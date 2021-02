Ne igra skupoceni sastav Pari Sen Žermena ove sezone kako se očekivalo. Ceh je krajem prošle godine platio Tomas Tuhel, a ni sa Maurisijom Poketinom nije usledio preporod. Problemi s povredama najviše su uticali na posrtanja vicešampiona Evrope.

Taman kad su se najbolji igrači vratili u tim, usledila su novi maleri. Opet je bolnica na Parku prinčeva. Povredio se argentinski virtuoz Anhel di Marija, a ono što je sve najviše pogodilo u redovima šampiona Francuske je novi peh "staklenog" Nejmara. Brazilac će morati da miruje četiri nedelje. U utorak ga neće biti protiv bivšeg kluba Barselone u prvom meču osmine finala Lige šampiona, a postoja šanse da bude spreman za revanš.

Na konferenciji za medije pred meč 25. kola Lige 1 sa Nicom (17.00), Maurisio Poketino najviše je pričao o povredi brazilskog superstara.

"Razgovarao sam s Nejmarom posle njegovih medicinskih testova. Već je jasno stavio do znanja kako je tužan što ne može da pomogne timu u narednim utakmicama. Učinićemo sve što je našoj moći da ga vratimo što pre je moguće. On je veoma jak momak, neko za koga se vežete, ko daje sve za tim. Svakog dana pokazuje posvećenost klubu. Zadovoljstvo je što radim s njim i želimo mu brz oporavak kako bi pomogao timu da radi ono što najbolje ume, a to je igra fudbal“, rekao je Poketino.

Osim dvojice asova Nejmara i Di Marije, u timu neće biti ni Marka Veratija, ali bi Italijan trebalo da bude spreman za utorak na Nou Kampu. Van stroja su i Rafinja, Dagba, Pembele i još ranije Španac Huan Bernat.

Nica nije pobedila Pari Sen Žermen na Parku prinčeva od novembra 2009. godine, a u glavni grad stiže posle dve vezane pobede. Protekle nedelje u pobedu u Kupu Francuske protiv Nima (3:1) raspoložen je bio Roni Lopes, pojačanje iz Sevilje. Na poselednjih šest međusobnih duela, PSŽ je slavio pet puta, a jednom je bilo bez pobednika. Na 10 od prethodnih 11 utakmica ova dva tima bilo je tri ili više pogodaka.

Lion je opet u formi, vezao je pet pobeda, a primio je samo dva gola za tih 450 minuta igre. Na nove drugoplasiranom timu Lige 1 stiže probuđeni Monpelje koji je vezao dve pobede. Prošle nedelje u prvenstvu je slavio protiv Dižona sa 4:2. Bila je to prva pobeda tima za koji igraju Mihailo Ristić i Petar Škuletić od 12. decembra prošle godine. U prvom delu šampionata Monpelje je na svom terenu pobedio Lion sa 2:1, pa je taj podatak veliki motiv za Memfisa Depaja i drugoveda se revanširaju timu s juga zemlje.

FRANCUSKA 1 – 25. KOLO

Subota

17.00: (1,32) PSŽ (5,60) Nica (9,00)

19.00: (2,90) Rems (2,85) Lans (2,80)

21.00: (1,45) Lion (4,50) Monpelje (7,00)

Nedelja

13.00: (1,45) Monako (4,40) Lorijan (7,25)

15.00: (2,35) Anže (3,10) Nant (3,25)

15.00: (2,65) Dižon (3,25) Nim (2,70)

15.00: (2,90) Mec (2,95) Strazbur (2,70)

15.00: (1,98) Ren (3,40) Sent Etjen (3,90)

17.00: (1,60) Lil (3,80) Brest (6,00)

21.00: (2,85) Bordo (2,80) Marselj (2,90)

***kvote su podložne promenama