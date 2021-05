Partizan je podigao intezitet treninga poslednjih dana, kako bi bio u optimalnom fizičkom stanju 25. maja, kada je na programu finale Kupa sa Crvenom zvezdom na stadionu Rajko Mitić.

Poslednja dva prvenstvena meča, sa Voždovcem i Mladosti iz Lučana, u Humskoj se dočekuju pod punom motivacijom, s obzirom da će poslužiti kao direktna priprema za najvažniji meč u završnici sezone.

"Pre nego pričamo o Voždovcu iskoristio bih ovu priliku da čestitam Marku Nikoliću na jendom izvantednom uspehu, osvojenom Kupu Rusije. Reprezentuje naš fudbal i uopšte našu struku već duže vreme i svaka čast mu na tome. Svi smo ponosni na njega, od srca mu čestitamo i izuzetno smo srećni zbog toga", započeo je Nikolić.

Zmajevima gori pod nogama, dva boda su udaljeni od opasne zone, pa im je svaki bod u ovim okolnostima od dragocene važnosti.

"Dolazi nam u trenutku kada izlazimo iz jednog jakog ritma treninga. Podigli smo intezitet da bismo se premali za taj Kup. Izlazimo sa najačim sastavom u ovom trenutku, biće određenih rotacija, ali ne toliko da bismo nešto remetili. Potpuno smo spremni, znamo da se Voždovac bori za opstanak, znamo šta je njima neohodno, igramo kod kuće i nadam se dobroj utakmici".

Ritam će biti žestok do samog kraja, što će prouzrokovati izmene u sastavu. Predstavnike medija je interesovalo to da li će biti prilike za nekog novog debitanta?

"S obzirom na to da igramo na tri dana, nešto ćemo rotirati. Debitanti će zavisti od utakmica, situacija... Gde ćete više s debitantima? Ne znam koliko je igrača već igralo i mladih i ovih i onih, svi su igrali. Možda Samed Baždar će biti na klupi, ne znam ko bi više mogao, šansu je dobilo 40 igrača", uz osmeh je poručio Stanojević.

(1,35) PARTIZAN (4,50) VOŽDOVAC (8,50)

Blizu je prelazni rok, da li ima interesantnih igrača na tržištu?

"Ima svuda, ne bih sada pričao o prelaznom roku, imamo još dve prvenstvene utakmice i Kup. Radimo, postoji skauting služba i ljudi iz kluba koji su zaduženi za to, u Srbiji naravno ima dobrih igrača, videćemo u zavisnosti od ponude i potražnje".

Da li ste sa Bibarsom Nathom pričali o trenutnoj situaciji u Izraelu.

"Nismo, juče smo mu čestitali praznik, njemu i Sumi. Bio sam u Izraelu, to su pod navodnicima neke normalne pojave tamo. Međutim, vidim da je to eskaliralo. Pričaću danas sa njim, na treninzima nije pokazivao, tu je sa najužom porodicom. Baš ću posle pričati o toj situaciji".

Da li će protiv Voždovca igrati Lazar Marković i Sejduba Suma?

"Videćemo, zavisi od njih. Podigli su nivo treninga, u najužoj su konkurenciji, sigurno će igrati protiv Voždovca, a videćemo koliko. Od njih zavisi koliko će pomoći nama i sebi".

Voždovac se bori za opstanak, dok Partizan nema takmičarski imperativ u Superligi, ali to ne sme da dovede u pitanje motivaciju igrača.

"Pratim naravno borbu za opstanak. Ne treba pričati o motivaciji, dres Partizana, igramo kod kuće. Ne može niko da bude motivisaniji od nas".

Jedan "Partizanov trener" Marko Nikolić je uzeo trofej u Kupu, da li će i drugi?

"Nadamo se, voleli bismo svi. Idemo ka tome, u finalu smo, pa ćemo videti".

Utakmica poslednjeg kola protiv Mladosti iz Lučana pomerena je za utorak od 18.15 časova.

"Nama to nešto posebno i ne odgovara, ali šta da radimo, takav je plan i to je to", dodao je Stanojević.