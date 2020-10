Najavio je Aleksandar Stanojević juriš na pobedu, rekao da ima plan za krajcovanje bodovnog zaostakta, nagovestio ofanzivu na svom terenu, a sve ukazuje da će na Crvenu zvezdu krenuti bez klasičnog špica. Jedini centarfor takvih karakteristika, Žan Kristof Bajbek, prema informacijama iz „Zemunela“ nema dovoljno snage da podnese napor u zahtevnoj utakmici kakva je večiti derbi, nema ni fudbala u nogama sedam meseci i najverovatnije će baš Francuz biti žrtvovan kako bi se ispoštovalo pravilo FSS o broju stranaca.

Desi li se da Bajbek ostane van protokola, stručni štab Partizana ima sužen broj opcija za vođu navale. Prva – Takuma Asano. Druga – Filip Holender. I u samom klubu vladala je danima dilema ko da dobije prednost, jer argumenata ima i za reprezentativca Japana i za člana najbolje selekcije Mađarske. Kako sad stvari stoje, bliži ulozi startera je Asano, pošto je minule sezone pod palicom Sava Miloševića već isproban u toj ulozi, na susretima sa Proleterom i Voždovcem. Njegova prednost je što je svež, odmoran, minule dve sedmice bio je sve vreme na raspolaganju stručnom štabu i zagovornici ideje da bivši član Arsenala počne ističu taj detalj kao komparativnu prednost u odnosu na Holendera.

Pogotovo ako se ima u vidu da je novajlija iz Lugana odigrao tri utakmice u razmaku od samo šest dana i baš se naputovao tokom pauze. S druge strane, Holenderu je uloga napadača prirodnija, na njoj je snalažljiv i maltene do poslednjeg trenutka vladaće dilema da li da on počne derbi, što bi moglo da dovede do pomeranaj ostatka tima.

Ako, pak, Asano bude napadač onda će uloga koju je do sada odrađivao Japanac biti poverena Milošu Jojiću, imajući u vidu da je povratnik iz inostranstva dejstvovao po strani tokom pozajmice u austrijskom Volfzbergeru. Na suprotnoj strani bi se, kao bonus, pojavio Filip Stevanović (što znači da Lazar Marković definitivno ostaje na klupi), a ofanzivni deo veznog reda kompletirao bi Sejduba Suma. Ono što može da raduje Grobare je najava da će se Suma i Natho ponovo naći zajedno na terenu, tek drugi put otkako je Stanojević seo na klupu. S tim što se u Humskoj naglas pitaju može li Natho – kao Holender – da izdrži četvrtu utakmicu u samo deset dana. Nadaju se da može. Saša Zdjelar je zakucan na mestu zadnjeg veznog, samo što ovaj put neće dejstvovati sa Aleksandrom Šćekićem, već najverovatnije sa Izraelcem.

Što se tiče odbrane, posle samo nekoliko treninga sa ekipom, Svetozar Marković će se naći u prvih 11. Ideja je da povratnik iz Olimpijakosa ispuni kvotu drugog bonusa i omogući Vladimiru Stojkoviću da stane između stativa. Očekuje se da Marković zaigra u tandemu sa Makijem Banjakom (razmišljalo se i o Bojanu Ostojiću), desni bok je rezervisan za Aleksandra Miljkovića, levi bi trebalo da pokrije Ivan Obradović, pod uslovom da se u poslednji čas stručni štab ne predomisli i uvrsti među startere Slobodana Uroševića - oko čega se dvoume u stručnom štabu Partizana - čija prednost bi mogla da bude olične u činjenici da je u ritmu, dok Obradoviću samo minuti nedostaju.

U formaciji 4-2-3-1 očekivani sastav Partizana za 163. večiti derbi izgleda ovako: Stojković – Miljković, S. Marković, Banjak, Obradović – Zdjelar, Natho – F. Stevanović, Suma, Jojić – Asano.

