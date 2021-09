Utakmica koju je selektor Dragan Stojković nazvao najtežom u grupi, protiv Luksemburga, završena je na pravi način, Srbija je ubedljivo dobila meč sa 4:1 i na tačno polovini mundijalskih kvalifikacija sedi na vrhu tabele.

Kada se podvuče crta, bila je to rutinska pobeda Orlova, koja i te kako može da raduje selektora: dobar ulazak u utakmicu, bez opuštanja, Luksemburg doslovno je bio udavljen, nije mogao centar da pređe u prvih 45 minuta, dva gola, još nekoliko šansi... Sve je bilo za najvišu ocenu.

Takav je bio i veći deo drugog poluvremena, samo je želja za atraktivnošću, poigravanje umesto završnog udarca, dovelo da se meč lakše ne privede kraju. Moglo je da bude ubedljivije i od četiri gola. Četiri Luksemburgu, četiri pre toga Kataru... Jasno, mnogi će reći da to nisu reprezentacije visoke klase i da se ne treba takvim rezultatima zanositi, međutim, lepo je za promenu videti da Srbija takve rivale rutinski dobija, bez znojenja od nervoze do 90. minuta, bez maltretiranja lopte. Brzo, kratko, jasno i gotovo.

Ali, ima i ono „ali“ koje malo sreću kvari. Ne bi bilo uobičajeno za momke u crvenim dresovima da ga nema. Pad u igri od 15-ak minuta bio je dovoljan da Srbija primi gol. Luksemburg je praktično iz dve opasnije akcije, kojima je došao do šesnaesterca Orlova, uspeo da pogodi mrežu, da smanji rezultat na 2:1 i da vrati neizvesnost u utakmicu.

Za pohvalu je reakcija Stojkovićevih pulena. Umesto panike, koja obično zavlada u redovima srpskog tima kod takvih situacija, usledio je tornado ka golu Luksemburga, kolosalna šansa koju je stvorio i promašio Milinković-Savić, pa dva gola koja su odagnala sve dileme. Još jednom su Orlovi pokazali neko novo lice, jak karakter: vraćali su se iz minusa protiv Irske i Portugalije, matirali Azerbejdžan kada se oblak kiksa nadvijao nad Bakuom, a sada su odbili da uđu u dramu sa Luksemburgom, rutinski su odgovorili na iznenandni izazov.

Ali, teško je više i izbrojati utakmice u kojima se protivnik praktično ni iz čega vraća u meč ili ranije prvi dolazi do gola, kao i broj mečeva u kojima Orlovi nisu uspeli da sačuvaju mrežu netaknutom. Od oktobra 2018. do danas, za maltene dve cele godine, samo dva meča su završena bez primljenog gola i to oba u Ligi nacija: protiv Turske (0:0) i Rusije (5:0) u Beogradu.

Taj problem nije uspeo da reši Mladen Krstajić, ni Ljubiša Tumbaković, a sada muči i Dragana Stojkovića, jer je Srbija posle četiri utakmice kvalifikacija primila isti broj golova kao poslednji Azerbejdžan – šest.

„Verovatno je u pitanju nedostatak koncentracije. Naravno, moramo da poradimo na tome, da to popravimo, ne smemo da rizikujemo svaki put. Srećom smo sada postigli gol odmah nakon što smo ga primili“, konstatovao je Sergej Milinković-Savić posle utakmice.

Kreativni vezista Orlova je poručio da ta boljka mora da se zaleči već u Irskoj za koji dan.

„Videli smo da je Irska vodila protiv Portugalije u gostima skoro celu utakmicu, a znamo koliko su Portugalci kvalitetan tim. Ne smemo da ponovimo ovakav nedostatak koncentracije u Dablinu i da ćemo mi prvi postići gol“, rekao je Sergej.

Stojković insistira da napadačkoj igri i ona je lansirala Srbiju na prvo mesto sa 11 pogodaka. Ofanziva radi kao sat, Mitrović je prvi strelac evropskih kvalifikacija... Još „samo“ da se za ono „ali“ nađe rešenje.