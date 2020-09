Gomila citata da "ukrasi" saopštenje, ali i dosta konkretnih zamerki na račun rada Fubalskog saveza Srbije koje zaista zaslužuju odgovor. Sve posle jednoglasnog svrstavanja 35 klubova Superlige i Prve lige Srbije na stranu FSS u sada već otvorenom ratu sa crno-belima. Partizan to vidi kao istorijski presedan, da jedan savez tako otvoreno udari na klub pod njegovim patronatom. I postavlja brojna pitanja na koje bi fudbalski oci sa Terazija trebalo da odgovore.

Prvo o sudijama, konkretno o Srđanu Jovanoviću, koga je FSS branio ocenom da nije oštetio Partizan u porazu od Vojvodine (2:3).

“Ono što nam, međutim, FSS nije saopštio je odgovor na pitanje: zašto sudija Jovanović, nakon večitog derbija, 22. septembra 2019. godine, nije sudio niti jednu jedinu utakmicu FK Crvena zvezda? Da li se FSS seća zahteva jednog fudbalskog doktor radnika (generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, prim. aut.) koji je javno zahtevao da njegovom klubu sudija Jovanović više nikad ne sudi? Da li je tada stao u odbranu lika i dela ovog sudije ili je slugeranjski odlučio da mu ispunjava želje u nameri da natera sudiju Jovanovića da se, u međuvremenu, ‘popravi’?”, prvo je od nekoliko pitanja crno-belih.

Da nastavimo dalje o sudijama.

“Sudija Lukić, koji je u sezoni 2016-2017 sudio čuvenu utakmicu FK Voždovac – FK Crvena zvezda, naredne sezone, 2017-2018, nije sudio nijednu utakmicu Zvezdi da bi priliku da se proveri da li se ‘popravio’ dobio tek na poslednjoj utakmici zimskog dela 2018-2019”.

Zatim o Srđanu Obradoviću, koji je maja 2018. čak bio i u pritvoru zbog penala u sudaru Spartaka i Radničkog iz Niša. I ne samo njemu…

“U Ligi u kojoj je suđenje ‘na najvišem nivou’, kako to tvrdi Zajednica klubova Super lige i Prve lige Srbije, sada već po zatvorskom stažu čuveni, sudija Obradović najpre završi u pritvoru, a onda odmah bude vraćen u institucije FSS i to kao posmatrač Prve lige Srbije. Da li je FSS stao u odbranu sudijske struke i digniteta, kada se isti taj njihov gospodar (misli se opet na Terzića, prim. aut.) ostrvio na sudiju Grujića nakon utakmice u kojoj njegov klub nije ni učestvovao (Napredak – Partizan 1:3, u prvom kolu ove sezone, prim. aut.), već je ponizno kaznio tog sudiju nesuđenjem u prvom narednom kolu? Šta tek reći o sudiji Mažiću, koji je, zbog gonjenja tog istog fudbalskog radnika, morao da napusti ovu zemlju i karijeru nastavi u Kini? Ne sećamo se da je FSS tada stajao iza sudija i štitio njihov ugled i kredibilitet kao što se ne sećamo ni da je reagovao protiv tog istog doktora kada je on aktuelnog predsednika FSS nazivao ‘polupismenim koji od njega treba da nauči nešto’”.

Zameraju crno-beli rukovodstvu FSS i na “trošenju legendi” koje su postavljane na selektorske funkcije, na tome što potenciraju priču o tome što su Partizanu pozajmili 1.000.000 evra, a ne govore koliko su dali ostalim klubovima, a posebno na tome što uzimaju tri odsto od svakog međunarodnog transfera.

“Kontroverza u vezi sa reketaškom taksom od tri odsto na svaki međunarodni transfer koji bilo koji klub u Srbiji ostvari, koju je FSS uveo pre tri godine, i dalje traje. Samo od transfera Pavlovića, FSS je prihodovao (a, u stvari, oteo od FK Partizan) 300.000 evra a dok je igrao u Partizanu niti jednom nije bio pozvan u A reprezentaciju. Ako se podsetimo samo nekih transfera FK Partizan u poslednje tri godine (Leonardo, Milenković, Đurđević, Rikardo, Pavlović) nije teško sabrati koliko je Savez prihodovao od Partizana. Partizan je već pred nadležnim organima FIFA pokrenuo pitanje zakonitosti ovog propisa FSS kojim se Savez pojavljuje kao treća strana u transferima, a što je najstrože zabranjeno FIFA pravilnikom. Pitamo se šta će se desiti ako FIFA odluči da je ova reketaška delatnost FSS protivna Pravilniku? Ujedno, jasno je da FSS novcem najuspešnijih klubova finansira razvoj fudbala u Srbiji a nikada to ne ističe u svom samohvalisavom radu”.

Podseća se i na poslednje neuspehe reprezentaciju, podatak da je poslednju kvalifikacionu utakmicu na domaćem terenu pratilo 3.000 gledalaca, a poseban deo “zaslužila” je i odluka FSS da se dopuna liga u srpskom šampionatu obavlja na osnovu toga ko je ponudio koliko novca.

“FK Partizan javno postavlja pitanje Savezu na koji način i kako je izvršena popuna Super lige i Prve lige Srbije, budući da se sve što fudbalska javnost u Srbiji zna svodi na neki javni poziv. Koliko je novca uplatio FK Novi Pazar, koji je završio kao deseti u ligi, a ne npr, FK Kolubara koji je završio kao peti ili FK Kabel, koji je završio kao sedmi, inače dva puta kažnjen za isto delo od strane FSS, protivno načelu ne bis in idem (ne dva puta o istom). Pozivamo FSS da javno objavi ko se prijavio na ovaj, do sada nezabeleženi, tender, koliko je ko novca ponudio i na koji način je odlučeno o pobedniku tendera. Isto pitanje važi i za FK Loznica, koji je završio kao sedmi u Srpskoj ligi, promovisan je u člana Prve lige a postoji audio snimak u kom se navodno može uvideti kako predsednik ovog kluba potvrđuje da je nameštao utakmice. Da li je zbog toga FK Loznica nagrađen a FK Kabel kažnjen?”, pitaju u Humskoj.

Dodaje se i da će Partizan pred Sudom za arbitražu u sportu zatražiti mišljenje o odluci FSS da zbog pandemije korona virusa promeni sistem takmičenja usred sezon, a završava istom onom rečenicom koju su sa Terazija uputili crno-belima.

“Rečima našeg Saveza, FK Partizan nikad neće dozvoliti da bude alibi za nečiji nerad, neznanje i neuspeh. Posebno neće dozvoliti da bude ničiji odavno namirisani plen”.