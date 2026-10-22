Ozvaničena prodaja pet odsto kluba: U Bajernovu kasu leglo 250.000.000 evra!

U Bajernu su i te kako vodili računa kome će prodati udeo u klubu. Fisman je odabran kao nemačka, domaća firma, neukaljana i s dobrom reputacijom u čitavom svetu. Njen izvršni direktor Maks Fisman od početka tekuće godine član je Administrativnog savetodavnog odbora kluba iz Minhena. Njegovo inkorporiranje predstavljalo je zapravo uvod u kupovinu pomenutih pet odsto klupskih akcija.

"Grupacija Fisman zastupa vrednosti kao što su tradicija, ambicija i inovantivnost, baš kao i Bajern Minhen" , kazao je prilikom današnjeg potpisivanja sporazuma predsednik bavarskog velikana Herbert Hajner. "Veoma nam je drago što uz sebe imamo dugogodišnjeg partnera koga dobro poznajemo, partnera koji našu strukturu akcionara dodatno jača i poboljšava finansijski kapital u ovom nestabilnom vremenu " .

Prvo što su novinari pitali Hajnera bilo je: šta će Bajern uraditi sa dobijenim novcem? " Sredstva će biti položen na naš štedni račun. Potom će nas naši finansijski stručnjaci posavetovati kako da ga najbolje investiramo. Za nas on predstavlja vrednu rezervu, recimo, za buduće infrastrukturne projekte. Trenutno gradimo centar za sportske performanse za košarkaše i fudbalere u okviru našeg Kampusa, renoviramo stadion u Unterhahingu i proširujemo kapacitete u ulici Zeben­er štrase. Sve to finansiramo iz tekućih prihoda. Sada imamo još više mogućnosti ".

Na pitanje da li bi deo novca mogao da bude uložen u jačanje tima, Hajner je kazao 'da će se svakako postupati razborito'...

"Mi smo fudbalski klub, a ne finansijski investitor, i ne želimo da ostavimo takav utisak. Naši članovi mogu da budu spokojni: sportski uspeh uvek će nam biti na prvom mestu. U skladu s tim ulagaćemo u infrastrukturu ili igrački kadar. Dobro znamo da, bez obzira na to koliko finansijskih akrobacija izvodimo, ono što se dešava na terenu uvek ostaje najvažnije. Bajern je uspešniji od gotovo svakog drugog kluba na svetu upravo zato što su ga oduvek vodili ljudi koji razumeju fudbal. Postizanje uspeha u evropskom fudbalu postaje sve skuplje. Setite se, 2013. godine platili smo 40.000.000 evra za Havija Martineza, što je tada bio naš najskuplji transfer. Deset godina kasnije doveli smo Harija Kejna za više nego dvostruko veći iznos. Real Madrid je platio oko 150.000.000 evra samo na ime bonusa za potpisivanje ugovora sa Embapeom. Nažalost, ovom trendu se ne nazire kraj. Moramo o tome da vodimo računa", zaključio je Hajner.

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Podsećanja radi, 99 odsto klubova u Nemačkoj pridržava se pravila "50+1", po kom većinsko vlasništvo (51 procenat) ostaje u rukama manjinskih akcionara, iliti samog sportskog kolektiva i njegovih članova. Preostalih 49 odsto klubovi imaju pravo da prodaju investitorima, s tim da po Bajernovom statutu nije moguće otuđiti više od 30 odsto akcija. Do danas, Adidas, Audi i Alijanc zajedeno su posedovali 25 procenata (svako po 8,33), što će reći da je Fismanu pripalo poslednjih pet dostupnih.

"Imamo dogovor sa našim članovima da nećemo prodati više od 30 odsto akcija. Teoretski, mogli bismo da idemo i preko, ali za to nam je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, koju nikada nećemo dobiti", rekao je Uli Henes još u novembru 2025.

Prodajom pet odsto kluba za 250.000.000 evra, pojašnjavaju nemački mediji, Bajernova procenjena vrednost u ovom trenutku iznosi pet milijardi evra.