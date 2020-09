Da bi se obrisao kiks protiv Letonije kod kuće, Orlići moraju da pobede danas Letoniju u gostima (16.00).

Srbija gotovo da nema nikakve šanse da dođe do prvog mesta u grupi i sigurnog plasmana na Evropsko prvenstvo, ali iako nisu velike, nisu još ni skroz potonule nade da može do druge pozicije. To mesto je bitno jer na šampionat kontinenta ide i pet najboljih drugoplasiranih.

Zato izabranici Ilije Stolice moraju danas da kako znaju i umeju savladaju Letoniju u Jelgavi, a dobra okolnost je što je rival poslednji, šesti na tabeli, pa ako bi Orlići na kraju kvalifikacija osvojili drugo mesto, taj kiks iz prvog meča se ne bi računao na mini tabeli drugoplasiranih. Taj remi iz Novog Sada bi izgubio na značaju. Ali, treba prvo doći do „titule“ vicešampiona grupe...

Današnji meč za Letonce nema gotovo nikakav takmičarski značaj, jer su poslednji u grupi, nemaju nijednu pobedu, ali sigurno je da neće izaći na teren da se zabavljaju. S druge strane, selektor Ilija Stolica je imao grdne probleme sa timom, jer je ostao bez velikog broja igrača, što zbog povreda, što zbog zabrane da dođu zbog korone.

Stolica za ovaj meč ne može da računa na Tedića, Stevanovića, Joveljića, Pavlovića, Vlahovića... Ali, kada se pogled sastav Srbije, on bi morao da bude dovoljan za trijumf u Jelgavi. Ali, bilo je tako i u Novom Sadu, pa su Orlići jedva spasli bod na kraju, golom Luke Adžića u 57. minutu.

Iako pozicija na tabeli deluje teška, Srbija ima dovoljno šansi da sve popravi, jer će do kraja kvalifikacija dočekati na svom terenu i Poljsku i Bugarsku, dva rivala u borbi za drugo mesto.