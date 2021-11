Partizanu u jesenjoj igrici ostao još jedan „život“

U trkama u atletici, kako na onim od 100 metara, tako sve do maratonskih, ima trkača koji izlete na startu, ugrabe prvu poziciju, ali dosta često ne zadrže tu prednost do cilja. Neko je jači na startu, nekom je finiš glavni adut, malo ko uspe da se „rastegne“ toliko da pokrije obe strane staze. Samo velikim majstorima to polazi za rukom.

Preneseno na fudbalski teren, Partizan je taj koji je ove sezone izleteo kao metak iz startnog bloka kada je odjeknuo pucanj za početak takmičarske godine. Na početku domaćeg šampionata mleo je domaće protivnike, u Evropi nije toliko blistao, ali je preskakao prepreke, prvo DAC Stredu, pa Soči na penale, na koncu Santa Klaru i ušao je u grupu Lige Konferencije, što mu je bio osnovni cilj.

Za sve to vreme, crno-beli su posle dugo godina bili prvi na tabeli, imali bodovnu prednost u odnosu na Crvenu zvezdu. Sve je do pre dvadesetak dana izgledalo za klub iz Humske – savršeno.

Ali, redovnim pratiocima Partizanovih utakmica bilo je upadljivo negde tamo posle večitog derbija da je kvalitet igara crno-belih počeo da opada. Kako su se gomilale utakmice i taložio umor u nogama ključnih igrača, tako je i nivo izvedbe postao sve slabiji. Samo što se to nije toliko odražavalo na rezultate, Stanojević je uspevao da svoju „harmoniku“ od 30 igrača koje je do sada slao na teren, dovoljno rastegne da Parni valjak nastavi da ide napred. Međutim, bilo je uočljivo da neke od tih „dirki“ sviraju falš kad god zagaze na teren. Nekog drugog izbora šef struke Partizana, ipak, nije imao.

Prolazno vreme crno-belih je bilo takvo da je imao u jednom momentu pet bodova više od Crvene zvezde, a dva kola pre kraja grupe u Ligi Konferencije bod mu je donosio proleće u Evropi. Odavno nije bilo vedrije u Humskoj. Odjednom je od bonace nastala drama...

Remi sa Proleterom (0:0) je učinio da se bodovna prednost u odnosu na večitog rivala istopi za dva boda. Poraz od Flore (1:0), koji će pomračiti evropsku odiseju za 2021. godinu, kako god da se ona završi protiv Anortozisa, doveo je do toga da Partizan strepi pred poslednju rundu i dolazak Kiprana u Humsku.

Odjednom, iz savršene situacije Partizan se našao u problemu. Žargonski rečeno, u ovoj igrici ostao mu je samo još jedan „život“ da uspešno privede jesen kraju. Crno-beli su sami sebi obrisali marginu na dozvoljeni kiks i više ne smeju da prospu ni bod u završnici Superlige, niti da se okliznu u Evropi. Jedna greška poništila bi mnogo toga dobrog što je Stanojević sa svojim pulenima uradio od jula do danas.

A, do kraja je Partizanu ostalo teško gostovanje Voždovcu, pa Kup sa Dubočicom u Nišu, te onda dve utakmice kod kuće: sa Novim Pazarom u ligi i Anortozisom u Evropi. Za kraj, idu gostovanje Metalcu, pa domaćinstvo Kolubari. Da je ovo septembar mesec, rekli bismo da Parni valjak ima otvoren autoput ka jesenjoj tituli i evropskom proleću, jer je pre dva meseca izgledao zaista impresivno.

IZBOR UREDNIKA

Danas, pak, nije to taj tim, pogotovo ne bez povređenih Bibarsa Natha, Lazara Markovića, pa i Igora Vujačića, koji propustio Estoniju, uz krilne igrače potpuno van forme, dok do Rikarda dolazi sve manje upotrebljivih lopti.

Sa velikim pritiskom na leđima, da ne sme više nigde da se oklizne do 16. decembra, Partizana čekaju utakmice od 220 volti. Srpski reprezentativci su posle remija sa Irskom u Dablinu govorili za preostale utakmice u kvalifikacijama da su to za njih sve „finala“. Ovih šest do kraja polusezone za crno-bele su zaista prava finala, od kojih svih šest moraju da dobiju da bi kao odlikaši otišli na zimske ferije.

RASPORED PARTIZANA

28.11. G Voždovac

01.12. G Dubočica

05.12. D Novi Pazar

09.12. D Anortozis

11.12. G Metalac

15.12. D Kolubara

*G - Gost, D - Domaćin