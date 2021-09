Partizan u Lučanima: Promene u svim linijama tima, borba sa umorom, tradicijom i povredama

Partizan je morao ekspresno da stavi večiti derbi u arhivu, pošto mu ubitačan raspored nije dozvolio ozbiljniji predah nakon žestokog okršaja sa Crvenom zvezdom. Crno-bele danas od 17.50 (TV Arena Sport) očekuje okršaj sa fenjerašem iz Lučana, gde će biti u prilici da odmaknu na pet bodova udaljenosti aktuelnom šampionu, ali i da prekinu lošu tradiciju rezultata.

Lučani su postali ozbiljna crna tačka za Parni valjak poslednjih sezona. Partizan je poslednji put u prvenstvu pobedio Mladost u gostima još 2018. godine. Prošle i pretprošle sezone plavo-beli su pobedili sa po 1:0, dok je godinu pre toga meč završen nerešeno - 1:1. Malo koji klub može da se podiči da je od mogućih devet bodova u tri poslednja susrta sa crno-belima kod kuće uzeo čak sedam.

17.55: (12,0) Mladost (6,50) Partizan (1,23)

Čak i tada kada je pobedio 2018. pa dva meseca kasnije isto to uradio u Kupu, Partizan je oba puta gubio, pa pravio preokret u Lučanima, što jasno govori koliko mu iz nekog razloga ne prija gostovanje na tom stadionu. Partizan sada izgleda dosta bolje nego u prethodnim sezonama, raspucan je, dao je najviše golova u ligi, stvara pregršt šansi na svakoj utakmici. Sada, ipak, ima i dodatni pritisak da ne sme da kiksira i ispusti bodovnu prednost jer nema derbija u Humskoj koji bi mogao da mu bude prilika za popravni.

"Utakmice posle derbija su vrlo teške, svi to dobro znamo. Imamo dosta i povređenih i umornih igrača. Ali nećemo tražiti nikakav alibi, niti način da izbegnemo utakmicu. Taj Metalac, taj Voždovac, treba sa njihovim rosterima da igraju sreda-subota. Zvezda ide u Pazar da igra bez prisustva publike. I igraće protiv Pazara koji je sa njihovim (skraćenim) rosterom igrao utakmicu pre tri dana. To ljudi koji gledaju naširoko možda ne shvataju. Mi iz struke vrlo dobro znamo šta to znači. I mi imamo pet povređenih ili tri bolesna igrača. Pa ne pada mi na pamet da ih šaljem kod školskog lekara da tražim potvrdu da imaju neki virus", poručio je Stanojević, koji nije krio nezadovoljstvo zbog toga što je odložen meč između Crvene zvezde i Voždovca, zbog problema ekipe Dejana Stankovića sa stomačnim virusom.

Crno-beli će sa izmenjenim sastavom na megdan ekipi Ivana Stefanovića, u odnosu na onaj koji je igrao večiti derbi. Promena će biti izvesno u svim linijama. Nešto je prouzrokovano povredama, a nešto umorom. Van konkurencije će izvesno biti Lazar Marković, Aleksandar Šćekić, Danilo Pantić i Sejduba Suma, krila bi mogli da osveže Nikola Terzić i Kvinsi Menig. Minute bi u poslednjoj liniji trebalo da dobije i vremešni Bojan Ostojić, koji je do sada zabeležio dva nastupa u Superligi. Ukoliko bude tako, vremena za predah bi dobio Siniša Saničanin, koji mu je sličniji po profilu.

Sastav Ivana Stefanovića je poslednji na tabeli, i tim kojem je pretilo da obori superligaški rekord po broju uzastopnih poraza na startu prvenstva. Ipak, Mladost se konsolidovala, u poslednja dva kola ima remi sa Čukaričkim (0:0) i pobedu u gostima protiv Proletera (3:2), te se sada lakše diše i sa mnogo više samopouzdanja dočekuje crno-bele.

"Partizan igra sjajno ove jeseni, gaze svih devedeset minuta, i kad vode ne zadovoljavaju se postignutim. Imamo pravo da se nadamo pozitivnom rezultatu, pogotovu ako odigramo kao na dve prethodne utakmice. Moramo biti disciplinovani, zadržati koncentraciju i uz dozu sreće nadati se čudu. Moramo dati maksimum, sa dosta trčanja, izvršenja striktno postavljenih zadataka i držati koncentraciju do kraja", rekao je Stefanović.

MLADOST LUČANI - PARTIZAN (17.50)

Stadion Mladosti

Sudija: Aleksandar Živković (Niš)

MLADOST: Kostić - Crvetković, Hrkač, Miđević, Leković - Baha, Radivojević, Selenić, Jovanović - Obradović, Kos.

PARTIZAN: Popović - Miljković, Ostojić, Vujačić, Urošević - Zdjelar, Jojić - Terzić, Natho, Menig - Rikardo.

SUPERLIGA - 10. KOLO

Utorak

Vojvodina - Kolubara 2:1 (1:0)

/Đuranović 14, Simić 52 - Andrić 90+1/

Sreda

Radnički Kragujevac – Novi Pazar 2:1 (2:1)

/Filipović 13, Mirić 23 – Aganspahić 8/

Napredak – Čukarički 1:2 (0:1)

/Marjanović 58 – Lukić 12, Jovanović 71/

Spartak – Proleter 1:2 (0:1)

/Bijelović 73 - Kun 25, Mladenović 89/

Četvrtak

Odloženo

Radnik - TSC

Crvena zvezda - Voždovac

Radnički Niš - Metalac

