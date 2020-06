Partizan za staru želju plaća četiri puta manje

Partizanova zamena za Strahinju Pavlovića biće Maki Banjak!

Štoper ljubljanske Olimpije, za koga interesovanje Parnog valjka traje još od prošlog leta, trebalo bi od naredne sedmice da zaduži crno-belu opremu, pošto se budu utanačili svi detalji saradnje. Partizan je imao dva seta neuspelih pregovora za Banjaka, inače dete čuvene fudbalske akademije La Masije, ali je treći pokušaj ipak doveo do konačnog dogovora! Podsetimo, štoper iz Kameruna je zimus bio jako blizu tome da nastavi karijeru u Humskoj 1, čak je u Beogradu na pregovorima bio novi sportski direktor Olimpije Mladen Rudonja, u to vreme član Nadzornog odbora. Tada se pregovori nisu realizovali do kraja pošto dve strane nisu uspele da se dogovore oko visine obeštećenja. Olimpija je za Banjaka tražila čak 2.000.000 evra, ali Partizan to nipošto nije želeo da plati. Kako je vreme prolazilo, a zatim nastupila i pandemija virusa koronja, Banjakova cena je pala na 500.000 evra, koliko će Partizan i uplatiti na račun ljubljanskog kluba.

Jedan od razloga zašto je njegova cena otišla čak četiri puta ispod tražene je i ta što ulazi u poslednju godinu ugovora sa Olimpijom, a prema nekim ranijim pisanjima slovenačke štampe finansijska situacija u klubu nije baš najbolja, zbog čega je glavni investitor Milan Mandarić i rešio da ode.

Banjak će biti prirodna zamena za Strahinju Pavlovića, koji će po završetku Superlige i Kupa Srbije zadužiti opremu Monaka.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com