Oslobođeni pritiska, ali ne i motivacije - Zvezdu sad hvata virus pozitivnog rezultata u Razgradu

Crvena zvezda je imala neprijatnih sedam dana iza sebe, ali je sve okončano više nego pozitivnim izdanjem u Novom Pazaru. Izabranici Dejana Stankovića, makar najveći deo njih, u potpunosti su prebrodili probleme sa stomačnim virusom, pa je srspki šampion sačuvao okosnicu tima koja će predstavljati ključni adut i narednog četvrtka. Crveno-beli se sada u potpunosti okreću utakmici sa Ludogorecom u Razgradu (21.00, RTS 1), gde bi u slučaju pozitivnog rezultata, remija ili pobede, napravili novi veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja.

Zbog zdravstvenih problema na stadionu kraj Jošanice nije bilo dvojice golmana Borjana i Gordića, odnosno iskusnog veziste Nenada Krstičića, kao ni Milana Pavkova i Mohameda el Fardu Bena, pa će teško neko od njih biti u mogućnosti da konkuriše za startnih 11 protiv bugradskog šampiona. Ipak, Stanković će na raspolaganju ima značajan broj igrača koji su izneli najveći teret dosadašnjeg toka sezone, ali i izvojevali premijernu pobedu u grupnoj fazi Lige Evrope protiv Brage u Beogradu.

"Spremali smo se za ovaj meč, imali smo dosta poteškoća, momci su bili dostupni. Čak i oni koji su imali probleme su se javili i stavili do znanja da će 'stisnuti zube'. Ovo je jedno teško gostovanje, dugačak put, uslovi nisu bili baš najbolji za igru, od terena, pa visoke temperature tokom meča. Mislim da je dobro što nije bilo publike, to bi bila totalno drugačija utakmica. Idemo dalje, uspeli smo da odmorimo nekoga, da izrotiramo, da igraju mlađi. Zadovoljan sam, čekaju nas još dve utakmice do pauze", zadovoljan je bio Stanković posle Novog Pazara.

POPOVIĆ SE ZAGREVAO ZA RAZGRAD, DIONI PREKINUO POST, FALKO PRVI PUT SVIH 90 MINUTA NA TERENU

Slavlje posle Dionijevog gola ©Star Sport

Temperamentni strateg nije mnogo kalkulisao kada je u pitanju sastav u Novom Pazaru. Od igrača koji bi mogli da se nađu u startnoj postavi u narednom evropskom meču praktično je nedostajao samo Miloš Degenek. Stanković je ovoga puta upario mladog Strahinju Erakovića sa Dragovićem, još jednom mu pokazao da ozbiljno računa na njega, a kapitenska traka na ruci predstavljala je neku vrstu nagrade za dobar period, kroz koji je talentovani defanzivac prošao od početka sezone.

Sva ostala mesta u timu su bila dobro pokrivena iskustvom. Zoran Popović je imao priliku da koliko-toliko zagreje dlanove za okršaj u Bugarskoj, Gobeljić i Rodić su bili na bokovima, a centralni deo veznog reda ostao neokrnjen sa Sanogom, Kangom i Ivanićem. Rešen posao nakon prvih 45 minuta omogućio je Stankoviću da još na poluvremenu ostavi u svlačionici glavnu osovinu Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, tako da je Rišairo Živković dobio novih 45 minuta za dokazivanje i pokazao da su i njegovi problemi sa povredom sada deo prošlosti. Zanimljivo, Filipo Falko je prvi put od dolaska u Crvenu zvezdu proveo svih 90 minuta na terenu. Italijan je dobro delovao kraj Jošanice, u par navrata ozbiljno je pretio sa distance, ali nije uspeo da savlada Nikolu Vujanca. Definitivno je jasno da bi komplja oko startne postave mogla da se lome između njega i Rišaira Živkovića.

Trenutak iz 68. minuta utakmice u Novom Pazaru, kada Lois Dioni iz drugog pokušaja sa bele tačke konačno trese mrežu Novog Pazara, pokazao je da je Francuz u proteklih mesec i po dana bio pod ogromnim psihološkim prititskom. Sad kada je konačno bacio sa leđa taj teret, Dioni bi morao da se nadogradi u Razgradu i bude najveža opasnost po gol Ludogoreca. Definitivno neće biti boljeg trenutka da odigra najbolji meč u crveno-belom dresu i krene putem potpune regeneracije u redovima srpskog šampiona.

NASTAVLJEN TREND - TROJICA "BONUSA" NA TERENU

Marko Lazetić ©Star Sport

Stanković je na 165. večitom derbiju u vatru gurnuo trojicu bonus igrača i tako na neki način preuzeo direktnu odgovornost za razvoj najtalentovanijih prvotimaca u crveno-belom dresu. Ipak, tamo gde je stao u Humskoj, Stanković je nastavio u Novom Pazaru. Strahinja Eraković je ponovo bio starter, Petar Stanić je dobio 45 minuta u drugom poluvremenu, kada je odmenio Mirka Ivanića, dok je u završnici meča umesto Dionija na teren ušao Marko Lazetić.

Nešto stariji Veljko Nikolić (22) je posle dužeg perioda ponovo zakoračio na teren, baš kao i Njegoš Petrović (22), tako da je prosek godina u Stankovićevom timu u poslednjih 15 minuta meča bio drastično niži od onog koji je startovao utakmicu.

Srpski šampion ima dovoljno vremena za mali predah, ali i početak taktičkih priprema za meč sa Ludogorecom. Zvezda posle dužeg vremena u jedan važan evropski meč ulazi bez velikog pritiska, što su joj omogućile pobede nad Klužom i Bragom, ali bi baš to mogla da iskoristi da dođe do toliko željenog pozitivnog rezultata u Razgradu. Eventualni bod bio ostavio crveno-bele na vrhu Grupe F, dok bi ih pobeda učinila glavnim favoritom za osvajanje prvog mesta u grupu, s obzirom da ih u naredna dva kola čakaju okršaji sa Midtjilandom, pa meč sa Ludogorecom na Marakani. Crveno-beli u Bugarsku stižu u sredu, gde će dan kasnije igrati vrlo važan evropski meč.