Poslednje što bi u Humskoj smeli da rade: da razmišljaju o plej-ofu. Ali navijačima je dozvoljeno da maštaju o narednim koracima. Sfintul George ne bi smeo da bude problem za Partizan. Gostovanje kod Šarlroe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope će već biti mnogo izazovniji meč. Međutim, nisu Belgijanci nepobedivi. Pa ako se i ta prepreka prođe, ide taj plej-of. I u njemu nekoliko ozbiljnih rivala.

Partizan je naime prema trenutnoj projekciji – a imajte na umu da je to samo projekcija i da pomeranja može da bude u zavisnosti od rezultata u drugom i trećem kolu kvalifikacija – poslednji na listi nosilaca u plej-ofu u stazi nešampiona.

Tamo su još: Totenhem, Bazel, Bešiktaš, Sporting iz Lisabona, PSV Ajndhoven, Volfzburg, Viktorija Plzenj, APOEL iz Nikozije, BATE Borisov, Galatasaraj i Malme.

S tim da niko od njih neće direktno u plej-of, jer će morati da prođu treće, a neki, kao i Partizan, i drugo kolo kvalifikacija. Iz treće runde od pobrojanih startuju PSV, Sporting, Bešiktaš i Plzenj. Svi ostali igraće i drugo kolo.

A naučili su nas to uvodni evropski mečevi ove sezone: biće iznenađenja. Pa da vidimo kojima bi to mogli da se nadaju crno-beli. Ne zato što im je potrebno da bi bili nosioci – biće svakako ako prođu do poslednjeg stepenika na putu ka grupnoj fazi – već zato što bi ispadanje drugih povlašćenih timova moglo da im olakša put do jeseni u Evropi.

Naime, prema projekciji odnosno klupskom koeficijentu, očekivani timovi koji će na sutrašnjem žrebu za plej-of biti u grupi nepovlašćenih su redom: Standard iz Liježa, FSCB, Granada, Milan, AEK Atina, Rendžers, LASK, Hapoel Ber Ševa, Rozenborg, Apolon, Rems i Rijeka. Ne znači naravno da će svi dogurati do plej-ofa, ali klupski koeficijent ih stavlja u ulogu favorita.

Ako bi dakle jedan od nosilaca ispao to bi poguralo Standard do statusa povlašćenih. I tako redom što bi moglo da značajno olakša Partizanov put. Ponovimo još jednom, iznenađenja će biti.

Pa i u drugom kolu, gde su razlike u kvalitetu još velike. Međutim, ima tu par nezgodnih mečeva. Uostalom, vidimo šta se dešava FSCB-u pred meč u Senti koga možda neće ni biti. Ali što se tiče nosioca, navijači crno-belih bi pre svega trebalo da gledaju neke druge utakmice. Mada se sigurno ne bi požalili ni ako bi FSCB ispao jer ni Rumu ni bi bili baš poželjan rival.

Fokus je ipak na one mečeve gde će projektovani nosioci iz plej-ofa biti gosti protiv, hajde tako da kažemo, prosečnih timova, ne baš apsolutnih autsajdera.

Ima takvih. Recimo, Galatasaraj gostuje kod Nefčija u dalekom Azerbejdžanu, Kopenhagen ide na noge Geterborgu, nije šala. Dalje, Bazel putuje na megdan Osijeku, dok BATE Borisov u Sofiji igra protiv CSKA. Malme je gost Honveda u Budimpešti, dok APOEL već od 14 sati u dalekom Kazahstanu igra sa Kajsarom.

Jasno je da su svi nosioci kvalitetniji od rivala, ali nije to baš tako prosto. BATE Borisov recimo ima velikih problema zbog igrača pozitivnih na korona virus, pa je u MOZZART kladionicama CSKA favorizovan sa kvotom 2,10 na keca, dok se dvojka plaća sa 3,60.

Ni Osijek nije bez šansi protiv Bazela – kec se plaća sa 2,95, a dvojka je vredna 2,40, veća no sinoć na Crvenu zvezdu protiv Omonije. Dvojka na Kopenhagen u Švedskoj uplatu množi s kvotom 1,90, APOEL-ova pobeda u Kazahstanu vredi 1,70 koliko i trijumf Malmea u Mađarskoj.

Neće naravno svi ispasti, ali neće svi ni proći.

