Otpisani Žuventud je gospodar svoje sudbine, Fortalezi "visi" Kopa Libertadores

Pošto je izašao iz zone ispadanja, Žuventud će noćas (01.00) gostovati na Kastelau u okršaju sa lokalnom Fortalezom u sklopu 36. kola brazilske Serije A. Leao do Pici se drži šestog mesta na tabeli uprkos tome što je u prethodnom meču izgubio od Santosa sa 2:0, dok je Žuve, pre svega odigrao sjajnu odbrambenu partiju, u pobedi nad RB Bragantinom od 1:0.

Impresivan niz rezultata tokom leta nastavlja da bude spas za Fortalezu, kojoj nedostaje konzistentnost, ali to nije toliko uticalo na njihov položaj. Prošlog četvrtka porazio ih je Santos, koji je odlično presecao napade na sredini terena i nije dozvolio napadačima Fortaleze da uđu u povoljne šuterske pozicije, ograničavajući ih na tek dva šuta ka svom golu. Od početka juna do kraja avgusta, Fortaleza je izgubila samo tri od svojih 17 ligaških utakmica, što je oštar kontrast u odnosu na formu od jeseni jer su poraženi u čak deset od poslednjih 17 utakmica u Seriji A, uz šest ostvarenih pobeda i jednim remijem.

01.00: (1,88) Fortaleza (3,40) Žuventud (4,40)

Iako je njihova igra u protekloj sezoni bila relativno visoka, sa nezaštićenim prostorom iza leđa, koji je ostavljao mnoge mogućnosti za kontranapade rivala, čini se da su dovođenjem novog trenera početkom ove kampanje napravili odličan potez. U ovoj kampanji smo videli kako Fortaleza igra iznad svog pređašnjeg nivoa i postiže daleko bolje rezultate pod komandom Huan Pabla Vojvode. Oni su tim koji voli da pritiska i igra veoma agresivno, ali pri tome i dalje mogu da se pokažu ranjivima u tranziciji, po čemu su peti po broju primljenih golova u ligi (43) u ovom trenutku.

Kada se ukaže prilika, posebno ovako kasno u sezoni, ona mora da se iskoristi na najbolji način, a to je ono što je Žuventud uradio u utorak, pobedivši drugi put uzastopno kod kuće i pomerivši se iznad Baije i zone ispadanja. Sada, sa sudbinom u svojim rukama, Žair Ventura treba da ima jednostavnu poruku svom timu - pobeda! To je u stvarnosti sve što treba da urade njegovi igrači od sada pa nadalje do kraja sezone. Preostala su tri meča, tako da je trijumf jedini imperativ ako žele da zadrže svoje mesto u najjačem rangu brazilskog fudbala, gde trenutno zauzimaju 14. poziciju u drugoj uzastopnoj kampanji, što će biti lakše reći nego uraditi.

Njihov prethodni meč protiv Žuvea u avgustu, Leao do Pici je odlično počeo zahvaljujući golu Marsela Benevenuta, koji sada ima četiri postignuta gola za svoj tim, dok je Lukas Krispim zabeležio asistenciju na tom meču i bio je odličan u ulozi krilnog napadača, na kojoj se kasnije zadržao i do sada već zabeležio sedam asistencija u sezoni, i trenutno je jedan od vođa tima zajedno sa Jagom Pikačuom.

Rikardo Bueno je postigao gol za izjednačenje za Žuve u drugom poluvremenu tog susreta, a on je bio i heroj ovog utorka, postigavši svoj sedmi gol u kampanji, čime se izjednačio sa Mateusom Peišotom na mestu najboljeg strelca tima, iako Peišoto više neće dati doprinos pošto je pre nekog vremena prešao u ukrajinski Metalist iz Harkova. Mišel Makedono je vredan član ovog tima, pošto je pozajmljeni defanzivac iz Korintijansa asistirao kod njihovog pobedničkog gola ranije ove nedelje, što je bilo njegovo treće proigravanje u sezoni, čime je drugi u svojoj ekipi po broju stvorenih šansi posle Giljermea Kastilja, koji je takođe na pozajmici iz Atletiko Mineira.

Žuve je pobedio samo na jednom od poslednjih deset gostovanja u Seriji A, ali očekuje da će uspeti da dođe do boda u ovoj poseti, jer su mu bodovi preko potrebni i mnogo više nego njegovom rivalu. Ipak, Fortalezi visi mesto u narednoj sezoni Kopa Libertadores. Sa 52 osvojena boda i trenutnom 6. pozicijom na tabeli ona bi u kampanju najjačeg klupskog takmičenja u Južnoj Americi krenula od prvog kola kvalifikacija. To mesto joj ugrožava Fluminense, koji zaostaje tek jedan bod, a ni Amerika Mineiro nije daleko sa 49 bodova.

Huan Pablo Vojvoda napraviće samo jednu promenu u startnih 11 u odnosu na prethodnu utakmicu i poraz na strani od Santosa. Ederson Žose će ući kao centralni vezni umesto Mateusa Žusa.

