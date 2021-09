Očajan početak sezone, a onda rapsodija. Velez gazi sve pred sobom i na namerava da stane. Ekipa bivšeg trenera Sautemptona Maurisija Pelegrina je večeras na svom stadionu u Buenos Ajresu raznela Union Santa Fe na komade i sa četiri gola u drugom poluvremenu nastavila uspon na tabeli - 4:0 (0:0).

Imali su i gosti svoje prilike, uspeli su da upute 11 udaraca ka golu domaćina, ali samo dva u okvir. Daleko ozbiljniji u poslednjoj trećini terena bio je Velez, koji je pretio u 19 navrata, sedma puta pogađao u metu, te su gosti iz Santa Fea samo zahvaljujući golmanu Mojanu izbegli veliku katastrofu.

U čak šest prvih kola Velez nije imao pobedu. A onda je u četiri kola upisao tri (10 od mogućih 12 bodova). Dolazak novog sportskog direktora Kristijana Basedasa zaista je zategao redove na Hose Amalfitani stadionu, ekipa je konačno počela da igra po Pelegrinovim notama. Iako je na startu bila pri dnu tabele, sada je već nadomak pozicija koje vode u Kopa Sudamerikanu. Nalazi se na 10. mestu, sa bodom manje od Boke i dva od Kolona. Union Santa Fe je u ovaj meč ušao sa dva vezana trijumfa u prvenstvu, ali se nije mnogo pitao u glavnom gradu Argentine. Okončao je 10. kolo kao 19. na tabeli, doduše samo sa bodom manje od večerašnjeg rivala, ali je jasno da će se i to uskoro promeniti. Velez je pronašao pravi ritam.

Prvu veliku priliku da stignu do prednosti domaći igrači imali su u 40. minutu. Više nego veliku - idealnu. Dobili su penal, večiti talenat argentinskog fudbala Tijago Almada je stavio loptu na kreč, ali nije uspeo da pogodi mrežu iza Mojana. Nije to obeshrabrilo domaće igrače, koji su posle povratka sa pauze zaigrali još agresivnije. Igrao se 54. minut kada su konačno probili led i to na sjajan način. Oreljano je raspalio sa ivice kaznenog prostora i od prečke poslao loptu u mrežu rivala.

Primljeni gol potpuno je razoružao goste. Samo dva minuta kasnije posle centaršuta Guidare sa leve strane, Lusero se našao na pravom mestu i rutinski sproveo loptu u mrežu za 2:0. U začetku akcije kod drugog gola, fudbaleri Veleza su pogodili prečku.

Igrao se 76. minut kada se Almada iskupio za promašen penal. Izveo je slobodan udarac sa desne strane, uputio savršen centaršut pred gol rivala i u trepavicu pogodio Hansona, kojem nije bilo teško da povisi prednost Veleza na 3:0. Sve je već bilo jasno na Amalfitaniju, a goste je u još veći problem uvalio Kalderon, kada je u 83. minutu zaradio direktan crveni karton. Riki Senturion je ovaj ubedljiv trijumf začinio sjajnim golom u 87. minutu. Maestralno je odreagovao posle prizemnog centaršuta Hansona sa leve strane i sa ivice peterca poslao neodbranjiv udarac u dalji ugao protivničkog gola.

ARGENTINA 1 - 10. KOLO

Petak

Defensa i Hustisija - Sentral Kordoba 1:1 (0:0)

Subota

Urakan - Aldosivi 2:0 (1:0)

Atletiko Tukuman - Arsenal 0:0

Lanus - Sarmijento 1:1 (0:0)

Kolon - Njuels 1:1 (0:1)

Platense - San Lorenco 1:1 (0:0)

Nedelja

Rosario Sentral - Boka Juniors 1:2 (1:1)

Godoj Kruz - Himnasija La Plata 4:0 (0:0)

Patronato - Taljeres 0:0

Rasing - Banfild 0:0

Ponedeljak

River Plejt - Independijente 1:1 (0:1)

Estudijantes - Argentinos Juniorts u toku

Utorak

Velez - Union Santa Fe 4:0 (0:0)

/Oreljano 54, Lusero 56, Hanson 76, Senturion 87/