Klemon Lengle je doživeo nervni slom posle greške koja je za posledicu imala gubitak dva boda protiv Kadiza. Mediji na Pirinejima pišu da je plakao u svlačionici. Žeremi Matje ga razume. Nekadašnji štoper Barselone, sada fudbalski penzioner, otkriva da se i sam često osećao usamljen dok je igrao na stadionu Kamp Nou. Veliki klub. Veliki pritisak. I malo podrške. Nimalo u stvari.

“Ranije si imao Ćavija ili Seska Fabregasa koji su umeli da te uteše posle greške, da kažu da nije ništa strašno, da će biti bolje sledeći put, takve stvari. Pokušavali su da budu pozitivni. Istina je da toga nedostaje u Barsinoj svlačionici. Moraš da prihvatiš da tako funkcioniše, da si pomalo usamljen, ali da se to dešava, da moraš da nastaviš da treniraš još jače, više od drugih i to je to”, otkriva 37-godišnji Francuz u intervjuu za katalonski RAC1.

Matje je i sam to proživljavao.

“U poslednjoj godini sam imao teške trenutke, imao sam utisak da smo zbog mene izgubili u Torinu (od Juventusa sa 0:3 u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, prim. aut.), ubili su me, ali znao sam da fudbal igra 11 ljudi. Jak sam u glavi. Otišao sam i uživao u Sportingu. Tamo razgovaraju sa tobom kad se nešto loše desi, a meni je trebalo malo pažnje. U Barsi toga nema. Ništa. Napraviš veliku grešku i sutradan ti niko ništa ne kaže, ni reč. Ni Luis Enrike kao trener, niko… Osećao sam se usamljeno u svlačionici, sam si, za mene to nije fudbalski klub kakav treba da bude”.

Uprkos svemu, Matje i sam kaže: igranje za Barselonu, sa asovima kakvi su Ćavi, Andres Inijesta i Lionel Mesi, najveći mu je uspeh u karijeri.

