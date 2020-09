Podseća malo na onu Spartu koje smo se plašili nakon što je pred početak sezone dovela Rija Mavubu, Tal Ben Haima, Semiha Kaju, Džonatana Bijabijanija i da ne nabrajamo sad sve. Samo što na klupi Olimpijakosa nije Andrea Stramaćoni, nego mnogo ozbiljniji čovek, Pedro Martins. A Olimpijakos se jeste zaleteo s pojačanjima. Poslednje stiže iz Lige 1: Jan M’Vila je zvanično fudbaler atinskog tima.

M’Vila je u Pirej stigao iz Sent Etjena i dobio trogodišnji ugovor koji će mu garantovati platu od 1.700.000 evra po sezoni. I tu ne računamo bonuse sa kojima bi mogao da dobaci i do 2.000.000.

U Sent Etjenu je primao manje, 1.500.000 evra godišnje, ali je i to bilo previše za Zelene posle ranog prekida sezone zbog korona virusa, pa su se dogovorili o sporazumnom rastanku. Olimpijakos je to iskoristio i doveo iskusnog zadnjeg veznog koga je Crvena zvezda – potencijalni protivniok Grka u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona – dobro upoznala dok je igrao za Ren.

Odatle je M’Vila išao u Rubin, pa Sanderlend, dogurao je čak i do Intera, ali je od 2017. igrao za Sent Etjen.

Kako bilo, još jedan “luksuzan“ posao Olimpijakosa, koji je prethodno doveo i vezistu Vitorije Gimareaeš Pepea (3.000.000 evra), pa napadača Brage Ahmeda Hasana (2.000.000), golmana Larise Ogmundura Kristinsona (400.000), pa poznate bekove Rafinju i Hose Holebasa...

I mogu oni i dalje, jer ne zaboravimo da su Grci u januaru prodali Danijelea Podensea Vulerhemptonu za 19.600.000 evra, ovog leta Kostasa Cimikasa Liverpulu za 13.000.000, te da Benfika sprema nešto ispod 10.000.000 za Rubena Semeda...