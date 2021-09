Osasuna tukla dalekometnom artiljerijom i posle 15 godina osvojila Baleare (VIDEO)

Malo je nedostajalo da Majorka i Osasuna treću utakmicu završe identičnim rezultatom (2:2). Mada, malo je nedostajalo, da sudija nije promenio mišljenje, da verovatno ovog puta bude nerešeno sa po golom više na one strane...

Ali, Osasuna je danas bila čvrsto rešena da uzme ceo plen. Posle tačno 15 godina našla je put kako da osvoji sva tri boda protiv Majorke na Balearima – 3:2.

Utakmica je bila takva da bez drame u finišu nije moglo da prođe. Sudija je produžio meč za čak 10 minuta, a u 92. je dosudio penal za Majorku zbog navodnog faula u šesnaestercu. Iako je u prvi mah pokazao da nema razloga za proteste, arbitar Ortiz je odlučio da ipak pogleda snimak posle kojeg je promenio mišljenje – nema penala.

Sjajan karakter pokazao je tim u čijem sastavu od početka je bio srpski internacionalac Darko Brašanac. Osasuna je povela, pa do poluvremena otišla u rezultatski minus, a opet je uspela da u nastavku ponovo dođe do vođstva i do konačne pobede.

Jednako jak utisak su prva dva gola tima iz Pamplone. Bili su to projektili kojima golman Grif nije mogao ništa. A, on je debitovao danas pred golom Majorke, dobio je šansu umesto ražalovanog veterana Rejne, međutim, neće po dobrom pamtiti taj premijerni nastup.

Osasuna je povela topovskim udarcem Kotea u 9. minutu. Takve bombe obično je slao u najboljim danima Aleksandar Kolarov, u dalji ugao takvom snagom da golman baš ništa ne može da uradi.

Kratko je trajala radost, Rodrigez je izjednačio posle kornera, na petercu je dočekao loptu i usmerio je u gol. A, u poslednjim trenucima prvog dela ponovo je prekid bio koban po Osasunu, nakon odbitka Fer je srećno došao do lopte iza leđa odbrane i lako je pogodio za 2:1.

Čvrsti karakter nije dozvolio gostima da padnu. Napadali su, išli po izjednačenje i do njega su došli još jednim evrogolom. Injigo Perez je izveo savršen slobodan udarac sa nekih 25 metara i pogodio tamo gde Grif nije mogao da dohvati.

Od tri gola tima iz Pamplone treći je bio najmanje atraktivan, ali je bio najviše vredan. Martinez je u 89. minutu iskoristio dobar centaršut da treći put matira Grifa. Treća sreća, za tri boda u koferu za Pamplonu…

ŠPANIJA 1 – 7. KOLO

Subota

Alaves - Atletiko Madrid 1:0 (1:0)

/Lagardija 4/

Valensija - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)

/De Sousa 95 - Martinez 68/

Sevilja - Espanjol 2:0 (1:0)

/En-Nesiri 13, Mir 88/

Real Madrid - Viljareal 0:0

Nedelja

Majorka – Osasuna 2:3 (2:1)

/Rodrigez 11, Ninjo 45 – Kote 9, Perez 58, Martinez 89/

16.15: (1,47) Barselona (4,70) Levante (7,50)

18.30: (1,70) Rajo Valjekano (3,70) Kadiz (5,90)

18.30: (1,50) Real Sosijedad (4,20) Elče (8,00)

21.00: (1,85) Betis (3,50) Hetafe (5,00)

Ponedeljak

21.00: (1,70) Selta (3,80) Granada (5,70)

