Otpustite Kerika večeras!

Hoće uvek Geri Nevil da sačuva Junajted, mada izgleda da sada ne može da pomiluje svog prijatelja. "Majklu Keriku će ubuduće biti neverovatno teško da ostane menadžer Mančester junajteda. To je problem sa kojim se klub suočava. Verovatno će ga otpustiti . Već prošle sezone sam smatrao da je klub trebalo da dovede najboljeg mogućeg trenera, umesto što je posao poverio Majklu Keriku, jer sam osećao da bi upravo ovo moglo da se dogodi. Ali sve se veoma brzo pretvorilo u potpuni haos i klub je u rasulu " , kaže nekadašnji desni bek.

Džejmi Karager, poznat po oštrom jeziku i mišljenjima van šablona, isto je imao šta da kaže.

“Majkl Kerik mora da bude smenjen još večeras. Ne samo zbog dobra Mančester junajteda već i zbog samog Majkla Kerika. Mančester junajted mora da donese tu odluku još večeras".

Voli nekadašnji štoper Liverpula da “oplete” po Junajtedu.

“Kerik je omiljen među navijačima. Ali vlasnici kluba, sportski sektor i igrači nisu omiljeni. Oni su ozbiljno izneverili klub. Sutra će verovatno doneti odluku koja će razbesneti navijače Mančester junajteda, ali koja je verovatno neophodna. Navijači Mančester junajteda pevaju Kerikovo ime, ali pravo pitanje je…".

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Evo i šta se pita Karager?

“Da li će on sutra i dalje biti trener? Situacija je postala neodrživa. Kerik želi da bude smenjen. Ne želi više da sedi u tehničkom prostoru pored tih igrača. Možete li da zamislite kako će izgledati njegov dolazak na trening sutra, nakon što nije uveo Bruna Fernandeša u igru? Svlačionica je potpuno zatrovana. On želi da ga što pre oslobode ove agonije”.

Petak

Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)

/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/

Subota

Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)

/Džekson 6, 60 - Haland 52/

Koventri - Fulam 0:1 (0:0)

/Bob 80/

Arsenal - Everton 2:0 (1:0)

/Konsa 7, Gabrijel 68/

Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)

/Penders 77ag, Tel 87/

Nedelja

Liverpul - Brajton 2:0 (2:0)

/Gros 17ag, Isak 21/

Hal - Brentford 1:1 (1:0)

/Mekburni 24p - Outara 63/

Mančester junajted - Bornmut 0:3 (0:2)

/Rajan 38, Tavernije 43, Evanilson 71/

Kristal Palas - Njukasl 0:2 (0:0)

/Osula 47, Barns 58/

Sanderlend - Lids 0:0