A još jednom, ne bi se crno-beli bunili ni kada bi ispao FSCB, jer bi to opet značilo da na papiru slabiji tim dolazi kao potencijalni rival.

Ako bi recimo samo četiri od pobrojanih parova otišlo suprotno prognozama (primera radi da ispadnu FSCB, BATE, Bazel i Kopenhagen) to bi značilo da Partizan na žrebu za plej-of, još jednom, prvi zadatak je stići do tamo, ne bi mogao na rivale kakvi su Standard (u trećem kolu kreće protiv Vojvodine), FCSB, Granada i Milan.

Samo zbog ova dva poslednja vredi pratiti šta se dešava na ostalim mečevima.

LIGA EVROPE - 2. KOLO

Sreda

Progres Niderkorn - Viljem II 0:5 (0:3)

Hamarbi - Leh 0:3 (0:0)

B36 Toršavn - Nju Sents 2:2 (1:1, 0:0), penalima 4:3





Četvrtak

14.00: (4,10) Kajzar (3,40) APOEL (1,95)

14.15: (8,50) Ventspils (5,40) Rozenborg (1,33)

15.30: (6,50) Renova (4,30) Hajduk Split (1,50)

16.00: (1,70) Ararat Jermenija (3,70) Fola Eš (5,20)

16.00: (1,25) Astana (6,25) Budućnost (11,0)

16.00: (14,0) Teuta (6,75) Granada (1,20)

17.00: (17,0) Linkoln Red Imps (10,0) Rendžers (1,12)

17.30: (4,00) KuPS (3,60) Slovan Bratislava (1,90)

17.45: (1,80) Botošani (3,50) Škendija (4,70)

18.00: (1,20) Bodo (6,75) Žalgiris (12,0)

18.00: (3,90) Geteborg (3,40) Kopenhagen (2,00)

18.00: (13,0) Lokomotiva Plovdiv (6,50) Totenhem (1,22)

18.00: (6,25) Nefči (4,40) Galatasaraj (1,50)

18.00: (8,50) Riteriai (4,50) Liberec (1,40)

18.30: (2,40) Flora (3,40) Rejkjavik (2,90)

18.30: (1,95) Olimpija (3,40) Zrinjski (4,10)

19.00: (2,50) CSKA Sofija (3,30) BATE (2,85)

19.00: (5,10) Hibernijans (4,00) Fehervar (1,65)

19.00: (6,00) Konahs Kvej (4,10) Dinamo Tbilisi (1,55)

19.00: (5,10) Lači (3,70) Hapoel Ber Ševa (1,70)

19.00: (8,50) Lokomotiva Tbilisi (4,50) Dinamo Moskva (1,40)

19.00: (1,70) Makabi Haifa (3,70) Kairat (5,20)

19.00: (3,00) OFI (3,10) Apolon Limasol (2,50)

19.00: (1,07) Riga (13,0) Tre Fiori (25,0)

19.00: (8,00) Sfintul George (5,30) Partizan (1,35)

19.00: (1,05) Jurgorden (14,0) Evropa (35,0)

19.30: (8,00) Inter Eskaldes (5,30) Dandalk (1,35)

20.00: (1,85) Aris (3,40) Kolos (4,60)

20.00: (5,50) Borac Banja Luka (3,80) Rio Ave (1,65)

20.00: (13,0) Kukeši (7,75) Volfzburg (1,18)

20.00: (2,25) Pjast (3,10) Hartberg (3,25)

20.00: (19,0) Šamrok (11,0) Milan (1,10)

20.00: (2,20) Sileks (3,45) Drita (3,25)

20.00: (1,05) Standard (14,0) Bala Taun (35,0)

20.15: (5,50) Mura (3,80) Orhus (1,65)

20.30: (5,20) Kolrejn (3,70) Madervel (1,70)

20.30: (2,30) Viking (3,40) Aberdin (3,10)

20.45: (2,25) Dunajska Streda (3,25) Jablonec (3,30)

20.45: (1,80) Linfild (3,60) Florijana (4,60)

20.45: (3,50) Osijek (3,45) Bazel (2,10)

20.45: (3,00) Servet (3,40) Rems (2,35)

21.00: (3,90) TSC Bačka Topola (3,40) FCSB (2,35)

21.00: (3,80) Honved (3,60) Malme (1,95)

*** kvote su podložne promenama