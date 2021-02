Utakmica 16. kola između Evertona i Mančester Sitija odložena krajem decembra zbog korona virusa dobila je novi termin odigravanja. Nešto više od mesec dana nakon otkazivanja meča novi duel dva tima zakazan je za 17. februar.

I mada nije bilo prevelikog izbora, znalo se da će odlaganje utakmice u već zgusnutom rasporedu izazvati dodatni problem za obe ekipe, ali je utisak da nije mogao da dođe u nezgodnijem trenutku, posebno za mančesterski tim.

Jer, zaleteo se Mančester Siti u poslednjih mesec i po dana. Četa Pepa Gvardiole vezala je 13 pobeda u svim takmičenjima, osamostalila se na vrhu Premijer lige i pride je na dobrom putu da izjednači rekord engleskog fudbala po broju vezanih trijumfa u svim takmičenja od 14 utakmica koji drži Arsenal.

Međutim, pravi izazovi tek su pred njima. Ukoliko nameravaju da izjednače rekord, potom postave svoj – što će Gvardiola bez ikakve sumnje ciljati - i dodatno odmaknu rivalima u borbi za titulu, fudbaleri Mančester Sitija će u narednih mesec dana morati da prođu kroz pakao. U svega tridesetak dana očekuju ih četiri derbija. Ovog vikenda sa Liverpulom, naredne nedelje sa Totenhemom, one tamo sa još jednim londonskim timom Arsenalom i početkom marta sa Mančester Junajtedom.

No, to nije sve. Utakmica sa Evertonom “uvukla“ se između derbija sa Totenhemom i Arsenalom, posle gostovanja na Emiratima Građane čeka i duel sa Menhengladbahom u Ligi šampiona, a zatim, pred mančesterski derbi, na Itihad stiže odlični Vest Hem. Sve to u mesec dana. Pa il’ pukovnik il’ pokojnik.