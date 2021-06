Vojvodina ga nije htela, Radnički jeste. Preciznije, navijači niškog kluba, pa se posle dve godine Nenad Lalatović vratio na Čair.

Superligaš koji je u poslednjem kolu minule sezone sačuvao status, zatim organizovao glasanje posredstvom društvenim mreža kako bi opipao puls publike, ona je rekla da posle Aleksandra Stankovića (sporazumno raskinut ugovor) rado videla Lalatovića i želja joj se ispunila.

Na taj način prvi čovek kluba Ivica Tončev održao je obećanje da će kandidat koji u virtuelnom svetu bude dobio najviše glasova sesti na klupu.

„Sa velikim zadovoljstvom se vraćam u klub u kojem sam proveo prelepih godinu dana. Nisam mnogo razmišljao kada sam dobio ponudu od rukovodstva na čelu sa Ivicom Tončevom i Draganom Markovićem Markonijem. Već smo pokazali da smo dobitna kombinacija i dogovorili smo se bukvalno za pet minuta. Za Radnički i njegove navijače sam se puno vezao i veoma mi je drago što ćemo ponovo biti na istoj strani. Ovo je veliki klub, Niš je sjajan grad za život i jedva čekam da ponovo počnemo da pišemo istoriju“, rekao je Lalatović.

Prethodni put Lalatović je boravio na Čairu u takmičarskoj 2018/2019, izborio je drugo mesto na superligaškoj tabeli, vratio Radnički u Evropu, ali se u ne baš prijateljskoj atmosferi rastao sa čelnicima, koji su i dalje u klubu. Kad je u narednom prvenstvu gostovao sa Vojvodinom u Nišu, viralan je postao snimak na kome se moglo sa usana pročitati

„Ovoga mi krsta, ovoga mi krsta, svaku nameštenu utakmicu, sve ću reći“.

Bilo, pa prošlo. Sad je aktuelan Nenadov povratak i formiranja tima za sledeću sezonu. Početak priprema zakazan je za petak, a u klubu očekuju drastično kvalitetnija izdanja od onih iz prethodne, kad je u završnih 90 minuta ostao u Superligi.

„Radnički više nikada ne sme da dozvoli sebi da bude u poziciji u kojoj je bio u prošloj sezoni, kada je do poslednjeg minuta strepeo za opstanak. To mora da ostane iza nas, a isped nas je ozbiljan rad i povratak na staze uspeha. Naš cilj će biti plasman među četiri najbolje ekipe u Superligi i povratak u Evropu. Za to će nam trebati dosta rada i odricanja i minimum sedam, osam novih igrača. Kvalitet tih igrača će zavisiti od budžeta kluba, ali nemam bojazan po tom pitanju, jer smo se ja i Ivica Tončev lako dogovarali oko pojačanja i ranije“.

Podsetio je i zbog čega.

„U mom prvom mandatu smo napravili velike stvari za klub i rezultatski i finansijski. Bili smo drugi u Srbiji, a potom smo napravili ozbiljne transfere igrača poput Ranđelovića, Pankova, Crnomarkovića i Haskića. U Radnički dovodim moj stručni štab sa Draganom Šarcem i Vidakom Bratićem, koji su bili tu i pre tri godine, tako da nam neće biti potreban period adaptacije“, dopunio je Lalatović.

Tokom proleća, kad je postalo jasno da neće ostati u Vojvodini, Nenad Lalatović je uveravao da mu je vreme da ode u inostranstvu, pred kraj sezone po kuloarima se pričao da bi mogao na klupu Rada, ali je zob fudbalskog Niša bio primaljiviji.

U karijeri je Lalatović radio isključivo u Srbiji, kao trener Srema, novosadskog Proletera, Voždovca Napretka, Crvene zvezde, čačanskog Borca, Čukaričkog, Radničkog i Vojvodine, a bio je i selektor mlade reprezentacije.