam očekivao.

„Kako je izgledalo, dobro je prošlo. Naravno, to su prve prognoze posle magnetne rezonance, čeka se mišljenje još nekoliko lekara, pa da ne prejudiciramo. Za sada, izgleda je da pukao unutrašnji ligament, napukla je i tibija, hrskavica je prilično oštećena, to je sve zabrinjavajuće. Ohrabrujuće je da ne moram „pod nož“, u tom slučaju procenjena je pauza od četiri do šest nedelja“, pričao je Docić za sajt Čukaričkog.

Priznaje kapiten Čuke, plašio se da su mu pukli ligamenti, a to bi značilo šest-sedam meseci oporavka.

„Iskreno, u prvi mah sam pomislio da su otišli prednji ili zadnji ukršteni, takav bol sam imao u kolenu. Ispostavilo se kasnije da je veliko istegnuće, od siline udarca. Ni ne sećam se iskreno šta mi je prolazilo kroz glavu u tim momentima, znam samo da su bili svi oko mene. Od tada, dva-tri minuta se bukvalno ne sećam ničega“.

Ni u jednom trenutku Docić nije bio sam, oko njega su stalno bili ljudi iz Čukaričkog, kojima je vezista Brđana zahvalan. A, otkrio je i da mu se javilo nekoliko ljudi iz Crvene zvezde.

„Zvali su mnogi iz njihovog tabora, izvinjavali se. Pre svih, Borjan, Mića Ivanić, kondicioni trener Perišić, Dejan Stanković, Nebojša Milošević, Zvezdan Terzić...“

Sudija Lazar Lukić će biti kažnjen zato što Sanogu nije pokazao crveni karton, ali Docić ne pridaje tome veliki značaj.

„Svi pričaju o tom crvenom kartonu, verujte, to je u celoj priči sada najmanje bitno. Najvažnije je da je koliko-toliko koleno dobro prošlo, u odnosu na to kako je izgledalo u prvi mah. Dosta ljudi mi je kazalo da im se slošilo kad su gledali snimak tog starta. I sam sam pogledao desetak puta, ne znam kako nisu pukli ligamenti. Čak je i doktor na Urgentnom na prvu rekao da su verovatno otišli ligamenti, ali je posle magnetne srećom bilo drugačije“, ispričao je Marko Docić.

Kako je moglo da bude, ispalo je odlično...