Prošlo je više od mesec dana otkako je smenjen Ljubiša Tumbaković sa kormila fudbalske reprezentacije Srbije posle neuspeha u pokušajima da odvede Orlove na EURO.

Od tada Srbija čeka selektora, a javnost je baratala imenima nekolicine kandidata poput Dragana Stojakovića Piksija, Vladana Milojevića, Sava Miloševića... Pominjali su se i neki strani treneri. Dokle se stiglo u potrazi za selektorom i kakva je trenutno situacija, otkrio je Marko Pantelić.

Na današnjoj sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zamenik predsednika FSS Marko Pantelić obavestio je članove o aktivnostima u vezi sa izborom novog selektora A reprezentacije.

„Predočio sam Izvršnom odboru na čemu sam radio prethodnih nedelja što se tiče izbora selektora A tima. Maksimalno se trudim da postignemo dogovor sa Draganom Stojkovićem za kojeg sam nedavno rekao da je bio i ostao prvi kandidat. Stojković isto želi da preuzme reprezentaciju tako da i on i FSS zajednički ulažu ogroman napor da se to konačno i dogodi. U odnosu na ovo što sam rekao potrebno je još malo strpljenja tako da je IO saglasan da novog selektora imenujemo do polovine februara“, rekao je Pantelić za Tanjug.

Dakle, Stojković je prva želja, ali FSS ima i alternative.

„Razgovarano je sa sedam kandidata, trojica su u užem izboru. Prema tome Savez će ukoliko slučajno ne bude dogovora sa Stojkovićem, u šta lično čisto sumnjam, u navedenom vremenskom okviru imenovati novog selektora naše najbolje reprezentacije“, rekao je Marko Pantelić.